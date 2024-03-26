Чем отличаются смартфоны vivo от iQOO и какой выгоднее купить в России прямо сейчас

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Иван Герасимов

Китайские смартфоны очень популярны в России: они уже давно не соперничают с Apple и просто соревнуются между собой. При этом их так много, что в роли конкурентов выступают бренды, принадлежащие одним и тем компаниям. Если вы думаете, что речь о Redmi, Realme и Xiaomi, то наверняка забываете о смартфонах vivo и iQOO, которые чертовски хороши здесь и сейчас. Если первое название все же знакомо большинству из нас, то второе встречается реже да и произносится немного сложнее. Какие смартфоны лучше покупать в России — vivo или iQOO? Попробуем разобраться.

Чем отличаются смартфоны vivo от iQOO и какой выгоднее купить в России прямо сейчас. Сравниваем смартфоны iQOO и vivo — какие выгоднее купить в 2024. Фото.

Сравниваем смартфоны iQOO и vivo — какие выгоднее купить в 2024

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Стоит ли покупать смартфоны vivo

Компания vivo основана в 2009 году и является суббрендом BBK Electronics — той самой фирмой, которая производила DVD-плееры. Первоначально компания выпускала недорогие устройства, но позднее зашла на рынок флагманов. В отличие от других брендов, смартфоны vivo нельзя назвать безликими, так как производитель регулярно экспериментирует с функциями.

Стоит ли покупать смартфоны vivo. Смартфоны vivo легко узнать среди других моделей по переливающимся цветам корпуса. Фото.

Смартфоны vivo легко узнать среди других моделей по переливающимся цветам корпуса

Например, первым внедрил выдвижную фронтальную камеру и придумал сканер отпечатка пальца под экраном. Кроме того, телефоны vivo можно узнать по внешнему виду: им присущи перламутровые цвета корпуса даже у недорогих смартфонов. Запутаться в линейке смартфонов vivo сложно, так как все предельно понятно.

  • T-серия — недорогие смартфоны с хорошей камерой, процессором среднего уровня и AMOLED-экраном.
  • Y-серия — дешевые смартфоны vivo, близкие по духу T-серии, но с IPS-экранами.
  • V-серия — среднебюджетные смартфоны с хорошим процессором, добротной камерой и AMOLED-дисплеем.
  • X-серия — флагманы vivo с топовыми чипсетами, продвинутыми камерами с дорогой оптикой Zeiss.

В России официально представлены все смартфоны vivo, кроме X-серии. Устройства поставляются на FunTouch OS, которая является глобальной версией прошивки, но временами можно встретить vivo с Origin OS для китайского рынка.

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Где купить смартфоны iQOO в России

iQOO — суббренд vivo (читается как АйКу), который выпускает доступные игровые смартфоны. Их фишка заключается в высокой производительности, поэтому устройства нередко оказываются в топе AnTuTu. При этом компания старается делать относительно недорогие смартфоны для игр, которые заметно дешевле устройств конкурентов.

Где купить смартфоны iQOO в России. iQOO имеют свой аутентичный дизайн, отличающийся от других смартфонов. Фото.

iQOO имеют свой аутентичный дизайн, отличающийся от других смартфонов

При этом смартфоны iQOO не похожи на vivo внешне — у них собственный дизайн. В частности, они отличаются блоком камер, а также материалам корпуса. Естественно, у iQOO есть несколько линеек — выделим основные.

  • Z-серия — недорогие производительные смартфоны на чипах MediaTek.
  • Neo — среднебюджетные смартфоны с хорошим процессором Snapdragon.
  • iQOO 12 — флагманские смартфоны с мощным железом, хорошей камерой и премиальными материалами отделки.

Смартфоны iQOO официально не продаются в России, поэтому все укомплектованы OriginOS для китайского рынка. При этом покупатели отмечают, что она отлично работает в нашей стране, а весь интерфейс переведен на русский язык. Цена смартфонов iQOO ниже, чем vivo, за счет чего они выглядят предпочтительнее. Есть ли подвох?

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vivo или iQOO — какой смартфон лучше купить

Наверняка вы видели, что в Интернете часто упоминается название «vivo iQOO», но это в корне неверно — будьте внимательны и не путайтесь. В России на среднебюджетные смартфоны vivo идет нехилая наценка, если покупать в официальной рознице. Например, vivo V29 на сайте бренда в России стоит 43 999 рублей — такая же цена на маркетплейсах.

vivo или iQOO — какой смартфон лучше купить. vivo X80 — оптимальный смартфон для 2024 года. Фото.

vivo X80 — оптимальный смартфон для 2024 года

А вот найти эту модель на АлиЭкспресс крайне сложно, зато там есть флагманские модели X-серии. За те же деньги можно взять vivo X80 с более богатой начинкой, несмотря на то, что он вышел пару лет назад. А если доплатить, то можно взять ныне актуальную модель vivo X100 примерно за 75 000 рублей.

Купить vivo X100 дешево

При этом смартфоны iQOO официально в Россию не поставляются, но есть в продаже у серовозов. iQOO Neo 9 стоит под 40 000 рублей, тогда как на АлиЭкспресс точно такая же версия обойдется всего в 31 000 рублей. По сравнению с vivo V29, вы получаете прошлогодний флагманский чипсет Snapdargon 8 Gen 2, AMOLED-экран на 144 Гц и кучу других фишек, а платите меньше.

vivo или iQOO — какой смартфон лучше купить. Новый iQOO Neo 9 видится одним из самых сбалансированных смартфонов на рынке. Фото.

Новый iQOO Neo 9 видится одним из самых сбалансированных смартфонов на рынке

Похожая ситуация и с флагманами: vivo X100 обойдется вам в 72-75 000 рублей, тогда как iQOO 12 будет стоить от 55 000 рублей. Выбрав второй, немного пожертвуете производительностью камеры, которая, по сообщениям владельцев, круче у vivo и считается одной из лучших в мире смартфонов. Но если это не так важно и вы просто хотите купить мощный недорогой смартфон, смело выбирайте iQOO, который точно не разочарует и сэкономит вам деньги.

iQOO 12 недорого

Кстати, покупка iQOO — это редкий случай, когда смартфон можно и нужно заказывать на АлиЭкспресс. Однако обратите внимание, что теперь вам нужно будет заплатить таможенную пошлину. Сколько придется переплатить за телефон — смотрите в нашем материале.

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