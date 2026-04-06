Xiaomi 12T Pro — мой предыдущий смартфон. Отличная машина с быстрой зарядкой на 120 Вт: от нуля до ста процентов за 20 минут. Но именно зарядка и стала источником проблем. Каждый раз, когда подключал телефон к розетке, он ощутимо нагревался (держать в руке было некомфортно, да и как-то не по себе от таких температур). Долго думал, что так и должно быть, пока не разобрался. Оказалось, виновников двое, и найти их удалось за пять минут. Если вы тоже замечаете, что телефон греется при зарядке, эта история — для вас. Как и отдельный материал о том, как правильно заряжать смартфон, чтобы не навредить аккумулятору в долгосрочной перспективе.

Почему смартфон греется при зарядке

Небольшой нагрев при зарядке — это нормально и неизбежно. Физика простая: при передаче электрической энергии часть её рассеивается в виде тепла. Чем выше мощность зарядки, тем больше тепла выделяется. Именно поэтому быстрая зарядка для телефона — это всегда компромисс между скоростью и температурой.

Но есть разница между «слегка теплый» и «обжигает пальцы». Сильно греется телефон по нескольким причинам:

включена ускоренная зарядка при высокой мощности;

чехол не дает теплу уходить из корпуса;

в фоне работают приложения, нагружающие процессор;

плохой кабель или зарядник с нестабильным напряжением;

деградировавший аккумулятор, который хуже принимает ток.

В моем случае сработали первые два пункта одновременно, и именно их сочетание давало такой неприятный результат. Нагрев смартфона при быстрой зарядке сам по себе терпимый, но чехол превратил корпус в термос.

Опасность быстрой зарядки на Android

Метод простой — последовательное исключение. Сначала снял чехол и поставил телефон на зарядку. Стало заметно лучше, но смартфон все равно грелся во время зарядки сильнее, чем хотелось бы. Тогда зашел в настройки и нашел функцию ускоренной зарядки. Отключил ее и снова поставил на зарядку — без чехла.

Телефон стал теплым, но уже не горячим. Вполне комфортно. Вся диагностика заняла минут пять. Никаких приложений, никаких сервисных центров. Просто два действия: снять чехол и зайти в настройки.

Что делать, если смартфон сильно греется при зарядке

Снимайте чехол на время зарядки. Чехол — отличная защита в обычной жизни, но во время зарядки он работает как теплоизолятор. Корпус смартфона — это радиатор, через который уходит тепло. Чехол этот процесс блокирует. Особенно актуально для плотных кожаных и силиконовых чехлов. Просто снимайте чехол, пока телефон заряжается, и нагрев смартфона заметно снизится.

Отключите ускоренную зарядку. На Xiaomi 12T Pro это делается так:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Батарея». Найдите пункт «Параметры зарядки». Выберите «Режим проводной зарядки». Установите значение на «По умолчанию».

На других смартфонах путь может немного отличаться. Ищите в разделе «Батарея» или «Зарядка». Названия бывают разные: «Быстрая зарядка», «Турбозарядка», «Super Fast Charging», «HyperCharge».

После отключения Xiaomi 12T Pro стал заряжаться от нуля до ста процентов за 30 минут вместо 20. Но вот что интересно: до 90% скорость практически не изменилась. Разница ощущается только в финальном отрезке: именно там ускоренная зарядка давала максимальный нагрев, и именно там ее отключение дает эффект. То есть в реальной жизни, когда редко доводишь телефон до нуля, разница почти незаметна. Кстати, в новых смартфонах быстрая зарядка стала медленнее. Это интересный парадокс, который объясняется той же логикой.

Когда нагрев телефона особенно опасен

Описанные выше решения помогают при бытовом перегреве. Но иногда греется зарядка или смартфон по более серьезным причинам, и тут уже нужно насторожиться. Поводы обратиться в сервис:

смартфон раскаляется даже без чехла и с отключенной быстрой зарядкой;

корпус деформировался или вздулся в районе аккумулятора;

телефон отключается сам по себе во время зарядки;

греется блок зарядки настолько, что его неприятно держать в руке;

появился посторонний запах при зарядке.

Вздутый аккумулятор — это уже не просто дискомфорт, а реальная опасная зарядка. Литий-ионные батареи при вздутии могут воспламениться. Если корпус заметно изменил форму, не откладывайте поход в сервис. Ну и если смартфон поддерживает быструю зарядку и работает штатно, но все равно греется сильнее обычного после нескольких лет использования — скорее всего, аккумулятор деградировал и его пора менять. Минусы быстрой зарядки именно в этом: высокая мощность ускоряет износ батареи, и через два-три года разница становится заметной.