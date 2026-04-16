HONOR 600 Lite вышел еще в марте, и мы уже разобрали его возможности подробно. Но теперь пришло время старших братьев. Вышли HONOR 600 и HONOR 600 Pro. Судя по тому, что производитель заявляет официально, это уже совсем другой уровень и по камере, и по железу, и по автономности. Новый HONOR 600 выглядит как один из самых интересных анонсов сезона в среднем сегменте. Посмотрим на обе модели подробно и сделаем предварительный вывод.

Дизайн HONOR 600 и HONOR 600 Pro

С точки зрения корпуса обе модели идентичны, и это хорошо. Производитель явно нашел удачную форму и не стал ее переделывать. Размеры HONOR 600 и Pro практически совпадают: толщина 7.8 мм у обеих, разница только в весе: 190 г у базовой версии и 200 г у Pro. Лишние 10 граммов Pro объясняются более продвинутой камерой и беспроводной зарядкой. Для повседневного использования разница несущественная.

Рамки экрана — 0.98 мм, и это официально подтверждено сертификацией TÜV Rheinland как самые узкие среди плоских смартфонов на глобальном рынке. Металлическая рамка матовая, корпус монолитный. Защита IP68/IP69/IP69K, то есть не просто от погружения в воду, но и от струи высокого давления. Это серьезно даже по меркам флагманов. Цвета у обеих моделей одинаковые: оранжевый, золотисто-белый и черный. Оранжевый выглядит неожиданно смело для серии, которую обычно не считают молодежной.

Характеристики HONOR 600 и HONOR 600 Pro

Главное отличие между моделями — процессор. Это принципиальный момент, который влияет не только на производительность, но и на позиционирование. Процессор HONOR 600 — Snapdragon 7 Gen 4, то есть верхний средний класс. HONOR 600 Pro работает на Snapdragon 8 Elite с 3-нанометровым техпроцессом и архитектурой Oryon CPU — это тот же чип, что стоит в Samsung Galaxy S25 и Xiaomi 15. По данным HONOR, у Pro прирост CPU на 45%, GPU на 40% и AI-производительности на 45% относительно предшественника. Вот как выглядят ключевые характеристики в сравнении:

Характеристики HONOR 600 HONOR 600 Pro Экран 6.57 дюйма, 2728×1264, 458 PPI, 120 Гц, 8000 нит 6.57 дюйма, 2728×1264, 458 PPI, 120 Гц, 8000 нит Основная камера 200 (OIS) + 12 МП 200 (OIS) + 12 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП 50 МП Процессор Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 8 Elite Аккумулятор 7000 мАч 7000 мАч Зарядка 80 Вт (проводная) 80 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) Защита IP68/IP69/IP69K IP68/IP69/IP69K Вес 190 г 200 г Толщина 7.8 мм 7.8 мм

Экран у обоих смартфонов идентичный — разрешение 2728×1264, пиковая яркость 8000 нит, PWM-диммирование на частоте 3840 Гц. Последний параметр важен для тех, кто чувствителен к мерцанию: такая частота считается безопасной для глаз. По экрану HONOR 600 vs HONOR 600 Pro различий нет, а еще оба получили одно и то же стекло.

Батарея 7000 мАч — серьезный шаг вперед по сравнению с HONOR 400, у которого аккумулятор на 5300 мАч. Когда сравнивали HONOR 200 и HONOR 400, разница в автономности была одним из главных аргументов в пользу 400-й серии. Здесь разрыв стал еще больше. HONOR заявляет, что батарея сохранит более 80% емкости после 5 лет ежедневных циклов заряда.

Камера HONOR 600 серии

Камеры — это то, ради чего стоит обратить внимание на оба смартфона HONOR 600. Основной модуль одинаковый у обеих версий: 200 МП, сенсор 1/1.4 дюйма, OIS и двойная стабилизация OIS+EIS. Матрица на 1/1.4″ — это уровень настоящего флагмана, а не середнячка. К слову, такой же сенсор установлен в моем vivo X300, который я купил в конце прошлого года.

Для сравнения: у HONOR 200 основной сенсор 1/1.57″ с 50-мегапиксельным разрешением. 200 МП с сенсором 1/1.4″ — это качественный скачок, а не маркетинговое увеличение цифры. Правда, HONOR 400 был оснащен аналогичной матрицей.

Стабилизация у базового HONOR 600 соответствует стандарту CIPA 6.0. У Pro — CIPA 6.5, причем замеряется на телеобъективе, что сложнее технически. Главное отличие Pro по камере — перископный телеобъектив. 50 МП, 3.5-кратный оптический зум, OIS. Базовая версия его лишена: у нее только основная камера, ширик и фронталка. Если съемка на расстоянии важна, Pro однозначно выигрывает.

Оба смартфона получили AI Image to Video 2.0 — функцию генерации видео из фотографий с поддержкой до трех изображений одновременно. Также есть Magic Color, благодаря чему одним касанием перенести цветовой стиль с любого понравившегося снимка на свои фото. Фото HONOR 600 обрабатываются через AI RAW Large Model с заявленным улучшением детализации на 50%. Попадает ли новинка в рейтинг недорогих камерофонов 2026 года — покажет полноценный тест. Но по характеристикам это однозначно претендент.

Дата выхода HONOR 600

Дата выхода HONOR 600 Global — 23 апреля 2026 года. Это глобальный старт продаж. Дата выхода HONOR 600 в России официально не объявлена, но, судя по тому, как HONOR выводил предыдущие модели на российский рынок, ждать стоит ближе к лету.

Предзаказ HONOR 600 уже открыты на глобальном сайте бренда. Российские ретейлеры пока молчат, но появление на Ozon и Wildberries — вопрос времени. Так что ждем.

Цена HONOR 600 и HONOR 600 Pro в России

Официальных российских цен на HONOR 600 в России пока нет. Но можно ориентироваться по предыдущему поколению: HONOR 400 стоил от 40 990 ₽, HONOR 400 Pro — от 64 990 ₽ в официальной рознице. С учетом более мощного железа и улучшенной камеры цена HONOR 600 в официальных магазинах вряд ли окажется ниже 45-50 тысяч рублей. А стоимость Pro-версии с флагманским Snapdragon 8 Elite логично уйдет выше 65-70 тысяч.

Отдельный разговор про AliExpress. Там сейчас HONOR 400 можно найти от 25 тысяч рублей, а HONOR 400 Pro — от 35 тысяч. Для новинок картина будет аналогичной: после нескольких месяцев с момента старта продаж HONOR 600 цены на Ali заметно просядут относительно официальной розницы. Кто готов подождать — сэкономит существенно.

Стоит ли покупать смартфон HONOR 600

По совокупности характеристик — стоит, и серьезно. HONOR 600 vs HONOR 400 — это не косметическое обновление. Другой сенсор, другая камера, другая батарея, другой дизайн с более узкими рамками. Бренд явно сделал полноценный шаг вперед.

Если нужен универсальный смартфон с отличной основной камерой, большой батареей и без переплаты за зум — купить HONOR 600 в базовой версии выглядит разумно. Если важен зум, флагманская производительность и беспроводная зарядка — купить смартфон HONOR 600 Pro оправдано, особенно если брать на AliExpress.