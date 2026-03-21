Как правильно заряжать телефон: 8 ошибок, которые убивают батарею

Кажется, что зарядка смартфона — максимально простая вещь. Подключили кабель, подождали, пока будет 100%, и пользуемся дальше. Современные телефоны действительно умеют защищать себя от перегрева, перезаряда и других проблем. Но это не значит, что заряжать их можно в любых условиях. Есть ситуации, когда заряжать телефон нельзя, а иногда даже опасно. В лучшем случае аккумулятор будет быстрее изнашиваться, в худшем — можно получить сильный перегрев, вздутие батареи или даже поломку устройства. Ниже — самые частые случаи, когда заряжать смартфон не стоит.

Можно ли заряжать телефон, если он перегрелся

Если смартфон горячий после игр, записи видео, навигатора или долгой работы на солнце, ставить его на зарядку сразу не стоит. При высокой температуре литий-ионный аккумулятор изнашивается быстрее, потому что внутри батареи ускоряются химические процессы.

Когда вы подключаете зарядку к уже горячему телефону, нагрев становится ещё сильнее. В такой ситуации ёмкость аккумулятора уменьшается быстрее обычного, даже если внешне всё работает нормально. Лучше подождать несколько минут и дать устройству остыть.

Что будет, если заряжать смартфон на морозе

На морозе аккумулятор работает нестабильно. Химические процессы внутри батареи замедляются, из-за чего напряжение может вести себя непредсказуемо. Если поставить холодный смартфон на зарядку, нагрузка на аккумулятор увеличивается, и это может ускорить его износ.

Особенно часто такая проблема возникает зимой, когда телефон долго лежал в кармане на улице или в машине. В этом случае лучше дать устройству дойти до состояния комнатной температуры и только потом подключать зарядку.

Можно ли заряжать телефон, если у него вздулся аккумулятор

Вздулся аккумулятор на телефоне? Это признак серьёзной неисправности. Если батарея начала увеличиваться в размере, значит внутри неё уже произошли повреждения. Продолжать пользоваться таким телефоном опасно, а заряжать его тем более нельзя.

Во время зарядки в аккумулятор подаётся ток, и если он уже повреждён, это может привести к перегреву, утечке электролита или даже возгоранию. В такой ситуации нужно как можно скорее заменить батарею или обратиться в сервис.

Зарядка телефона со сломанным разъёмом

Если кабель плохо держится, а зарядка то появляется, то пропадает, лучше не продолжать зарядку. Нестабильный контакт может вызывать скачки напряжения, а они вредны для контроллера питания и самой батареи. Да и вообще: это не очень удобно, поэтому лучшее, что можно сделать — отправиться в ремонт.

Кроме того, повреждённый разъём для зарядки может нагреваться сильнее обычного. В моменте это не так уж и вредно. Зато в долгосрочной перспективе это увеличивает риск перегрева и может привести к поломке смартфона. Если есть подозрение, что порт зарядки работает неправильно, лучше сначала починить его.

Что будет, если заряжать мокрый телефон

Даже если смартфон имеет защиту от воды, заряжать его сразу после намокания нельзя. Влага может попасть в разъём или остаться внутри корпуса, а при подключении кабеля возникает риск короткого замыкания.

Некоторые телефоны сами предупреждают о влаге в порту и блокируют зарядку, но это есть не у всех моделей. Поэтому после дождя, купания или высокой влажности лучше подождать, пока устройство полностью высохнет.

Можно ли класть телефон под подушку

Во время зарядки аккумулятор немного нагревается — это нормально. Но если телефон лежит на кровати, диване, подушке или одежде, тепло плохо выходит наружу. В результате температура становится выше, чем должна быть.

Постоянный перегрев ускоряет износ батареи и может привести к снижению её ёмкости. Поэтому лучше заряжать телефон на твёрдой поверхности, где есть нормальное охлаждение.

Нужно ли снимать телефон с зарядки после 100 процентов

Современные смартфоны умеют отключать питание, когда заряд достигает 100%. Но это не значит, что постоянное нахождение на зарядке полностью безопасно. Когда батарея долго держится на максимальном уровне, на неё всё равно идёт нагрузка.

А если телефоном понемногу пользоваться, то он будет регулярно подзаряжаться до 100%. Не критично, но в долгосрочной перспективе это грозит нагревом и износом батарее. Лучше отключать зарядку при достижении 100% и подключать снова, когда уровень упадет примерно до 20%.

Можно ли играть на телефоне во время зарядки

Можно ли пользоваться телефоном на зарядке? Казалось бы, ничего страшного. Но нет: игры, навигатор, запись видео и другие тяжёлые задачи сильно нагружают процессор. В это время телефон и так нагревается, а если одновременно идёт зарядка, температура становится ещё выше. Как итог: смартфон иногда начинает заряжаться в обратную сторону, если расход энергии превышает мощность зарядного устройства.

Да и сильный нагрев — главный враг литий-ионного аккумулятора. Чем чаще телефон греется во время зарядки, тем быстрее уменьшается ёмкость батареи. Поэтому лучше сначала зарядить устройство, а уже потом запускать тяжёлые приложения.