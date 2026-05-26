После того, как в апреле были представлены HONOR 600 и HONOR 600 Pro, производитель выпустил новую модель серии 600 — смартфон HONOR 600e с батареей на 6520 мАч и набором нейросетевых функций для обработки фото и видео. Аппарат продаётся на глобальном рынке по цене от €500 (примерно от 43 000 ₽ в России) за единственную конфигурацию 8/512 ГБ, а также претендует на роль крепкого середнячка с упором на автономность и камеру. Но насколько привлекателен новый смартфон на фоне других представителей серии?

Характеристики HONOR 600e: экран, процессор и память

У телефона HONOR 600e плоский AMOLED-дисплей диагональю 6,6 дюйма с разрешением 2600 × 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и высокочастотной ШИМ-регулировкой яркости 3 840 Гц. Последнее означает, что экран меньше мерцает на низкой яркости, и глаза при долгом использовании устают не так сильно. Заявленная пиковая яркость — 6500 нит, что впечатляет среди смартфонов для работы, а не для понтов.

Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 7100 — 6-нанометровый восьмиядерный чип с четырьмя производительными ядрами Cortex-A78 (до 2,4 ГГц) и четырьмя энергоэффективными Cortex-A55. Это не флагманское решение, а типичный представитель среднего класса: повседневные задачи, соцсети, видео и нетяжёлые игры ему по силам, но для серьёзного гейминга чип не подходит. Памяти 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной, что для этой ценовой категории щедро.

Батарея HONOR 600e и время работы

Главная фишка HONOR 600e для большинства пользователей — аккумулятор ёмкостью 6520 мАч. Для сравнения: у большинства конкурентов в этом сегменте батарея 5000-5500 мАч. В связке с энергоэффективным Dimensity 7100 это обещает полтора-два дня автономной работы при обычном использовании, хотя реальные цифры покажут только тесты.

Зарядка проводная, мощностью 45 Вт. Не рекордная скорость: старший HONOR 600 заряжается на 80 Вт. Но для смартфона с таким объёмом батареи это достаточно, чтобы не зависать у розетки на полдня. Беспроводной зарядки в 600e нет.

Смартфон с камерой на 108 Мп

На задней панели расположено два модуля: основная камера на 108 Мп и ультраширокоугольная на 5 Мп. Фронтальная — 16 Мп. По «железу» камеры тут ничего необычного для среднего сегмента. Примерно то же самое предлагает HONOR 600 Lite, который на распродажах AliExpress доступен по цене менее чем 20 000 ₽.

А вот по софту HONOR постаралась отличиться. Смартфон поддерживает функцию AI Image to Video 2.0 — нейросеть превращает статичные фотографии в короткие видео с кинематографическими эффектами. Можно объединять несколько снимков в ролик с текстовыми подсказками, применять «открывающие» и «закрывающие» эффекты, удалять лишние объекты со снимка и менять выражение лица на фотографии через ИИ. Насколько хорошо это работает в реальности, пока судить рано: такие функции обычно впечатляют на демо, но в жизни дают неровный результат.

Интересные фишки HONOR 600e

На корпусе HONOR 600e есть отдельная аппаратная кнопка для вызова ИИ-функций. Долгое нажатие открывает меню с контекстными подсказками: набросок текста, субтитры, распознавание объектов на экране (аналог Circle to Search от Google), улучшение фото и создание контента. По сути, это попытка сделать нейросети ближе на одно нажатие — удобно, если пользуешься этими функциями регулярно, и незаметно, если нет.

Смартфон работает на Android 16 с оболочкой MagicOS 10. Это свежая версия системы, и для покупателей в среднем сегменте это плюс: обычно флагманы HONOR получают обновления первыми, а бюджетные модели ждут месяцами. Здесь Android 16 стоит сразу. Аппарат имеет защиту IP66 от воды и пыли — это защита от сильных струй воды, но не погружение. Также есть стереодинамики.

Цена HONOR 600e и кому он подойдёт

На момент старта продаж HONOR 600e доступен в единственной конфигурации 8/512 ГБ по цене €500 (примерно от 43 000 ₽ в России). Доступны три цвета: Velvet Gray, Desert Gold и Vital Green. В комплекте идут подарки, но их состав зависит от региона. По данным GSMArena, в будущем могут появиться и другие варианты памяти.

Стоит учесть, что в линейке HONOR 600 есть и более интересные модели. Старший HONOR 600 на Snapdragon 7 Gen 4 предлагает батарею 7000 мАч, камеру 200 Мп, зарядку 80 Вт и защиту IP69K — всё это за сравнимые деньги. А HONOR 600 Lite вообще является едва ли не лучшим смартфоном до 20 тысяч рублей.

Поэтому перед покупкой 600e имеет смысл сравнить цены в своём регионе: если разница невелика, старшая модель выглядит выгоднее. HONOR 600e придётся по душе тем, кому нужна большая батарея, большой объём памяти и актуальный Android без переплаты за флагманский процессор. Нейросетевые функции камеры — приятный бонус, но не повод для покупки. Главный аргумент здесь — автономность и 512 ГБ хранилища за разумную цену.