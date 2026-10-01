Android 17 сейчас приходит на смартфоны массово: Samsung раздаёт One UI 9, Xiaomi готовит глобальную HyperOS 4, давно обновились Pixel. Но после установки большинство новых функций остаются выключенными — Google спрятала их в настройки и никак о них не напоминает. Я обновил свой смартфон и собрал семь настроек, которые включил первым делом: они защищают от кражи, экономят нервы и делают телефон удобнее.

Прежде чем искать — на разных смартфонах настройки выглядят по-разному

Все функции из этого списка — часть Android 17 (подробный обзор лежит на сайте), но производители добавляют их в свои оболочки не одновременно. Первыми их получили смартфоны Pixel, а в One UI 9, HyperOS 4 и других оболочках часть функций может отсутствовать или называться иначе. Если не нашли нужный пункт в меню, воспользуйтесь поиском по настройкам:

Откройте «Настройки». Нажмите на значок лупы или строку поиска вверху экрана. Введите ключевое слово («тёмная тема», «родительский контроль», «защита» или «громкость») в зависимости от того, что именно будете искать.

Если поиск ничего не находит, возможно, ваш смартфон ещё работает на Android 16. Проверьте, есть ли ваша модель в полном списке смартфонов с Android 17, и загляните в раздел обновления системы.

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Защита от кражи — разблокировка только по биометрии

Это самое полезное нововведение Android 17. Раньше вор, который подсмотрел ваш PIN-код, мог разблокировать украденный смартфон и отключить отслеживание. Теперь после команды «Отметить как потерянное» телефон разблокируется только по биометрии — лицу или отпечатку владельца. Но сработает это, только если всё подготовлено заранее:

Откройте «Настройки — Безопасность». Добавьте отпечаток пальца или настройте разблокировку по лицу. Найдите пункт «Найти устройство» или Find Hub — в разделе «Безопасность» или «Google». Убедитесь, что переключатель включён.

Запомните аккаунт Google, к которому привязан смартфон: именно через него вы отправите команду, если телефон пропадёт. Сделать это можно с любого другого устройства:

Откройте приложение Find Hub на другом смартфоне или сайт сервиса в браузере. Войдите в свой аккаунт Google. Выберите потерянный телефон в списке устройств. Нажмите «Отметить как потерянное».

После этого на смартфоне скрываются быстрые настройки, а подключиться к новым сетям Wi-Fi и Bluetooth-устройствам становится нельзя. Заодно Android 17 сократил число попыток ввода PIN-кода и увеличил паузы между неудачными попытками — это работает автоматически.

Родительский контроль прямо в настройках

Раньше для ограничений на детском смартфоне требовалось отдельное приложение Family Link. В Android 17 родительский контроль встроили в систему, и он доступен на всех смартфонах с Android 17, а не только на Pixel. Подробно о его возможностях мы писали в отдельном материале, а включается он так:

Откройте «Настройки» и найдите раздел «Родительский контроль» — на некоторых смартфонах он находится внутри «Цифрового благополучия». Нажмите «Настроить PIN-код родительского контроля» и придумайте код минимум из четырёх цифр. Добавьте резервный аккаунт — он понадобится, если вы забудете PIN-код. Настройте нужные ограничения: дневной лимит, время отдыха, лимиты для отдельных приложений.

Ребёнок не сможет обойти ограничения без PIN-кода. Можно даже полностью запретить отдельное приложение — например, игру на время учёбы, — а потом разрешить её снова за пару секунд.

Расширенная тёмная тема для всех приложений

Многие приложения до сих пор не умеют переключаться в тёмный режим и слепят белым экраном вечером. В Android 17 систему научили принудительно затемнять такие приложения. Включить это можно так:

Откройте «Настройки — Экран». Нажмите на пункт «Тёмная тема». Переключите режим со «Стандартной» на «Расширенную».

Если какое-то приложение после этого выглядит странно, исключение можно сделать отдельно для него: рядом с настройкой есть значок шестерёнки со списком приложений. Остальные приложения при этом останутся тёмными.

Отдельная громкость для голосового помощника

Раньше громкость помощника была привязана к громкости музыки: сделали тише песню — и ассистент тоже стал шептать, а в наушниках мог внезапно оглушить. В Android 17 появился отдельный ползунок для помощника. Настроить его можно так:

Откройте «Настройки — Звук и вибрация». Найдите ползунок громкости помощника. Установите комфортный уровень.

Ползунок работает с любым помощником, который выбран по умолчанию, — не только с Gemini, так что можно затестить на Алисе AI. Настройте его один раз, и громкость ассистента больше не будет меняться вместе с музыкой.

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Защита от лавины уведомлений

Если после режима полёта или в активном чате телефон пищит без остановки, пригодится функция ограничения частоты уведомлений. Она постепенно приглушает повторные уведомления, если они приходят одно за другим. По умолчанию функция выключена, включить её можно так:

Откройте «Настройки — Уведомления». Найдите пункт ограничения частоты уведомлений — в английской версии он называется Notification cooldown. Включите переключатель.

Важные уведомления при этом не теряются: они приходят, просто без звука и вибрации на каждое сообщение. Особенно это выручает в групповых чатах и после долгого перелёта.

Режим «Расширенная защита»

Режим появился ещё в Android 16, а в Android 17 его усилили: он блокирует злоупотребление спецвозможностями, которыми часто пользуются мошеннические приложения, и включает защиту от спама. Для работы режима нужна блокировка экрана, а включается он так:

Откройте «Настройки — Безопасность и конфиденциальность». Перейдите в раздел «Другие настройки — Расширенная защита». Включите «Защиту устройства» и подтвердите действие. Если смартфон предложит перезагрузку, согласитесь.

Но есть важный нюанс для России: режим запрещает установку приложений не из Google Play. Если вы ставите банковские приложения из RuStore или с сайтов банков, этот режим лучше не включать — иначе обновить их не получится.

Временный доступ к точной геолокации

Раньше приложение, которому вы однажды разрешили точную геолокацию, могло пользоваться ею постоянно. В Android 17 можно дать временный доступ только на то время, пока приложение открыто. Пользоваться этим стоит так:

Когда приложение запросит точную геолокацию, выберите вариант с временным доступом. Чтобы проверить уже выданные разрешения, откройте «Настройки — Приложения». Выберите приложение и перейдите в «Разрешения — Местоположение». Смените постоянный доступ на временный или на «Спрашивать каждый раз».

Выбирайте временный доступ для такси, доставки и карт, которыми пользуетесь редко. Так приложения не узнают, где вы находитесь, когда вы ими не пользуетесь.

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Что включить в первую очередь — мой вывод

Если времени мало, начните с защиты от кражи: настройте биометрию и проверьте, что поиск устройства включён. Это пять минут, которые однажды могут спасти и телефон, и деньги на банковских картах. Дальше по приоритету я бы расставил так:

защита от кражи — нужна всем;

— нужна всем; родительский контроль — если смартфон у ребёнка;

— если смартфон у ребёнка; тёмная тема и геолокация — для комфорта и приватности;

— для комфорта и приватности; громкость и уведомления — по желанию.

Все семь настроек можно в любой момент выключить обратно. А обсудить новые функции Android 17 можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.