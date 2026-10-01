Вы ставите национальный мессенджер на новый телефон, вводите номер и код из SMS, а вместо чатов видите сообщение «Установите пароль на устройстве, где вы уже вошли в MAX». Это не сбой и не блокировка: так мессенджер защищает аккаунт, который уже открыт на другом смартфоне. Сам пароль ставится за пару минут — подробно о нём мы рассказывали в отдельной инструкции. Здесь объясняю, почему появляется ошибка, какую кнопку нажимать на новом телефоне и что делать, если старого смартфона под рукой уже нет.
Что означает ошибка «Установите пароль на устройстве»
Ошибка появляется на последнем шаге входа — после того как вы ввели номер телефона и одноразовый код из SMS. Она возникает, когда вы входите в MAX на втором или третьем устройстве, а на первом аккаунт уже открыт. На экране с ошибкой есть две кнопки:
- «Повторить вход» — её нажимают после того, как пароль установлен на первом телефоне;
- «Нет доступа к устройству» — её нажимают, если первого телефона у вас больше нет.
Ни одна из кнопок не удаляет профиль. Выбор зависит только от того, есть ли у вас под рукой смартфон, на котором MAX уже открыт: если есть — проблема решается быстро.
Почему MAX не пускает на второй телефон без пароля
Правило прописано в справке MAX: если аккаунт открыт на каком-то устройстве, а пароль для входа не установлен, войти на новом устройстве можно только после установки пароля на том, где вы уже вошли. Пароль для входа — это двухфакторная защита: кроме кода из SMS нужен ещё постоянный пароль, который вы придумываете сами.
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Логика понятна. Код из SMS мошенники нередко выманивают по телефону, представляясь сотрудниками банка или оператора, и с одним кодом могли бы открыть ваш профиль на своём смартфоне — о том, как взламывают аккаунты MAX, мы писали отдельно. С паролем этого уже недостаточно. Если же аккаунт сейчас не открыт ни на одном устройстве, ошибки не будет: код придёт в SMS, и вход пройдёт как обычно.
Как установить пароль на первом телефоне
Возьмите смартфон, на котором MAX уже открыт. Если нужного пункта в меню нет, сначала обновите приложение через RuStore по нашей отдельной инструкции. Установить пароль можно так:
- Откройте MAX.
- Перейдите в «Настройки — Безопасность — Пароль для входа».
- Нажмите «Установить пароль» и придумайте пароль.
- При желании добавьте подсказку.
- Укажите адрес электронной почты и введите код, который придёт на неё.
- Нажмите «Перейти в настройки», чтобы завершить установку.
Почту лучше не пропускать: если вы её не укажете, а пароль забудете, восстановить доступ не получится. И учтите, что пароль ставится только в мобильном приложении — в веб-версии MAX его подключить нельзя. Если аккаунт открыт только на компьютере, остаётся вариант «Нет доступа к устройству», о нём ниже.
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Как войти на втором телефоне после установки пароля
Когда пароль на первом смартфоне готов, вернитесь к новому телефону. Войти в аккаунт можно так:
- Нажмите «Повторить вход» на экране с ошибкой.
- Если экран уже закрыт, снова откройте MAX и введите номер телефона.
- Введите код для входа.
- Введите пароль, который только что придумали.
Важный нюанс: если аккаунт открыт на другом устройстве с паролем, код для входа приходит не в SMS, а в чат-бот «Коды подтверждения» на первом телефоне. Поэтому держите старый смартфон рядом, пока не закончите вход. После входа переписка и чаты подтянутся на новый телефон сами. Как настроить уведомления, чтобы оба смартфона не звенели одновременно, мы разбирали в материале про MAX на двух телефонах.
Что делать, если старого телефона нет
Телефон потерялся, сломался или вы продали его, не выйдя из MAX, — установить пароль на нём не получится. Для этого и нужна вторая кнопка на экране с ошибкой:
- Нажмите «Нет доступа к устройству».
- Согласитесь выйти из аккаунта на всех устройствах — MAX предложит это сам.
- Пройдите проверку, если приложение её запросит.
- Повторите вход на новом телефоне по номеру и коду из SMS.
Выход на всех устройствах закрывает старые сессии, в том числе на потерянном телефоне, поэтому посторонний человек тоже потеряет доступ к вашему аккаунту. Сразу после входа установите пароль уже на новом смартфоне, чтобы не столкнуться с ошибкой снова.
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Проверку MAX проводит по SIM-карте, и она часто не проходит из-за настроек сети. Перед восстановлением подготовьте телефон:
- отключите VPN и Wi-Fi;
- включите мобильный интернет — он должен работать через SIM-карту с номером из профиля MAX;
- выберите нужную SIM-карту для передачи данных, если их в телефоне две.
Количество попыток восстановления ограничено: если они закончились, справка MAX советует повторить на следующий день. Если не помогло и это, напишите в поддержку MAX и подробно опишите ситуацию.
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Если вы забыли пароль для входа
Бывает и обратная ситуация: пароль на аккаунте уже стоит, но вы его не помните. Восстановить его можно через почту, которую указали при установке:
- Начните вход в MAX на новом телефоне.
- На шаге ввода пароля нажмите «Забыли пароль?».
- Введите код, который придёт на почту.
- Задайте новый пароль и нажмите «Сохранить».
Если нет ни пароля, ни доступа к почте, остаётся удалить профиль кнопкой «Нет доступа к почте?». Через 7 дней данные и чаты исчезнут, и на тот же номер можно будет зарегистрироваться заново. Это крайняя мера, поэтому сначала обратитесь в поддержку.
Мой совет — поставьте пароль заранее
Ошибка «Установите пароль на устройстве» пугает, но если первый телефон под рукой, она решается за пару минут. Чтобы не столкнуться с ней снова, сделайте три вещи:
- установите пароль на основном телефоне сразу, не дожидаясь второго устройства;
- укажите почту, доступ к которой точно не потеряете;
- выходите из MAX перед продажей телефона или сдачей его в ремонт.
Тогда новый смартфон подключится к аккаунту без сюрпризов. Обсудить, с какими ошибками MAX вы сталкивались, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.