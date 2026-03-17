Полезные функции Android, которые есть даже на твоем телефоне

Герман Вологжанин

Производители смартфонов любят разрабатывать собственные уникальные возможности. Например, существуют уникальные функции, которые есть только на Samsung, и именно они часто становятся причиной выбора устройства корейской марки. Но помимо таких особенностей есть и базовые функции Android, доступные почти в каждом телефоне. Часть из них скрыта глубоко в меню, поэтому многие владельцы даже не подозревают, какие полезные возможности уже есть в системе. Если правильно изучить настройки Android, можно сделать смартфон удобнее, экономичнее и безопаснее без установки дополнительных приложений.

Фишки, доступные каждому владельцу Android-смартфона

Цифровое благополучие Android

Одна из самых полезных возможностей системы — цифровое благополучие Android. Этот инструмент позволяет контролировать, сколько времени вы проводите в приложениях, ограничивать уведомления и следить за тем, как используется телефон в течение дня. Подобные функции смартфона особенно полезны тем, кто хочет меньше отвлекаться или сократить время в соцсетях.

Чтобы включить цифровое благополучие, выполните следующие действия:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Найдите раздел «Цифровое благополучие и родительский контроль».
  3. Откройте статистику использования устройства.
  4. Включите отслеживание активности.
  5. При необходимости установите таймеры для приложений.
  6. Настройте режим сна или режим без уведомлений.
Цифровое благополучие позволяет установить не только таймер

После включения можно подробнее изучить настройки телефона и задать ограничения для конкретных программ. Такие фишки Android помогают меньше отвлекаться и лучше контролировать время использования устройства.

Как раздать интернет с телефона

Практически любой современный смартфон умеет работать как модем. Это значит, что можно раздать интернет с телефона на ноутбук, планшет или другой телефон. Такая возможность часто используется в дороге или там, где нет Wi-Fi. В системе есть отдельная настройка точки доступа, которая позволяет быстро включить раздачу интернета.

Чтобы включить режим модема, сделайте следующее:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Сеть и интернет».
  3. Найдите пункт «Точка доступа».
  4. Включите режим модема.
  5. Задайте имя сети и пароль.
  6. Подключите другое устройство к сети.
Точка доступа есть на любом смартфоне

После этого начнет работать точка доступа Wi-Fi, и другие устройства смогут подключаться к интернету через ваш смартфон. Такие функции телефона Android особенно полезны в поездках и при работе вне дома.

Экономия трафика на телефоне

Если интернет заканчивается слишком быстро, стоит проверить, как работает экономия трафика в смартфоне. В Android есть встроенный режим, который ограничивает фоновую передачу данных и не дает приложениям расходовать интернет без необходимости. Такие настройки Android позволяют заметно сократить расход мобильного интернета.

Чтобы включить экономию трафика, выполните следующие действия:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Сеть и интернет» («Мобильная сеть»), а затем — «Управление данными»).
  3. Найдите пункт «Экономия трафика».
  4. Включите режим ограничения данных.
  5. Добавьте нужные приложения в исключения.
  6. Проверьте, работает ли интернет в фоне.
Так смартфон будет меньше жрать интернет

После включения ограничений многие функции Android продолжают работать, но лишняя передача данных отключается. Такая настройка телефона Android особенно полезна при небольшом тарифе или медленном соединении.

Режим энергосбережения на Android

Когда заряд заканчивается слишком быстро, помогает режим экономии энергии. Он снижает яркость, ограничивает фоновые процессы и уменьшает нагрузку на процессор. Благодаря этому экономия энергии на телефоне становится заметной уже через несколько минут после включения.

Чтобы активировать режим энергосбережения, сделайте следующее:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Батарея».
  3. Найдите пункт энергосбережения.
  4. Включите режим экономии.
  5. При необходимости настройте автоматическое включение.
  6. Проверьте, снизилась ли яркость и активность приложений.
Легкий способ продлить время работы Android

После включения можно дополнительно изменить настройки телефона и отключить лишние функции. Такие функции смартфона помогают продлить работу устройства, когда нет возможности зарядить аккумулятор.

Как найти телефон, если он потерялся

В Android есть встроенный поиск телефона, который помогает найти устройство через интернет. Он работает через аккаунт Google и позволяет увидеть местоположение на карте, подать сигнал или заблокировать телефон. Такая возможность входит в стандартные функции Android и не требует установки сторонних программ.

Чтобы включить поиск устройства, выполните следующие действия:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел Google.
  3. Найдите пункт «Найти устройство» («Портал поиска»).
  4. Включите определение местоположения.
  5. Разрешите доступ к интернету.
  6. Проверьте работу через сайт Google.
Пожалуй, самая важная функция Android

После этого будет доступен поиск телефона через Google, и вы сможете найти устройство с компьютера или другого смартфона. Такие функции телефона Android особенно важны, потому что помогают вернуть потерянный телефон или защитить данные.

Google создает новую ОС для компьютеров. Какой будет Aluminium OS?

Google готовится к выпуску новой операционной системы под названием Aluminium OS. Это платформа, которая объединяет Android, ChromeOS и современные ИИ-возможности. Если проект окажется успешным, Google сможет конкурировать с Windows и macOS на их территории. Уже сейчас анонс вызывает большой интерес, ведь речь идет о создании единой среды для смартфонов, планшетов и ПК. Но что это значит на практике?

LineageOS 23.0 расширяет поддержку Android 16: какие смартфоны теперь совместимы

Команда LineageOS продолжает активно расширять список поддерживаемых устройств, добавляя к Android 16 всё новые и новые телефоны. Это означает, что владельцы различных смартфонов получают возможность обновить свои гаджеты до последней версии операционной системы, даже если производитель уже перестал выпускать обновления. Мы собрали список устройств, владельцы которых теперь смогу установить себе обновление.

Почему я всем советую купить Nothing Phone (3a) Lite и навсегда забыть про китайские смартфоны

Китайские смартфоны принято считать эталоном в любом ценовом сегменте, включая бюджетный. Но теперь у них есть серьезный конкурент, который их способен потеснить. В конце октября компания Nothing представила новейший Nothing Phone (3a) Lite - удешевленную версию Phone (3a). Он явно выделяется на фоне других устройств, что есть в бюджетном сегменте прямо сейчас. Оказывается, недорогой смартфон на Android может приятно удивить.

