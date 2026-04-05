Признаюсь честно: я не фанат Samsung. Последние годы провел на Xiaomi, а с прошлого года пользуюсь vivo X300 — и доволен. Но, если бы я выбирал сейчас, Galaxy S26 точно оказался бы в коротком списке потенциально лучших смартфонов 2026 года. Не S26 Ultra, а именно базовый S26. И это осознанный выбор, а не экономия ради экономии. Почему я купил vivo X300 после пяти лет на Xiaomi — там про логику смены устройств подробнее. Здесь же объясню, почему при взгляде на линейку Samsung рука тянется не к самому дорогому варианту.

Компактный смартфон на Android

С тех пор как перешел на vivo X300, отношение к размеру смартфона изменилось. X300 — относительно компактный телефон на рынке, и после него возвращаться к огромным устройствам не хочется. Galaxy S26 Ultra с его габаритами и весом выглядит как инструмент, а не как смартфон для повседневной жизни.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Смартфон Galaxy S26 в этом плане ведет себя иначе. Легкий, удобно лежит в руке, без проблем помещается в карман джинсов. Одной рукой дотянуться до нужной части экрана — не квест. Кнопки на нужном месте. Это звучит как банальность, но когда целый день держишь телефон в руках, компактность превращается из характеристики в качество жизни. Ultra портит впечатление ровно в тот момент, когда берешь его после маленького Galaxy S26: ощущение, что держишь планшет.

Смартфон с хорошим экраном

Dynamic AMOLED, 120 Гц, яркость достаточная для использования на улице — характеристики Galaxy S26 по экрану не дают повода для жалоб. Да, у Ultra экран чуть больше. Но разница в диагонали не такая, чтобы переплачивать за нее десятки тысяч рублей.

На практике: смотреть видео, листать соцсети, читать — все это на S26 выглядит отлично. Цвета насыщенные, черный убедительный, в яркий день экран читается без напряжения. Стилус S Pen в S26 Ultra — интересная опция, но только для Эльдара Муртазина. Для меня — нет.

Функции One UI на Samsung

Оба смартфона работают на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Оба получают одинаковый набор Galaxy AI: Object Eraser, Now Brief, умные подсказки. Отличия Galaxy S26 и S26 Ultra в части производительности и программных возможностей на практике незаметны.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Камеры у S26: 50 МП основная, 10 МП телефото с 3-кратным зумом, 12 МП ультраширик. У Ultra — больше мегапикселей и более длинный зум. Но 3-кратное фокусное расстояние является самым универсальным для большинства сценариев: портреты, предметка, повседневная съемка. За 10-кратным зумом тянешься гораздо реже, чем кажется в магазине. Да, Galaxy S26 лучше Galaxy S26 Ultra не во всем, и уж тем более не в камере, но в большинстве реальных сценариев компакт опережает увесистую «лопату».

Сколько лет обновляются смартфоны Samsung

Смартфон покупаешь не на год. Если устройство живет у меня три-четыре года, мне важно понимать, что за это время оно не превратится в тыкву без поддержки. Samsung обещает для Galaxy S26 длительную поддержку, а именно:

7 новых версий Android;

7 лет актуальных патчей безопасности;

Galaxy AI и другие программные функции на протяжении всего этого срока.

И это одинаково для S26 и S26 Ultra. Разница в поддержке — ноль. Зачем переплачивать за Ultra ради идентичного срока жизни устройства?

Цена Galaxy S26 против S26 Ultra

Вот главный аргумент, и он убедительнее всех предыдущих вместе взятых. Цена Galaxy S26 на AliExpress — около 64 500 рублей. Цена Galaxy S26 Ultra — больше 100 тысяч рублей. Разница — свыше 40 тысяч рублей.

Купить Galaxy S26

Что дает Ultra за эту разницу:

S Pen (полезен узкому кругу пользователей);

более длинный зум (нужен реже, чем думаешь);

чуть большая батарея;

Privacy Display для защиты экрана от посторонних взглядов в транспорте.

Это честный список. И за каждый из этих пунктов в среднем придется заплатить по 10 тысяч рублей. Если S Pen нужен — берите Ultra, вопросов нет. Если нет — 40 тысяч рублей это деньги на годовую подписку на все стриминговые сервисы, новые наушники и запас на непредвиденные расходы. Или на часть следующего смартфона через три года.

Galaxy S26 уже появился на AliExpress, и там можно посмотреть актуальные цены и конфигурации вместо того оверпрайса, который толкают в наших магазинах. Galaxy S26 vs Galaxy S26 Ultra — выбор, в котором правильного ответа нет. Но для большинства людей, которые используют смартфон для съемки, соцсетей и работы, переплата за Ultra не окупается. S26 дает 90% возможностей Ultra за 65% цены. Математика простая.