Выбрать смартфон для пожилого человека — задача не такая простая, как кажется. С одной стороны, нужно толковое устройство, с другой — сильно переплачивать тоже не хочется. Недавно я делился десяткой смартфонов с AliExpress, которые лично протестировал — там собрана подборка для себя любимого, от флагманов до середняков. А сегодня история другая: я собрал лучшие телефоны для родителей и бабушек с дедушками, которые подойдут для разных целей. В том числе, чтобы сидеть в МАХ и просто совершать звонки.

Samsung Galaxy A17 — смартфон с большим экраном и удобным интерфейсом

Samsung Galaxy A17 вышел в августе 2025 года и стал, пожалуй, идеальным кандидатом в подарок пожилому человеку без переплаты. У него 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой 90 Гц и защитой Gorilla Glass Victus, крупный шрифт читается комфортно даже без очков. Главный плюс — фирменный Easy Mode с увеличенными иконками и упрощённой раскладкой главного экрана, который превращается в смартфон для бабушек.

Камера 50 МП с оптической стабилизацией, батарея 5000 мАч на два дня, есть NFC и 6 лет обновлений Android до 2031 года. Цена — от 16 тысяч рублей. Если бюджет совсем скромный, можно взять Galaxy A07 за 8–10 тысяч — там тот же Easy Mode, но процессор и экран попроще.

POCO C71 — смартфон с мощной батареей и большим экраном

POCO C71 — народный смартфон от Xiaomi, который вышел в апреле 2025 года и сразу стал хитом AliExpress. Главная фишка — мощная батарея 5200 мАч, которая в режиме звонков и мессенджеров держит два с половиной дня.

Экран 6,88 дюйма с частотой 120 Гц — один из самых больших экранов в классе, шрифты читаются легко. Корпус с защитой IP52 от брызг, в комплекте идут адаптер, кабель и силиконовый чехол — редкость для современных смартфонов. Из минусов — нет NFC, но если оплата по телефону пожилому не нужна, это не критично. Осталось поставить специальные приложения — и все готово!

Redmi Note 15 — смартфон с AMOLED-экраном и яркой картинкой

Redmi Note 15 — это уже середняк, который вышел на глобальный рынок в феврале 2026 года. Главное достоинство — яркий AMOLED-дисплей 120 Гц диагональю 6,77 дюйма с пиковой яркостью до 3200 нит.

Экран остаётся читаемым даже под прямым солнцем, что важно для пожилых людей с ослабленным зрением. Батарея 5520 мАч с зарядкой 45 Вт, чипсет Snapdragon 6 Gen 3, есть NFC и защита IP66. По автономности держит уверенный день-полтора активного использования. Срок поддержки — три года обновлений Android. Цена на AliExpress стартует от 18 тысяч рублей за версию 8/256 ГБ, что довольно адекватно.

Realme 15 — смартфон с большой батареей и ярким OLED-экраном

Realme 15 — один из самых необычных вариантов в подборке, но его очень ценят подписчики нашего канала в МАКСе. У него большая батарея 7000 мАч, которой хватит на три дня. Это критически важно при выборе смартфона для пожилых родственников.

Экран обладает пиковой яркостью до 6500 нит — на солнце видно всё до последней буквы. Чипсет MediaTek Dimensity 7300+, защита от воды и пыли IP68/IP69, NFC для оплаты в магазинах. В комплекте зарядка на 80 Вт. На AliExpress смартфон стоит от 18 до 25 тысяч рублей в зависимости от конфигурации.

Honor 600 Lite — тонкий смартфон с большой батареей

Honor 600 Lite вышел в апреле 2026 года и сразу удивил инженерным решением: тонкий корпус 7,34 мм при батарее 6520 мАч. Он не попал в нашу подборку лучших тонких смартфонов, но мы точно о нем помним.

При этом заряда хватает на два с половиной дня активного использования. Экран плавный и яркий — выдает 6500 нит, защита IP66, цельнометаллический корпус. Есть отдельная AI-кнопка для быстрого запуска приложений — её удобно настроить на камеру или фонарик для пожилого пользователя.

iPhone 17e — лучший Айфон для мамы

iPhone 17e я недавно подарил своей маме, поэтому говорю по опыту. Это самый выгодный айфон в линейке: цена в России — от 55 тысяч рублей за 256 ГБ. Внутри стоит чип Apple A19 — тот же, что в обычном iPhone 17, и за счёт этого смартфон будет получать обновления iOS на 6–7 лет без вопросов.

Компактный и лёгкий корпус iPhone 17e, как оказалось, идеально подходит для женской руки. Камера одна, но снимает отлично. Чем этот смартфон для пожилых людей действительно хорош — так это экосистемой Apple, простым интерфейсом и скоростью работы. Если родители уже на айфоне — выбор очевиден.

OnePlus Nord CE 5 — смартфон с мощной батареей и хорошим железом

OnePlus Nord CE 5 в российской и индийской версиях получил мощную батарею 7100 мАч — больше, чем у большинства флагманов. Заряда хватает на три дня уверенно.

Внутри современный чипсет MediaTek Dimensity 8350 Apex, который тянет любые задачи без задержек, плюс быстрая зарядка 80 Вт — полный заряд за 50 минут. Экран 6,77 дюйма AMOLED 120 Гц с пиковой яркостью 1300 нит. OxygenOS считается одной из самых удобных прошивок — это плюс для пожилых, кто не любит перегруженные интерфейсы. Цена на AliExpress — от 22 тысяч рублей, но он явно того стоит.

Redmi 14C — смартфон для звонков и мессенджера МАКС

Закрывает подборку Redmi 14C — простой и недорогой смартфон для тех, кому нужен телефон для мессенджера МАКС в чистом виде: позвонить, отправить сообщение, почитать каналы из нашей подборки. У него экран 6,88 дюйма с частотой 120 Гц, батарея 5160 мАч на два дня, основная камера 50 МП и поддержка NFC в версии для России.

Недорогой смартфон с AliExpress стоит около 8 тысяч рублей, что делает его одним из самых доступных смартфонов в подборке. Если в семье есть бабушка, которая впервые в жизни решила пересесть с кнопочного телефона на сенсорный, Redmi 14C — самый щадящий вариант. Дешёво, понятно и не страшно уронить.

Если выбираете подарок пожилому родственнику и не уверены в модели — приходите в наш чат в Telegram или чат в Max, поможем определиться.