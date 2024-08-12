Huawei Pura 70 — самый выгодный флагман в России. Он подешевел почти на 30%

Когда Huawei только представила линейку флагманов Pura 70, ни у кого не было сомнений, что в России пользоваться спросом новые смартфоны не будут. На это вполне однозначно указывала высокая цена на родине новинок. Однако, что удивительно, спустя всего несколько недель аппараты добрались до нашей страны по вполне адекватному прайсу, оказавшись даже дешевле iPhone 15. В конце концов, просить 70к рублей за полноценный флагман — это более чем нормально. Но Huawei пошла еще дальше и позволила себе снизить цену на базовый Pura 70 еще ниже, так что он стал даже дешевле многих куда менее привлекательных Android-смартфонов. А раз так, то надо брать.

Характеристики Huawei Pura 70

Несмотря на критику технической составляющей Huawei Pura 70 со стороны автора AndroidInsider.ru Германа Вологжанина, по моему, этот смартфон смело можно называть настоящим прорывом. Особенно за те деньги, что за него сейчас просят. А это ни много, ни мало, 53 тысячи рублей. Фактически мы имеем 25-процентный дисконт от первоначальной цены, по которой аппарат поступил в продажу в преддверии лета.

Характеристики Huawei Pura 70 Экран 6.58 дюйма, AMOLED (Full HD), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 13 + 12 Мп Фронтальная камера 13 МП Процессор Kirin 9000S1 Память 12/256 ГБ Аккумулятор 4900 мА*ч Зарядка 66/55 Вт

Одной из главных особенностей Pura 70 является его камера. Основной 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией и светосилой f/1.4 позволяет делать детализированные снимки даже в условиях низкой освещенности. Его дополняют 13-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 12-мегапиксельный телефото с 3,5-кратным оптическим зумом.

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Благодаря передовым алгоритмам обработки изображений на базе искусственного интеллекта, фотографии получаются яркими и впечатляющими, напоминая кадры из кино, в чем я уже убедился на собственном опыте. Но главное — это способность снимать объекты в движении. Спуск затвора происходит настолько быстро, что кадр получится не смазанным, даже если вы снимаете спортивные события или авто- или мотогонки.

Дисплей Huawei Pura 70

Экран Huawei Pura 70 тоже очень хорош. Очевидно, что 6,8-дюймовая OLED-матрица топового Pura 70 Ultra будет поинтереснее, но 6,6 дюймов, 120 Гц и 2500 нит, которые предлагает базовая модель, также гарантирует отличную видимость независимо от условий внешнего освещения, высокое качество цветопередачи, детализаци и плавность при взаимодействии с интерфейсом и приложениями.

Как и полагается «взрослым» смартфонам, Pura 70 поддерживает технологию динамической постройки частоты обновления, которая автоматически регулируется в пределах от 1 до 120 Гц. Это позволяет устройству самостоятельно подстраиваться под отображаемый контент и таким образом экономить ресурс встроенного аккумулятора.

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Возможно, именно поэтому автономность устройства вполне себе на уровне, невзирая на аккумулятор емкостью всего лишь 4900 мА*ч. Впрочем, тут есть быстрая зарядка мощностью 66 Вт, которая позволяет подзарядить смартфон всего за 30-40 минут. Кроме того, поддерживается беспроводная зарядка на 50 Вт, что одновременно и технологично, и супер-удобно.

Смартфон Huawei с поддержкой Google

Аппаратную основу Pura 70 составляет процессор Kirin 9000S1, разработанный Huawei. Технически это 7-наноматеровый кристалл, который по синтетической производительности примерно соответствует Snapdragon 8 Gen 1. Однако это не мешает ему обеспечивать смартфону высочайший уровень быстродействия вне зависимости от задач. Так, я на собственном опыте заметил, что фотографии даже с применением ИИ-обработки аппарат обрабатывает моментально. Мой старый Huawei Nova 11 Pro так не мог.

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Кроме того, стоит отметить 12 ГБ оперативки и 256 ГБ встроенной памяти. Такого объема хватит и для работы нейросетей, с которыми Huawei Pura 70 буквально на ты, и для хранения большого количества приложений. А уж с приложениями тут проблем нет вообще. Несмотря на то что сервисы Google по умолчанию смартфоны Huawei не поддерживают, в случае с линейкой Pura их работа реализуется через MicroG.

Утилита обеспечивает наливную работу практически всех приложений поискового гиганта без эмуляции, как Gbox. Она открывает доступ к огромной библиотеке софта, включая YouTube, Gmail и Google Maps. Это делает Pura 70 полноценным Android-смартфоном со всеми преимуществами экосистемы Huawei. Разве что Google Assistant не поддерживается. Но вместо него нативно интегрирована Алиса от Яндекса, что, на мой взгляд, в российских реалиях даже удобнее.

Стоит ли покупать Huawei Pura 70

Pura 70 нравится мне не только своими возможностями, но и внешностью. Его дизайн можно назвать премиальным, ведь он выполнен из дорогих и качественных компонентов. Матовое стекло на задней панели не только выглядит стильно, но и практично — оно меньше собирает отпечатки пальцев и более устойчиво к царапинам. А металлическая рамка придает устройству солидность, некоторое сходство с iPhone 15 и обеспечивает аппарату дополнительную прочность.

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Я понимаю, что 53 000 рублей — это не 3 копейки и позволить себе потратить эту сумму на смартфон все-таки могут не все. Однако Huawei Pura 70 действительно того стоит. Он предлагает впечатляющий набор характеристик и возможностей, которые обычно встречаются в устройствах значительно более высокой ценовой категории. Это делает его отличным выбором для тех, кто ищет флагманский смартфон без переплаты.

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