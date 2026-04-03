Весной 2026 года Telegram в России заблокировали окончательно. Часть людей смирилась и перешла в MAX. Другая (та, что поупрямее) начала искать способы продолжать пользоваться приложением Дурова через сторонние клиенты. Логика понятная: мод Telegram дает те же возможности, что и оригинал, но работает в обход ограничений. Казалось бы, идеальное решение. До недавнего времени… Сначала под подозрением был мессенджер Telega — форк, который предположительно сливал данные на серверы VK. Теперь выяснилось, что и многие другие клоны Telegram бывают опаснее, чем кажутся. А Nekogram тому свежее подтверждение.

Что такое Nekogram

Приложение Nekogram — это неофициальный клиент Telegram с расширенными возможностями. По сути, кто-то взял открытый код Telegram, добавил функции, которых нет в оригинале, и выпустил собственную сборку. Таких форков десятки: Forkgram, Nicegram, Fagram, Cherrygram. Альтернативный клиент Telegram привлекает тем, что умеет больше официального приложения.

Функции Nekogram — это одновременно его главный аргумент и причина популярности:

поддержка до восьми аккаунтов одновременно;

расширенная кастомизация интерфейса;

встроенный переводчик;

гибкие настройки уведомлений и конфиденциальности;

функции, которые официальный Telegram добавит через год-два, если вообще добавит.

Разрабатывает его небольшая команда, код частично открытый, приложение распространяется через Google Play и сторонние источники. Звучит как разумный выбор для тех, кому тесно в рамках официального клиента.

Что нашли в коде Nekogram

Telegram-канал TechLeaksZone опубликовал разбор кода приложения, и находка оказалась неприятной. В обфусцированных файлах, которые не попали в открытый доступ, исследователи нашли функцию, которую реконструировали под названием logNumberPhones. Если просто: она молча собирала идентификатор пользователя и номер телефона для каждого аккаунта, авторизованного в приложении (до 8 штук одновременно). Данные отправлялись программно через 3 бота:

@nekonotificationbot — служебный бот Nekogram, получающий автоматические выгрузки номеров;

@tgdb_search_bot — клон OSINT-бота «Глаз Бога»;

@usinfobot — еще один инструмент для пробива людей по открытым источникам.

Дополнительно в коде нашли захардкоженный секретный ключ, который использовался как префикс для отправляемых данных. Судя по всему, он нужен для аутентификации с бэкендом бота. Приложение также всегда запрашивало дату регистрации аккаунта. Это не теория и не домыслы. Это код. И Nekogram опасен именно потому, что все это работало молча, без уведомления пользователя.

Что говорят разработчики Nekogram

Ответ команды получился неожиданно прямым. Дословно:

Если вопрос в том, правда ли это — да, номера отправлялись боту.

Без попыток переформулировать, без многостраничных объяснений. Дальше идет заявление о том, что ни один номер нигде не хранился и третьим лицам не передавался. Сливает ли данные Nekogram дальше, чем в собственный бот? Официально это отрицается, но проверить догадки невозможно: серверная часть закрыта, а сам факт молчаливого сбора уже говорит о том, что приложение делало что-то за спиной пользователя. Доверять такому разработчику на слово — личный выбор каждого. Я бы не стал.

Стоит ли пользоваться Nekogram

Отзывы на Nekogram после публикации разделились предсказуемо. Одни удалили приложение в тот же день. Другие приняли объяснение разработчика и остались — мол, данные никуда не ушли, что страшного. Понять вторых можно: MAX вместо Telegram — тоже не подарок, и выбор между двумя неприятными вариантами всегда тяжелый.

У официального Telegram многолетняя репутация и публичная политика конфиденциальности. У Nekogram — признание в молчаливом сборе номеров и объяснение в духе «ну, мы никому не передавали». Это разные весовые категории. Почитайте о приложении Telega, которое появилось в России. Там похожая история, и паттерн повторяется не случайно. Сторонние клиенты живут за счет аудитории, которой некуда деваться, и это создает соблазны.

Если вам нужен неофициальный клиент Telegram с расширенными возможностями — ищите проекты с полностью открытым кодом и прозрачной инфраструктурой, где сервер тоже можно проверить. Nekogram под это определение сейчас не подходит. И не забывайте о том, кто может читать ваши сообщения в MAX. Там тоже много интересного.