Скоро Google перестанет следить за пользователями. Почти…

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Артем Сутягин 0

Google ведет свой бизнес очень интересно. Многие думают, что просто пользуются Интернетом и бесплатным поисковиком. Другие пользователи знают, в чем подвох, но лучше всего это знает сама Google, которой в информационном мире принадлежит едва ли не все — самый популярный поисковик, браузер Google Chrome и даже Android, которым пользуется примерно половина всех жителей Земли, включая стариков и младенцев. Никто ничего не делает просто так и за все в итоге платим мы с вами. В данном случае мы расплачиваемся своими данными, которые потом формируют алгоритмы, выводящие подготовленную специально для нас рекламу. Многим не нравится, что Google слишком активно следит за нами, и кажется, компания решила перестать это делать, но что она возьмет в замен?

Google

Google следит за пользователями довольно агрессивно, но скоро это может закончиться,

Следит ли Google за пользователями

Google стала одной из самых успешных компаний в мире за все время истории человечества именно благодаря тому, что собирала наши данные и передавала их рекламодателям. Но сейчас компания объявила, что в ближайшем будущем полностью перевернет эту модель. Согласно сообщению в блоге Дэвида Темкина, директора по управлению продуктами, конфиденциальности рекламы и доверию Google, компания перестанет использовать вашу историю просмотров для отслеживания рекламы.

Кроме того, в конечном итоге компания прекратит создавать инструменты для отслеживания ваших индивидуальных данных во всех своих продуктах. Сюда входит множество сервисов Google. Можно даже предположить, что в этот список войдут и наши Android-смартфоны.

Люди не должны соглашаться с тем, что их действия отслеживаются в Интернете, чтобы получить преимущества от релевантной рекламы. И рекламодателям не нужно отслеживать отдельных потребителей в Интернете, чтобы получить преимущества цифровой рекламы — говорит Темкин в своем сообщении.

Пусть это и звучит совершенно разумно, очень приятно слышать это от кого-то из руководителей Google. Это вселяет настоящую надежду, так как не скрыто за расплывчатыми формулировками

Google

Сейчас Google следит за всеми, но скоро перестанет.

Как Google будет зарабатывать

Давайте внесем ясность. Google по-прежнему будет собирать данные своих клиентов и использовать их для продажи рекламы. Что-то не так, правда? На самом деле все различия будут заключаться в том, что такой сбор теперь не будет детализирован по конкретным пользователям. То есть не будут собираться именно ваши персональные данные, но при этом подобное изменение политики не помешает компании продолжать агрегировать данные без привязки к каждому конкретному юниту.

Люди

Обобщенный сбор данных это лучше, чем индивидуальный..

Как собрать обезличенные данные

Вместо старой схемы сбора данных Google планирует использовать API, ориентированные на конфиденциальность, для выполнения этой работы. Эти API-интерфейсы будут группировать пользователей по определенным категориям, а затем отслеживают эти категории в масштабе общего поведения. Можно сказать, что будет браться не поведение каждого конкретного пользователя, а усредненное поведение этой группы. Другими словами вы передадите свои данные пользователя группе похожих пользователей, а затем Google будет продавать эти смешанные данные.

Смотрите, что мы подобрали для вас в нашем «Сундуке Али-Бабы». А там такого еще много.

В качестве примера предположим, что вы частый посетитель веб-сайта, посвященного моделизму. Ваши данные будут объединены с другими посетителями этого сайта. После этого Google сможет сказать рекламодателям: ”Людям, которые любят делать модели, нравятся такие-то сайты и продукты”. Затем рекламодатели могут направлять рекламу в эту группу. То есть мало кого будет волновать, что вы искали, к примеру, мотокультиваторы, если вы были одни из огромной группы, кто делал это. В итоге ни при каких обстоятельствах ваши конкретные данные не будут проверяться или даже регистрироваться.

Сервисы Google

Будет приятно, если все сервисы Google станут работать «обобщенно».

Когда Google перестанет собираться данные пользователей

Согласно сообщению в блоге, тестирование API на основе FloC начнется в следующем месяце. Затем, во втором квартале 2021 года, Google начнет тестирование данных, полученных из этих API, с рекламодателями. Кроме того, в апреле этого года пользователи получат доступ к новым элементам управления конфиденциальностью в Chrome, которые будут связаны с этой новой политикой.

Как сохранить общение в Google Meet в виде текста

Хотя все это на первый взгляд может показаться удивительным, в этом нет ничего неожиданного. В связи с растущим вниманием, с которым Google сталкивается со стороны ЕС, а также с попытками Apple сделать iPhone оплотом конфиденциальности, «корпорация добра” уже не может вечно продолжать использовать свои текущие модели. Скорее всего, это начало постепенных изменений в политике отслеживания рекламы компании по всем направлениям. Будем надеяться, что это приведет к большим гарантиям конфиденциальности при использовании любого продукта под брендом Google. А заодно к большей приватности в сети в целом.

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