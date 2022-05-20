Правда ли, что Ватсап станет платным и что такое WhatsApp Premium

Немногие знают, что WhatsApp не всегда был бесплатным. На заре своего становления мессенджер можно было скачать только за деньги. Как сейчас помню, в App Store — когда там ещё не было официального российского сегмента — приложение можно было купить за 99 центов, или примерно 30 рублей по тогдашнему курсу. Покупка совершалась единоразово и платить что-то сверху в течение всего периода использования не приходилось. Однако после того, как WhatsApp выкупил Facebook, мессенджер стал полностью бесплатным. А теперь что же?

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На этой неделе в бета-версии WhatsApp обнаружилось упоминание платного WhatsApp Premium. Многие тут же решили, что их любимый мессенджер станет платным и начали обдумывать пути отступления. Ведь, каким бы удобным и привычным сердцу он ни был, платить за возможность переписываться с близкими как в далёком прошлом за SMS, абсолютное большинство не захочет.

WhatsApp Premium — что это

WhatsApp Premium — это платный тариф, который будет запущен в обозримом будущем. Доступ к нему будет осуществляться по подписке, которую придётся оплачивать на ежемесячной основе. Стоимость абонемента пока не оглашается, как и все привилегии, которые он будет предоставлять. Однако уже сейчас известно о как минимум трёх фишках, которые получат подписчики платного тарифа Ватсап:

Подключение до 10 устройств к одному аккаунту;

Создание коротких ссылок на подключение к чату;

Возможность скрыть телефонный номер аккаунта.

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Уже успели расстроиться? Не стоит. Наверняка вы в курсе, что WhatsApp — это не один единственный мессенджер. Вернее, мессенджер-то один, но с двумя клиентами: собственно WhatsApp и WhatsApp Business. Первым пользуемся мы с вами для частных переписок, а второй предназначен для корпоративных пользователей, которые хотят поддерживать связь со своими клиентами на привычной им площадке взаимодействия.

Так вот подписка WhatsApp Premium будет доступна только в WhatsApp Business. Ведь все привилегии, которые предоставляет платный тариф, ориентированы в первую очередь на корпоративных пользователей. Подключение нескольких устройств позволит лучше организовать службу техподдержки, создание ссылок на чаты — упростит подключение, а сокрытие номера сделает общение менее персонифицированным.

На чём зарабатывает Ватсап

Что касается рядовых пользователей, то для нас с вами WhatsApp, как и раньше, останется полностью бесплатным. В конце концов, другая бизнес-модель просто не приживётся, потому что введение платежей фактически вернёт нас во времена, когда мы и так платили за SMS-сообщения. А значит, разработчикам нужно искать другие пути монетизации. Какими именно они будут, пока остаётся под вопросом.

Если помните, около года назад WhatsApp планировал начать в открытую собирать пользовательские данные, чтобы использовать их в рекламных целях на своих площадках, и даже угрожал тем, кто не примет новые условия, заблокировать их аккаунты. Однако большинство, как выяснилось, оказались от такого расклада и даже начали уходить в Telegram, поэтому руководство WhatsApp отказалось от этой идеи.

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Сейчас WhatsApp, судя по всему, почти никак не монетизируется. Во всяком случае, до самоокупаемости ему ещё далеко. Это проблема вообще всех мессенджеров, поэтому их создатели придумывают разные способы извлечения прибыли. Например, тот же Telegram не постеснялся ввести рекламу, а теперь ещё и собирается запустить платную подписку. Но не для корпоративных пользователей, а вообще для всех.

Так что, откровенно говоря, тот факт, что WhatsApp ещё не сделал ничего такого, заслуживает уважения. Ведь куда проще и менее опасно для авторитета начать обирать корпоративных пользователей, чем жертвовать лояльностью основной аудитории. А наше с вами мнение для создателей Ватсапа, как показала практика, имеет большое значение. Поэтому переживать из-за того, что WhatsApp станет платным, точно не стоит.