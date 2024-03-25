Худшие смартфоны Samsung в 2024 году, от которых воротит даже фанатов Galaxy

Для многих людей бренд Samsung является показателем качества. Оттого небольшая переплата за смартфон Galaxy кажется вполне оправданным решением. Но иногда стоимость моделей корейского бренда настолько высокая, а их начинка настолько не соответствует цене, что даже фанат Galaxy вынужден сказать «нихао» устройствам китайских производителей. Сегодня мы поговорим о худших смартфонах Samsung в 2024 году, которые отобьют скепсис в отношении китайцев или по крайней мере заставят искать альтернативы среди корейцев.

Дешевый смартфон Galaxy A04

Главная беда компании Samsung — дешевые смартфоны на Android. Корейцам никак не удается сделать устройство до 10 тысяч рублей, чьи характеристики соответствовали бы современным реалиям. Яркий пример — Galaxy A04.

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Если смартфону до 10000 рублей можно простить посредственный экран с HD-разрешением, то использование старого процессора Helio P35 образца 2018 года представляется форменным издевательством. Из-за него Galaxy A04 набирает в AnTuTu смешные 150 тысяч баллов, а за счет медленной памяти стандарта eMMC 5.1 устройство тормозит даже при выполнении простейших задач.

Вместо Galaxy A04 можно взять новый смартфон Galaxy A05s, за который просят те же 10 тысяч рублей. Да, он тоже использует память eMMC 5.1, но благодаря разогнанной оперативке, намного более мощному процессору Snapdragon 680 и FullHD-экрану с частотой обновления 90 Гц новинка смотрится куда привлекательнее.

Купить POCO M5

Если же вы готовы слезть с иглы одобрения Samsung и обратить свой взор в сторону китайцев, то среди смартфонов до 10 тысяч рублей не найдете ничего лучше POCO M5. Это модель, опередившая время, которая и на мощном процессоре Helio G99 работает (400 тысяч баллов в AnTuTu), и быструю память UFS 2.2 для моментального запуска приложений предлагает.

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Samsung Galaxy A05 — самый дешевый Samsung 2024 года

Galaxy A04 — прошлогодняя модель, а в 2024-м самым дешевым смартфоном Samsung является Galaxy A05. Увы, при разработке наследника корейцы отказались от выполнения работы над ошибками. Да, они установили чуть более мощный процессор Helio G85 (около 250 тысяч в AnTuTu), но в то же время оставили ужасный HD-экран.

Поэтому Galaxy A05 — еще один плохой смартфон Samsung, а вместо него стоит рассмотреть те же Galaxy A05s или POCO M5. При почти идентичной цене они имеют намного более продвинутую начинку, которая не смотрится стыдно в 2024 году.

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Недорогой смартфон Galaxy A14

Galaxy A14 — пример смартфона до 15000 рублей, и он тоже получился неудачным. Список претензий тот же, что и в случае с другими дешевыми моделями бренда: TFT-матрица, слабый процессор Helio G80 и память eMMC 5.1.

К счастью, новый смартфон Galaxy A15 продемонстрировал огромный прогресс. Сохранив исходную стоимость, он обзавелся ярким AMOLED-экраном с частотой 90 Гц, а главное — мощным для своей цены процессором Helio G99, поддерживающим быструю память стандарта UFS 2.2. Так что даже пересаживаться на китайца не придется. Просто берите Galaxy A15.

Купить Galaxy A15

Защищенный смартфон Galaxy XCover7

Мало кто знает, но Samsung выпускает защищенные смартфоны на Android. Новинка 2024 года — Galaxy XCover7. Его не найти в крупных розничных сетях наподобие DNS и М.Видео, но в небольших онлайн-магазинах, где присутствует эта модель, цена 49 990 ₽ выглядит как плевок в лицо фанатам корейского бренда.

При цене китайского флагмана противоударный смартфон работает на процессоре Dimensity 6100 Plus, чей уровень производительности соответствует уровню Helio G99 из Galaxy A15 за 15 тысяч рублей. Также защищенный Galaxy XCover7 использует простейший IPS-экран с частотой обновления 60 Гц, а емкость его аккумулятора составляет стыдные для 2024 года 4050 мАч.

Купить IIIF150 Air 1 Ultra

Как ни крути, а любителям защищенных смартфонов придется посмотреть в сторону китайцев и взять, к примеру, IIIF150 Air 1 Ultra. При схожих габаритах и аналогичном по уровню производительности процессору Helio G99 он имеет аккумулятор на 5000 мАч и экран с частотой 120 Гц, а стоит в 2 раза меньше!

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Условный флагман Galaxy S23 FE

И все-таки самым плохим смартфоном Samsung в 2024 году стоит назвать Galaxy S23 FE (хотя бы по той причине, что он продается везде). Да, в отрыве от стоимости это не такая уж отвратительная модель, которая неплохо фотографирует и предлагает довольно производительное железо. Но при цене 64 990 ₽ рознице о Galaxy S23 FE хочется забыть и не вспоминать о нем никогда.

За отнюдь не маленькие деньги нам пытаются продать смартфон со старым и не самым стабильным процессором Exynos 2200, а также экраном, чьи рамки напоминают об устройствах в районе 10 тысяч рублей. Платить 65 и даже 50 тысяч за Galaxy S23 FE не стоит. Уж лучше взять Xiaomi 13T или немного доплатить за Galaxy S23.