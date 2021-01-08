3 вещи, которые я жду от Huawei в 2021 году

2020 год для многих стал не самым удачным, но больше всех досталось Huawei. Торговые ограничения США сыграли свое дело, помешав запуску некоторых флагманов, и даже привели к продаже суббренда Honor. Сеть 5G и другие подразделения Huawei также пострадали, несмотря на то, что ряд других технологических компаний хотели продолжить работу с этим брендом. Однако, несмотря на неудачи, такие смартфоны, как Huawei P40 и Mate 40 продолжали конкурировать на самом высоком уровне. Фирменный 5-нм процессор HiSilicon Kirin 9000 также является передовой технологией, которая держит в напряжении разработчиков чипов в Apple, Samsung и Qualcomm. Но в конечном итоге Huawei ослабевает, о чем свидетельствует сокращение доли на рынке смартфонов.

Хотя судьба Huawei, по крайней мере, за пределами Китая, пока не зависит от нее, она по-прежнему остается важным игроком на рынке смартфонов и в других технологических областях. Чего же ждать от нее в 2021 году?

Возвращение сервисов Google

Начнем с очевидного. У Huawei есть своя экосистема приложений, но многим не терпится вернуть приложения и сервисы Google на смартфоны этого бренда. Эта ситуация все еще препятствует выпуску достойных смартфонов.

Huawei P40 Pro и Mate 40 Pro — это крутые аппараты. Однако их практически невозможно порекомендовать подавляющему большинству потребителей, которые пользуются сервисами Google, такими как Карты или Диск, и множеством других популярных приложений. Ну и не стоит забывать, что программное обеспечение EMUI 11 по-прежнему работает под управлением Android 10, а не новейшей версии Android 11.

Если в 2021 году у руля, возможно, будет более благосклонная администрация США, существует небольшая вероятность того, что сервисы Google могут вернуться на устройства Huawei в не столь отдаленном будущем.

Первый телефон на Harmony OS

Даже если Huawei будет разрешено использовать сервисы Google в будущем, компания вряд ли когда-либо захочет полностью полагаться на эту систему. Что бы ни случилось, мы, скорее всего, увидим дальнейшее развитие операционной системы Huawei — Harmony OS. Теперь, когда для смартфонов доступна вторая бета-версия этой ОС для разработчиков, Huawei постепенно приближается к готовому продукту.

Но одно дело — предлагать варианты ОС для существующих телефонов. Что действительно будет интересно, так это когда Huawei выпустит смартфон, полностью созданный под Harmony OS.

Исполнительный директор Huawei Ян Хайсон намекнул, что первый такой телефон появится в 2021 году. Скорее всего, поначалу телефон будет продаваться только в Китае.

Еще неизвестно, станет ли Harmony OS жизнеспособной альтернативой Android. На многих рынках проблема с совместимостью приложениям Google, вероятно, станет непреодолимым препятствием даже при наличии собственной ОС.

Складной Huawei Mate X2

Одного программного обеспечения мало, чтобы оставаться на плаву. Что может быть лучше нового складного телефона, работающего под собственной операционной системой? Huawei Mate X был достойной попыткой сделать такое устройство и даже получил одну из главных наград MWC. А Huawei Mate XS стал, пожалуй, лучшим вариантом складного телефона в свое время. И это несмотря на отсутствие приложений Google и непомерную цену. 200 тысяч рублей все-таки!

К сожалению, Huawei Mate X2 так и не поступил в продажу в 2020 году. Скорее всего, он появится в 2021 году. Ожидается, что это будет телефон ультра-премиум-класса, который окажется вне досягаемости большинства потребителей. Но кому он тогда нужен?

Huawei уже потеряла более 60 миллионов долларов на Mate XS из-за низких продаж. Очевидно, что повышение доступности технологии складных дисплеев является ключом к долгосрочному существованию рынка складных телефонов. Цена ниже 1 000 долларов необходима, чтобы они пользовались широким спросом у массового потребителя.

А чего вы ждете от Huawei?

Большая часть нашего списка желаний на 2021 год для Huawei не зависит от компании, но это не значит, что этот год не может быть успешным для этого бренда. Благодаря новым технологиям камеры смартфонов и растущей экосистеме аксессуаров Huawei компания впоследствии может убедить многих жить без сервисов Google.

Нельзя отрицать, что Huawei находится в тяжелом положении, и 2021 год, вероятно, будет еще более трудным для нее, если говорить о западных рынках. А чего вы ждете от Huawei в этом году? Пройдите опрос ниже и выскажитесь в нашем Телеграм-чате.