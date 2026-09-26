Даже мощный смартфон из нашей подборки лучших моделей на Snapdragon 8 Elite Gen 5 не всегда работает в играх на максимуме. Система ограничивает производительность ради температуры и автономности, экран работает в 60 Гц вместо 120 Гц, а сама игра автоматически выбирает слишком тяжёлую графику. Настройками нельзя превратить бюджетник во флагман, но можно убрать реальные ограничения, снизить просадки FPS и уменьшить нагрев. Именно об этом текст.

Подготовка смартфона перед игрой

Прежде чем лезть в настройки, несколько базовых вещей, которые часто игнорируют.

Обновите систему и саму игру . Производители регулярно выпускают обновления с оптимизацией производительности, а игры — патчи с исправлением просадок FPS.

. Производители регулярно выпускают обновления с оптимизацией производительности, а игры — патчи с исправлением просадок FPS. Оставьте запас свободной памяти . Если хранилище заполнено на 95% — системе негде разворачивать временные файлы, это замедляет загрузку и может вызывать фризы;

. Если хранилище заполнено на 95% — системе негде разворачивать временные файлы, это замедляет загрузку и может вызывать фризы; Перезагрузите смартфон , если он работает несколько дней без перезагрузки — в оперативной памяти накапливается мусор.

, если он работает несколько дней без перезагрузки — в оперативной памяти накапливается мусор. Не запускайте игру во время обновления приложений или создания резервной копии — это создаёт фоновую нагрузку.

или создания резервной копии — это создаёт фоновую нагрузку. Проверьте режим энергосбережения — если он включён, процессор работает на пониженных частотах. Для игр его нужно выключить.

Важная оговорка по поводу оперативной памяти: не нужно постоянно вручную закрывать все фоновые приложения. Android сам управляет памятью — агрессивная очистка ОЗУ сама по себе дополнительных FPS не даёт и только заставляет приложения загружаться заново при следующем открытии.

Включите игровой режим — это главная настройка

Почти у каждого крупного производителя есть свой центр управления играми. Именно с него нужно начинать — добавьте игру в системный игровой режим, а уже потом занимайтесь остальными настройками. Игровой режим блокирует уведомления, оптимизирует распределение ресурсов и даёт доступ к дополнительным настройкам производительности.

Как найти на разных прошивках:

Xiaomi, REDMI, POCO (HyperOS/MIUI) — Game Turbo . Меняет режим производительности, оптимизирует Wi-Fi для игр, регулирует чувствительность сенсора и защиту от случайных касаний. На ряде моделей доступна настройка GPU.

. Меняет режим производительности, оптимизирует Wi-Fi для игр, регулирует чувствительность сенсора и защиту от случайных касаний. На ряде моделей доступна настройка GPU. Samsung (One UI) — Gaming Hub и Game Booster . Позволяет выбирать режим производительности и отдельно менять FPS, разрешение и параметры для каждой игры индивидуально.

. Позволяет выбирать режим производительности и отдельно менять FPS, разрешение и параметры для каждой игры индивидуально. HONOR (MagicOS) — Игровой центр . Режим производительности, блокировка жестов, панель управления во время игры.

. Режим производительности, блокировка жестов, панель управления во время игры. realme (realme UI) и OPPO (ColorOS) — Game Mode . Аналогичный набор: производительность, блокировка уведомлений, настройки сенсора.

. Аналогичный набор: производительность, блокировка уведомлений, настройки сенсора. vivo (OriginOS) — Ultra Game Mode. Оптимизация сети, запись экрана, режим невидимки для уведомлений.

Какой режим производительности выбрать

Здесь есть важный парадокс, который стоит понять сразу: максимальный режим производительности не всегда обеспечивает максимальную среднюю производительность за час игры. Логика такая: в режиме максимальной производительности процессор работает на пиковых частотах — смартфон быстро нагревается, и через 15-20 минут система начинает принудительно снижать частоты чтобы охладить чип. Это называется троттлинг. В итоге первые 15 минут 90 FPS, потом 50 FPS и нагретый корпус.

Три сценария и что выбрать:

Режим производительности — для коротких игровых сессий до 20-30 минут или для флагманов с хорошим охлаждением. Максимальный FPS на старте, но выше нагрев.

— для коротких игровых сессий до 20-30 минут или для флагманов с хорошим охлаждением. Максимальный FPS на старте, но выше нагрев. Сбалансированный режим — лучший выбор для долгой игры. Частоты чуть ниже, зато троттлинг начинается позже, а FPS остаётся стабильным час и больше.

— лучший выбор для долгой игры. Частоты чуть ниже, зато троттлинг начинается позже, а FPS остаётся стабильным час и больше. Режим энергосбережения — только если батарея критически важнее FPS. Например, вы играете от розетки и смартфон сильно перегрелся — переключение в этот режим даст охлаждение.

Даже сама Xiaomi предупреждает в описании Game Turbo: режим повышенной производительности увеличивает нагрев и расход энергии. Это не случайная оговорка, а честное описание компромисса.

Поставьте максимальную частоту обновления экрана

Путь на большинстве Android-смартфонов: «Настройки — Экран — Частота обновления» — выбрать максимальное значение (120 Гц, 144 Гц или 165 Гц в зависимости от модели). Но здесь важно понять разницу между частотой экрана и FPS игры.

120 Гц на экране не означает 120 FPS в игре. Это разные вещи. 120 Гц — это как часто экран обновляет картинку. 120 FPS — это как часто игра успевает просчитать новый кадр. Если игра ограничена 60 FPS встроенными настройками, экран на 120 Гц просто покажет каждый кадр дважды — плавнее не станет.

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Что ещё важно: некоторые смартфоны автоматически снижают частоту экрана в конкретных играх для экономии энергии. Именно поэтому иногда стоит проверить настройки частоты не только в системе, но и внутри игрового режима производителя — там бывает возможность принудительно зафиксировать частоту для конкретного приложения.

Настройте графику внутри самой игры

Это самый действенный инструмент — именно здесь зачастую получается реальный прирост производительности. Правильный приоритет при настройке:

FPS → разрешение → визуальные эффекты.

Если смартфон не тянет игру стабильно — снижайте в таком порядке:

Сначала уберите тени — они сильно нагружают GPU. Отключите размытие движения — визуально незаметно, а нагрузка снижается. Уберите постобработку и спецэффекты (bloom, ambient occlusion). Снизьте качество воды и растительности. Только в последнюю очередь снижайте текстуры — они влияют на объём памяти больше, чем на FPS.

И главное правило: стабильные 60 FPS почти всегда приятнее скачков между 70 и 100 FPS. Резкие просадки воспринимаются мозгом гораздо хуже, чем ровная картинка на более низком FPS. Поставьте ограничение на 60 FPS — и снижайте графику до тех пор, пока смартфон не будет держать эту цифру стабильно.

Настройте чувствительность экрана и защиту от ложных касаний

Это менее очевидный, но важный блок — особенно для мобильных шутеров и файтингов. В Game Turbo на Xiaomi и аналогичных панелях доступны:

Чувствительность сенсора — скорость регистрации касаний. Для быстрых игр можно повысить.

— скорость регистрации касаний. Для быстрых игр можно повысить. Защита от случайных касаний по краям — важно, если держите смартфон двумя руками и пальцы касаются боковых граней экрана.

— важно, если держите смартфон двумя руками и пальцы касаются боковых граней экрана. Блокировка жестов навигации — чтобы случайно не свернуть игру жестом «назад».

— чтобы случайно не свернуть игру жестом «назад». Отключение жеста скриншота тремя пальцами — в динамичной игре легко сделать случайный скриншот.

— в динамичной игре легко сделать случайный скриншот. Отключение вибрации — не влияет на FPS, но немного разгружает систему и экономит батарею.

Важная оговорка: не выкручивайте чувствительность на максимум автоматически. В шутерах слишком высокая чувствительность ухудшает точность при прицеливании — пальцы буквально проскакивают нужную точку.

Уберите уведомления и случайные жесты во время игры

Это не повышает FPS, но реально улучшает игровой опыт. Входящий звонок или уведомление в разгар боя способны стоить раунда.

Что настроить:

Режим «Не беспокоить» — включить автоматически при запуске игры (Samsung это делает сам при настроенном Game Booster).

— включить автоматически при запуске игры (Samsung это делает сам при настроенном Game Booster). Скрыть всплывающие уведомления — в игровом режиме большинства производителей это делается одной галочкой.

— в игровом режиме большинства производителей это делается одной галочкой. Заблокировать автояркость по нашей отдельной инструкции — резкие изменения яркости во время игры раздражают и создают лишнюю нагрузку.

по нашей отдельной инструкции — резкие изменения яркости во время игры раздражают и создают лишнюю нагрузку. Заблокировать автоповорот — если играете в фиксированной ориентации.

— если играете в фиксированной ориентации. Запретить случайный выход из игры — некоторые смартфоны позволяют заблокировать кнопку «Домой» на время игровой сессии.

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Что сделать, чтобы смартфон меньше грелся

Это один из ключевых разделов, потому что нагрев напрямую убивает производительность. Цепочка простая:

Нагрев → троттлинг → падение частот → просадки FPS.

Практические советы:

Не играйте на прямом солнечном свете — солнце греет экран снаружи, смартфон перегревается вдвое быстрее.

Снимите толстый чехол если он не даёт теплу отводиться через корпус — особенно плохо работают чехлы из толстого силикона.

Не кладите смартфон на одеяло или диван — мягкая поверхность блокирует естественную конвекцию воздуха вокруг корпуса.

Если через 15-20 минут начались просадки FPS — снизьте графику или режим производительности, не терпите.

Не включайте одновременно максимальную графику + максимальный FPS + максимальную яркость + Wi-Fi точку доступа — это гарантированный перегрев.

Отдельно про охлаждение льдом, пакетами со льдом и морозилкой — не делайте этого. Резкий перепад температур вызывает конденсат внутри корпуса. Результат — короткое замыкание и смерть смартфона.

Можно ли играть во время зарядки

Игра во время зарядки создаёт двойную нагрузку на батарею: она одновременно принимает ток и отдаёт его. Это ускоряет нагрев и деградацию аккумулятора при регулярном использовании. Лучшее решение — обходная зарядка на Android, если ваш смартфон её поддерживает.

В этом режиме питание идёт напрямую с адаптера к компонентам смартфона, минуя батарею. Аккумулятор при этом почти не участвует — нагрев меньше, деградации меньше. Если обходной зарядки нет — лучше поиграть на заряде до 80-90% и потом зарядить, чем играть с подключённым кабелем непрерывно.

Настройки разработчика: что точно делать не надо

В интернете полно советов «включи в режиме разработчика и телефон улетит». Разбираю самые популярные:

«Принудительно включи 4x MSAA» — не ускоряет, а замедляет. Это режим сглаживания который увеличивает качество картинки за счёт дополнительной нагрузки на GPU. Включить 4x MSAA = попросить видеокарту работать больше.

— не ускоряет, а замедляет. Это режим сглаживания который увеличивает качество картинки за счёт дополнительной нагрузки на GPU. Включить 4x MSAA = попросить видеокарту работать больше. «Принудительный рендеринг GPU» — не работает для 3D-игр. Они и так используют GPU по умолчанию. Эта настройка влияет на интерфейс системы, но не на игры.

— не работает для 3D-игр. Они и так используют GPU по умолчанию. Эта настройка влияет на интерфейс системы, но не на игры. «Отключи аппаратные наложения» — не универсальный способ ускорения. Может увеличить нагрузку на GPU и расход энергии.

— не универсальный способ ускорения. Может увеличить нагрузку на GPU и расход энергии. «Поставь анимации 0.5x» — интерфейс действительно кажется быстрее, но производительность внутри игры не меняется. Психологический эффект, не технический.

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Готовые настройки — шпаргалка

Параметр Что поставить Игровой режим Включить, добавить игру Режим производительности Баланс для долгих сессий, Производительность для коротких Частота экрана Максимальная из доступных FPS в игре Стабильные 60/90/120 — без скачков Тени и эффекты Снизить первыми при нестабильном FPS Энергосбережение Выключить Не беспокоить Включить 4x MSAA Не включать Обходная зарядка Включить если есть

Три профиля под разные смартфоны:

Бюджетник до 20 000 рублей — 60 FPS, низкая или средняя графика, сбалансированный режим, снять чехол при длительной игре.

— 60 FPS, низкая или средняя графика, сбалансированный режим, снять чехол при длительной игре. Средний класс 25–40 000 рублей — 60 или 90 FPS, средняя или средне-высокая графика, сбалансированный режим, следить за нагревом после 30 минут.

— 60 или 90 FPS, средняя или средне-высокая графика, сбалансированный режим, следить за нагревом после 30 минут. Флагман или игровой смартфон — начать с 120 FPS и высокой графики, режим производительности для коротких сессий, баланс для длинных, обходная зарядка при подключении к сети.

Главное правило, которое работает для всех: убирайте реальные ограничения (игровой режим, правильный FPS, температура) вместо того, чтобы включать сомнительные настройки разработчика в надежде на чудо. Актуальные советы по настройке Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.