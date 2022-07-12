Где посмотреть презентацию Nothing Phone 1, и что мы о нем уже знаем

Nothing Phone 1 был одним из самых разрекламированных смартфонов в этом году. После нескольких месяцев постоянного скармливания (простите за такую формулировку) нам каких-то небольших новостей о нем, теперь мы готовы посмотреть полноценный запуск, который состоится уже сегодня. Его можно будет увидеть в прямом эфире. Сделать это сможет любой человек, и сейчас мы расскажем, как именно, чтобы вы смогли попасть в число первых, кто узнает об этом телефоне все. А еще обсудим то, что мы уже знаем об этом смартфоне.

Что мы знаем о новом телефоне Nothing

Благодаря множеству утечек — не говоря уже о собственных тизерах Nothing — у нас есть довольно хорошее представление о том, как телефон будет выглядеть и чувствовать себя после запуска. Однако мы не можем позволить анонсу пройти незамеченным. Тем более, что телефон раскрыл несколько секретов о себе буквально в последние минуты перед запуском.

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Где и когда посмотреть презентацию Nothing Phone

Впрочем, давайте сначала скажу, где посмотреть презентацию в прямом эфире. В лучших традициях последнего времени она будет транслироваться на YouTube. Начало выступления намечено на 18:00 сегодня 12 июля. Уже сейчас можно перейти по этой ссылке и посмотреть заставку. В назначенное время начнется сама презентация.

Если вы боитесь спойлеров и хотите увидеть все своими глазами, не стоит читать дальше, так как ниже приведена довольно исчерпывающая информация о том, что нас ждет. А если все-таки любопытно или вы хотите почитать, чтобы потом сверить с показанными на презентации данными, давайте продолжать.

Трансляция презентации Nothing Phone:

Каким будет Nothing Phone (1)

Разработчик Куба Войцеховски получил прошивку телефона, опубликовав в Твиттере (запрещен в России) ветку, в которой много рассказывалось о внутренностях Phone 1 с точки зрения как аппаратного, так и программного обеспечения. Есть несколько выводов, которые стоит собрать, в том числе то, что телефон, похоже, производится BYD Electronic — китайской компанией, которая также, вероятно, отвечает за некоторые из его программ.

Оказывается, Nothing делает все правильно и ее первый телефон может стать хитом.

Как сообщалось ранее, телефон будет запущен с процессором Snapdragon 778G+. Несмотря на то, что он по-прежнему работает хорошо, не стоит ожидать большого количества обновлений. Чип создавался для работы на Android 11. Даже технически это самый старый чип, с которым будет совместим Android 14 после его выпуска в следующем году. Любые обновления после этого момента не гарантируются.

Оболочка Android от Nothing будет называться Nothing OS (1) и основана на сборке Android от Qualcomm. Телефон будет запущен с Android 12, а не 12L, и будет включать в себя технологию улучшения звука Dirac, разблокировку лица, предоставляемую ArcSoft, и даже игровой режим. В общем, кажется, что есть много общих сторонних приложений даже для таких вещей, как камера. Мы узнаем гораздо больше о программном обеспечении, как только телефон выйдет на рынок.

Камера и экран Nothing Phone 1

Что касается других характеристик, то смартфон оснащен датчиком Sony IMX766 для основной камеры и Samsung JN1 для сверхширокой камеры. Sony IMX471 будет отвечать за селфи. Nothing сама по себе в последнее время не дразнила нас примерами фотографий, но можно рассчитывать на то, что они будут хорошего качества, хотя будут уступать флагманам, что логично. Хотя образцы фотографий, показанные компанией, выглядят сногсшибательно, но иного и быть не могло. Тем не менее, нужно протестировать камеру на себе, прежде чем делать какие-либо выводы. Дисплей представляет собой панель AMOLED FHD+ с частотой 120 Гц производства Visionox.

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В отдельной утечке Абхишека Ядава показана коробка с Phone 1, а в другом твите Даходяна Течи показано его содержимое. Хотя телефон не будет поставляться с зарядным устройством в коробке — она слишком тонкая для адаптера питания — в нее будет включен бесплатный чехол. Это обычный полупрозрачный чехол с белой версией телефона. Предыдущие утечки также демонстрировали затемненный черный чехол, который, вероятно, будет поставляться с черной версией телефона.

А вы ждете этот телефон? Будет смотреть презентацию? Еще не поздно поделиться мнениями о Nothing Phone (1) в нашем Telegram-чате.