Вы ставите национальный мессенджер на новый телефон, вводите номер и код из SMS, а вместо чатов видите сообщение «Установите пароль на устройстве, где вы уже вошли в MAX». Это не сбой и не блокировка: так мессенджер защищает аккаунт, который уже открыт на другом смартфоне. Сам пароль ставится за пару минут — подробно о нём мы рассказывали в отдельной инструкции. Здесь объясняю, почему появляется ошибка, какую кнопку нажимать на новом телефоне и что делать, если старого смартфона под рукой уже нет.

Что означает ошибка «Установите пароль на устройстве»

Ошибка появляется на последнем шаге входа — после того как вы ввели номер телефона и одноразовый код из SMS. Она возникает, когда вы входите в MAX на втором или третьем устройстве, а на первом аккаунт уже открыт. На экране с ошибкой есть две кнопки:

«Повторить вход» — её нажимают после того, как пароль установлен на первом телефоне;

— её нажимают после того, как пароль установлен на первом телефоне; «Нет доступа к устройству» — её нажимают, если первого телефона у вас больше нет.

Ни одна из кнопок не удаляет профиль. Выбор зависит только от того, есть ли у вас под рукой смартфон, на котором MAX уже открыт: если есть — проблема решается быстро.

Почему MAX не пускает на второй телефон без пароля

Правило прописано в справке MAX: если аккаунт открыт на каком-то устройстве, а пароль для входа не установлен, войти на новом устройстве можно только после установки пароля на том, где вы уже вошли. Пароль для входа — это двухфакторная защита: кроме кода из SMS нужен ещё постоянный пароль, который вы придумываете сами.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Логика понятна. Код из SMS мошенники нередко выманивают по телефону, представляясь сотрудниками банка или оператора, и с одним кодом могли бы открыть ваш профиль на своём смартфоне — о том, как взламывают аккаунты MAX, мы писали отдельно. С паролем этого уже недостаточно. Если же аккаунт сейчас не открыт ни на одном устройстве, ошибки не будет: код придёт в SMS, и вход пройдёт как обычно.

Как установить пароль на первом телефоне

Возьмите смартфон, на котором MAX уже открыт. Если нужного пункта в меню нет, сначала обновите приложение через RuStore по нашей отдельной инструкции. Установить пароль можно так:

Откройте MAX. Перейдите в «Настройки — Безопасность — Пароль для входа». Нажмите «Установить пароль» и придумайте пароль. При желании добавьте подсказку. Укажите адрес электронной почты и введите код, который придёт на неё. Нажмите «Перейти в настройки», чтобы завершить установку.

Почту лучше не пропускать: если вы её не укажете, а пароль забудете, восстановить доступ не получится. И учтите, что пароль ставится только в мобильном приложении — в веб-версии MAX его подключить нельзя. Если аккаунт открыт только на компьютере, остаётся вариант «Нет доступа к устройству», о нём ниже.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Как войти на втором телефоне после установки пароля

Когда пароль на первом смартфоне готов, вернитесь к новому телефону. Войти в аккаунт можно так:

Нажмите «Повторить вход» на экране с ошибкой. Если экран уже закрыт, снова откройте MAX и введите номер телефона. Введите код для входа. Введите пароль, который только что придумали.

Важный нюанс: если аккаунт открыт на другом устройстве с паролем, код для входа приходит не в SMS, а в чат-бот «Коды подтверждения» на первом телефоне. Поэтому держите старый смартфон рядом, пока не закончите вход. После входа переписка и чаты подтянутся на новый телефон сами. Как настроить уведомления, чтобы оба смартфона не звенели одновременно, мы разбирали в материале про MAX на двух телефонах.

Что делать, если старого телефона нет

Телефон потерялся, сломался или вы продали его, не выйдя из MAX, — установить пароль на нём не получится. Для этого и нужна вторая кнопка на экране с ошибкой:

Нажмите «Нет доступа к устройству». Согласитесь выйти из аккаунта на всех устройствах — MAX предложит это сам. Пройдите проверку, если приложение её запросит. Повторите вход на новом телефоне по номеру и коду из SMS.

Выход на всех устройствах закрывает старые сессии, в том числе на потерянном телефоне, поэтому посторонний человек тоже потеряет доступ к вашему аккаунту. Сразу после входа установите пароль уже на новом смартфоне, чтобы не столкнуться с ошибкой снова.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Проверку MAX проводит по SIM-карте, и она часто не проходит из-за настроек сети. Перед восстановлением подготовьте телефон:

отключите VPN и Wi-Fi;

и Wi-Fi; включите мобильный интернет — он должен работать через SIM-карту с номером из профиля MAX;

— он должен работать через SIM-карту с номером из профиля MAX; выберите нужную SIM-карту для передачи данных, если их в телефоне две.

Количество попыток восстановления ограничено: если они закончились, справка MAX советует повторить на следующий день. Если не помогло и это, напишите в поддержку MAX и подробно опишите ситуацию.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Если вы забыли пароль для входа

Бывает и обратная ситуация: пароль на аккаунте уже стоит, но вы его не помните. Восстановить его можно через почту, которую указали при установке:

Начните вход в MAX на новом телефоне. На шаге ввода пароля нажмите «Забыли пароль?». Введите код, который придёт на почту. Задайте новый пароль и нажмите «Сохранить».

Если нет ни пароля, ни доступа к почте, остаётся удалить профиль кнопкой «Нет доступа к почте?». Через 7 дней данные и чаты исчезнут, и на тот же номер можно будет зарегистрироваться заново. Это крайняя мера, поэтому сначала обратитесь в поддержку.

Мой совет — поставьте пароль заранее

Ошибка «Установите пароль на устройстве» пугает, но если первый телефон под рукой, она решается за пару минут. Чтобы не столкнуться с ней снова, сделайте три вещи:

установите пароль на основном телефоне сразу, не дожидаясь второго устройства;

на основном телефоне сразу, не дожидаясь второго устройства; укажите почту , доступ к которой точно не потеряете;

, доступ к которой точно не потеряете; выходите из MAX перед продажей телефона или сдачей его в ремонт.

Тогда новый смартфон подключится к аккаунту без сюрпризов. Обсудить, с какими ошибками MAX вы сталкивались, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.