Чем отличаются смартфоны vivo от iQOO и какой выгоднее купить в России прямо сейчас

Китайские смартфоны очень популярны в России: они уже давно не соперничают с Apple и просто соревнуются между собой. При этом их так много, что в роли конкурентов выступают бренды, принадлежащие одним и тем компаниям. Если вы думаете, что речь о Redmi, Realme и Xiaomi, то наверняка забываете о смартфонах vivo и iQOO, которые чертовски хороши здесь и сейчас. Если первое название все же знакомо большинству из нас, то второе встречается реже да и произносится немного сложнее. Какие смартфоны лучше покупать в России — vivo или iQOO? Попробуем разобраться.

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Стоит ли покупать смартфоны vivo

Компания vivo основана в 2009 году и является суббрендом BBK Electronics — той самой фирмой, которая производила DVD-плееры. Первоначально компания выпускала недорогие устройства, но позднее зашла на рынок флагманов. В отличие от других брендов, смартфоны vivo нельзя назвать безликими, так как производитель регулярно экспериментирует с функциями.

Например, первым внедрил выдвижную фронтальную камеру и придумал сканер отпечатка пальца под экраном. Кроме того, телефоны vivo можно узнать по внешнему виду: им присущи перламутровые цвета корпуса даже у недорогих смартфонов. Запутаться в линейке смартфонов vivo сложно, так как все предельно понятно.

T-серия — недорогие смартфоны с хорошей камерой , процессором среднего уровня и AMOLED-экраном.

, процессором среднего уровня и AMOLED-экраном. Y-серия — дешевые смартфоны vivo , близкие по духу T-серии, но с IPS-экранами.

, близкие по духу T-серии, но с IPS-экранами. V-серия — среднебюджетные смартфоны с хорошим процессором , добротной камерой и AMOLED-дисплеем.

, добротной камерой и AMOLED-дисплеем. X-серия — флагманы vivo с топовыми чипсетами, продвинутыми камерами с дорогой оптикой Zeiss.

В России официально представлены все смартфоны vivo, кроме X-серии. Устройства поставляются на FunTouch OS, которая является глобальной версией прошивки, но временами можно встретить vivo с Origin OS для китайского рынка.

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Где купить смартфоны iQOO в России

iQOO — суббренд vivo (читается как АйКу), который выпускает доступные игровые смартфоны. Их фишка заключается в высокой производительности, поэтому устройства нередко оказываются в топе AnTuTu. При этом компания старается делать относительно недорогие смартфоны для игр, которые заметно дешевле устройств конкурентов.

При этом смартфоны iQOO не похожи на vivo внешне — у них собственный дизайн. В частности, они отличаются блоком камер, а также материалам корпуса. Естественно, у iQOO есть несколько линеек — выделим основные.

Z-серия — недорогие производительные смартфоны на чипах MediaTek.

Neo — среднебюджетные смартфоны с хорошим процессором Snapdragon.

iQOO 12 — флагманские смартфоны с мощным железом, хорошей камерой и премиальными материалами отделки.

Смартфоны iQOO официально не продаются в России, поэтому все укомплектованы OriginOS для китайского рынка. При этом покупатели отмечают, что она отлично работает в нашей стране, а весь интерфейс переведен на русский язык. Цена смартфонов iQOO ниже, чем vivo, за счет чего они выглядят предпочтительнее. Есть ли подвох?

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vivo или iQOO — какой смартфон лучше купить

Наверняка вы видели, что в Интернете часто упоминается название «vivo iQOO», но это в корне неверно — будьте внимательны и не путайтесь. В России на среднебюджетные смартфоны vivo идет нехилая наценка, если покупать в официальной рознице. Например, vivo V29 на сайте бренда в России стоит 43 999 рублей — такая же цена на маркетплейсах.

А вот найти эту модель на АлиЭкспресс крайне сложно, зато там есть флагманские модели X-серии. За те же деньги можно взять vivo X80 с более богатой начинкой, несмотря на то, что он вышел пару лет назад. А если доплатить, то можно взять ныне актуальную модель vivo X100 примерно за 75 000 рублей.

Купить vivo X100 дешево

При этом смартфоны iQOO официально в Россию не поставляются, но есть в продаже у серовозов. iQOO Neo 9 стоит под 40 000 рублей, тогда как на АлиЭкспресс точно такая же версия обойдется всего в 31 000 рублей. По сравнению с vivo V29, вы получаете прошлогодний флагманский чипсет Snapdargon 8 Gen 2, AMOLED-экран на 144 Гц и кучу других фишек, а платите меньше.

Похожая ситуация и с флагманами: vivo X100 обойдется вам в 72-75 000 рублей, тогда как iQOO 12 будет стоить от 55 000 рублей. Выбрав второй, немного пожертвуете производительностью камеры, которая, по сообщениям владельцев, круче у vivo и считается одной из лучших в мире смартфонов. Но если это не так важно и вы просто хотите купить мощный недорогой смартфон, смело выбирайте iQOO, который точно не разочарует и сэкономит вам деньги.

iQOO 12 недорого

Кстати, покупка iQOO — это редкий случай, когда смартфон можно и нужно заказывать на АлиЭкспресс. Однако обратите внимание, что теперь вам нужно будет заплатить таможенную пошлину. Сколько придется переплатить за телефон — смотрите в нашем материале.