Весной этого года я лично оценил белые списки интернета и поделился впечатлениями, после чего ситуация не изменилась. Казалось бы, всё уже сделано, но в ближайшие дни нас ждут новые ограничения. Утром 18 сентября в России открылись избирательные участки на выборах в Государственную думу, которые продлятся до конца недели. А накануне глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о возможных перебоях в мобильном интернете и связи. Разбираю, что именно происходит, почему, и что сделать прямо сейчас.

Что именно сказали про интернет — без лишнего

17 сентября Памфилова предупредила о возможных «непреднамеренных перебоях в мобильной связи и передаче данных» в период с 18 по 20 сентября. Формулировка намеренно мягкая: ни о каких плановых отключениях речи не идёт, но и гарантий стабильной работы мобильного интернета ЦИК не даёт.

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Ключевое слово здесь — «мобильного». Проводной интернет от стационарных провайдеров и домашний Wi-Fi под ограничения не попадают. Речь идёт именно о мобильных сетях — том интернете, который с недавнего времени перешёл на 5G в России.

Почему это вообще происходит

Практика временного ограничения мобильного интернета в российских регионах существует с 2025 года — как мера безопасности в периоды повышенных рисков. Регионы вправе вводить такие ограничения самостоятельно. В частности, подобные меры применялись в Ростовской, Белгородской, Курской областях, в Татарстане и ряде других регионов.

Параллельно 16 сентября ЦИК отразил масштабную кибератаку на государственную систему «Выборы» и платформу электронного голосования. Памфилова сообщила, что атака не удалась, но сам факт говорит о том, что нагрузка на инфраструктуру в эти три дня выше обычного.

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Важный контекст: в сентябре сбои в интернете происходили и без всяких выборов. 14 сентября крупный провайдер SkyNet в Санкт-Петербурге столкнулся с массовым сбоем — у абонентов пропали интернет и телевидение, жалобы накапливались сутки. 4 сентября фиксировался отдельный масштабный сбой, затронувший сайты банков, операторов и Госуслуг в десятках регионов.

Что сделал ЦИК для смягчения ограничений

Комиссия готовилась к возможным сбоям несколько месяцев и предусмотрела несколько мер:

Дополнительные точки Wi-Fi на избирательных участках, чтобы голосование не зависело от состояния сотовых сетей;

на избирательных участках, чтобы голосование не зависело от состояния сотовых сетей; Белые списки — ресурсы электронного голосования внесены в списки исключений, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях трафика;

— ресурсы электронного голосования внесены в списки исключений, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях трафика; Спутниковый эксперимент — в одном из поселений Ненецкого автономного округа данные о голосовании планируют передавать через низкоорбитальные спутники;

— в одном из поселений Ненецкого автономного округа данные о голосовании планируют передавать через низкоорбитальные спутники; Бумажный бюллетень как запасной вариант, если электронное голосование окажется недоступным, избиратель получит обычный бумажный бюллетень.

Дистанционное электронное голосование доступно жителям 32 регионов — и отменять его ЦИК не собирается. О том, как проголосовать на выборах через интернет, подробно рассказывал журналист AppleInsider.ru Кирилл Пироженко.

Что это значит конкретно для вашего смартфона

Ограничения если и будут, то затронут именно мобильный интернет. Вот что важно понимать:

Звонки работают . Голосовые вызовы и SMS функционируют независимо от интернета. Экстренные службы доступны по номеру 112 даже при полном отсутствии сети.

. Голосовые вызовы и SMS функционируют независимо от интернета. Экстренные службы доступны по номеру 112 даже при полном отсутствии сети. Домашний Wi-Fi не затронут . Проводной интернет от провайдеров продолжает работать в обычном режиме — ограничения касаются именно мобильной передачи данных через сотовые сети.

. Проводной интернет от провайдеров продолжает работать в обычном режиме — ограничения касаются именно мобильной передачи данных через сотовые сети. Мессенджеры могут не работать . Мессенджеры (за исключением национального MAX) работают через интернет — при ограничении мобильной сети они станут недоступны без Wi-Fi.

. Мессенджеры (за исключением национального MAX) работают через интернет — при ограничении мобильной сети они станут недоступны без Wi-Fi. Банковские приложения могут не работать . Мобильный банк, СБП, переводы — всё это требует интернет-соединения.

. Мобильный банк, СБП, переводы — всё это требует интернет-соединения. Карты офлайн — работают. Если заранее скачать карты в Google Maps, 2ГИС или Яндекс Картах, они будут доступны без интернета.

Учитывая особенности работы сервисов в период ограничения работы мобильного интернета важно подготовиться к ближайшим выходным, чтобы не потерять связь с родственниками и близкими.

Что сделать прямо сейчас — практический список

Если вы зависите от мобильного интернета для работы или важных дел в эти дни — лучше подготовиться заблаговременно. Несколько простых шагов:

Скачайте нужное заранее. Документы, карты офлайн, важные файлы — пока интернет работает стабильно. Переключитесь на домашний или рабочий Wi-Fi. Проводной интернет с большей вероятностью будет стабильнее мобильного в эти три дня. Сделайте срочные банковские операции сейчас. Переводы, оплата счетов — лучше не откладывать на выходные, если всё равно планировали. Предупредите тех, с кем важно оставаться на связи. Договоритесь о резервных способах коммуникации — голосовые звонки работают без интернета. Зарядите устройства и повербанк. На всякий случай — лишним не будет. Сохраните важные номера телефонов в контактах. Не рассчитывайте на поиск нужного номера в интернете, если сеть пропадёт.

Если хорошенько подготовиться к возможным ограничениям, риск остаться без связи удастся минимизировать. Главное — не откладывать всё на последний момент.

Стоит ли беспокоиться именно вам

Всё зависит от региона и от того, насколько вы зависите от мобильного интернета в эти три дня. Полного отключения интернета по всей стране не планировалось и не объявлялось. ЦИК говорит о возможных «непреднамеренных» перебоях — это значит, что они могут быть локальными и кратковременными, а могут не случиться вовсе.

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Если вы большую часть времени работаете через домашний Wi-Fi — для вас мало что изменится. Если ваша работа или важные дела в выходные критически зависят от мобильного интернета — лучше подготовиться по списку выше. 20 сентября вечером голосование завершится и, как ожидается, ситуация нормализуется. Актуальные новости публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.