Многие в последнее время начали задумываться о своей безопасности в Сети. Свою роль в этом сыграли и сами технологические корпорации: их постоянно обвиняют в сборе и продаже данных, и даже спокойный пользователь на фоне таких новостей может невольно стать параноиком. Что уж говорить о провайдерах и недобросовестных разработчиков приложений, которых в Googlе Play очень много. Киберпреступность также развивается стремительными темпами, и невольно начинаешь разрабатывать способы, как себя обезопасить.

Можно, конечно, надеть шапочку из фольги, отключить себе интернет и не выходить из дома, но гораздо проще воспользоваться инструментами, которые как раз придумали на случай защиты персональных данных в Сети. Правда заключается в том, что чем больше времени мы проводим в интернете и чем чаще мы «живем» в Интернете, тем выше вероятность стать очередной жертвой. VPN в этом круто помогает, поскольку это цифровой «туннель», который безопасно соединяет ваше устройство с удаленным сервером, с дополнительным шифрованием.

Мы часто делаем обзоры VPN-сервисов, потому что понимаем, насколько они полезны. Но за последние несколько месяцев в Googlе Play появилось много приложений, которые завлекают пользователей «полностью бесплатным VPN», пишут красноречивые тексты про безопасность, а сами — благополучно продают данные о посещенных веб-страницах и поисках рекламодателям. Модерация в магазине приложений Google не самая строгая, и хотя некоторые мошеннические программы удаляются, остальные все еще можно скачать.

Как выбрать VPN

Есть только один способ самому не нарваться на такое приложение — пользоваться проверенным VPN, которому доверяют миллионы пользователей (а если еще у него европейские корни, так вообще здорово — там конфиденциальности придают большое значение). Плюсы таких сервисов в том, что они обеспечивают высокую скорость соединения и приватность не на словах, а на деле. Так, у сервиса ZenMate более 2 000 серверов в 37 странах мира, пользуются им почти 50 миллионов человек.

Нам очень нравится это приложение тем, что оно очень простое. По сути тут всего два рабочих экрана — основной с подключением и еще один, где можно выбрать страну, под которой вы хотите «замаскироваться». Запустить VPN можно в один клик.

VPN для доступа к американским сервисам

Чем этот VPN выгодно отличается от других, так это наличием отдельных серверов под Netflix, Hulu, Amazon Prime и другие сервисы, недоступные по географическому признаку. Такие сервера собраны в отдельной вкладке «для потокового вещания» и разблокируют потоковые библиотеки со всех популярных платформ. Также есть специальные серверы загрузки, оптимизированные для получения максимальной скорости скачивания и обеспечения конфиденциальности торрентов.

Неудивительно, что при всем количестве возможностей этот сервис платный, но если оформлять подписку на сайте, месячный доступ к нему обойдется примерно в 100 рублей. И здесь точно можно быть уверенным, что данные не передаются третьим лицам, поскольку четко понятно, на чем зарабатывают разработчики. Тем более сервис такого уровня не будет заниматься всякими мутными схемами — репутация дороже. У приложения строгая политика отсутствия журналов, что означает, что разработчики никогда не записывают данные своих пользователей.

VPN также помогает экономить на услугах. Разные сервисы дают разные цены на одни и те же услуги для пользователей той или иной страны. Это работает при съеме жилья, бронировании авиабилетов и так далее. Почему бы не перебрать пару-тройку разных локаций перед отпуском, чтобы сэкономить лишнюю валюту? Лучше потратить мелочь на сувениры, чем на политику компаний.

Попробовать функциональность ZenMate можно бесплатно в течение недели. Никаких встроенных покупок, платы за дополнительный трафик и так далее. При этом у него есть приложение не только для iOS, но и для Andrоid, macOS, Windows и браузеров Chrome, Opera и Firefox. Подписка единая — то есть достаточно оплатить подписку со смартфона и можно использовать приложение на всех своих устройствах. Оплата за услугу может быть произведена как в долларах США и евро, так и в рублях, а если что-то не понравится, деньги можно вернуть в течение 30 дней.

На данный момент это уникальное приложение (да и сам сервис), обеспечивающее 100%-ю гарантию конфиденциальности и анонимности в Сети. Сервис позволяет получить доступ к любимым приложениям без каких либо ограничений — например, Netflix, Spotify или Amazon Prime. А главное — пользоваться им можно и на мобильном устройстве, и на компьютере.