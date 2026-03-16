Как смартфоны POCO X8 Pro сделают ненужными дорогие флагманы

В начале 2026 года компания POCO решила громко заявить о себе, анонсировав совершенно новую серию POCO X8. Это поколение серии X компания позиционирует как «новое поколение производительных флагманов». Здесь и огромный запас мощности благодаря новому Dimensity 9500s, и возвращение прочной металлической рамки во всех версиях, и батарея на 8500 мАч, которая выглядит почти запредельной для современного смартфона. И, похоже, серия POCO X8 докажет, что флагманы на Android больше не нужны.

Чем интересны смартфоны POCO X8 Pro?

Главное изменение в серии POCO X8 на этот раз: появление версии Pro Max. И это не просто увеличенный смартфон. На деле это знак того, что серия X официально выходит на новый уровень по мощности и характеристикам:

POCO X8 Pro Max выступает как модель, которая расширяет границы производительности серии X. Это фактически демонстрация максимума того, на что сейчас способна POCO. Смартфон явно делали для гиков и мобильных геймеров, которым нужны предельные характеристики и максимум производительности.

POCO X8 Pro, в свою очередь, продолжает привычную философию серии — давать максимум за свои деньги. Он сохраняет баланс между производительностью, камерой и комфортом в повседневном использовании, чтобы подойти более широкой аудитории. Отдельно выделяется версия Iron Man Edition, которая за счет особого оформления корпуса, интерфейса и упаковки делает модель более узнаваемой и заметной.

Вместе эти две модели показывают, что вся серия X перешла в совершенно новое поколение железа, которому позавидуют даже дорогущие флагманы.

Добавить POCO X8 Pro в корзину

Добавить POCO X8 Pro Max в корзину

Самые мощные процессоры в POCO X8 Pro

Производительность — это душа серии X, и именно здесь обновление ощущается сильнее всего. POCO X8 Pro Max первым получил флагманский процессор Dimensity 9500s. По уровню мощности этот чип выглядит действительно впечатляюще: впервые смартфон серии X преодолел отметку в 3 000 000 баллов в AnTuTu. Для понимания масштаба — большинство моделей того же класса набирают примерно 2 000 000. На этом фоне преимущество X8 Pro Max выглядит очень заметным. Для обычных повседневных задач такой мощности даже с запасом, а вот для мобильных игр с тяжелой графикой именно такой уровень производительности и становится основой действительно плавной работы.

Дополняет это система охлаждения 3D IceLoop площадью 5800 мм². Уже по характеристикам понятно, что такой серьезный подход к охлаждению нужен для долгой работы под высокой нагрузкой. То есть перед нами реально устройство с явным геймерским уклоном.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

POCO X8 Pro получил Dimensity 8500-Ultra и показывает результат до 2 300 000 баллов. Это тоже очень серьезный скачок по сравнению с прошлым поколением. Более того, такой результат приближается или даже превосходит некоторые более дорогие модели, вроде Samsung Galaxy S25 FE с его примерно 1 990 000 баллов. Для своего сегмента это просто супер!

Смартфон POCO с самой большой батареей

Помимо производительности, серия POCO X8 заметно прибавила и в автономности. Если у большинства конкурентов в этом классе все еще стандартные 5000 мАч, то POCO X8 Pro сразу получил аккумулятор на 6500 мАч. Этого более чем достаточно для полноценного дня очень активного использования.

А POCO X8 Pro Max пошел еще дальше: благодаря продвинутой технологии укладки компонентов внутри корпуса здесь удалось разместить самую большую батарею в истории POCO — на 8500 мАч. В сочетании с увеличенной плотностью энергии и повышенным содержанием кремния в аккумуляторе цель такого решения очевидна: смартфон должен дольше жить при серьезной нагрузке. По официальным расчетам, устройство способно выдержать около двух дней обычного использования.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Плюс ко всему вся серия POCO X8 поддерживает 100-ваттную зарядку HyperCharge. Это значит, что заряд можно быстро восстановить буквально за короткие промежутки времени. При этом обе модели умеют работать в режиме обратной зарядки мощностью 27 Вт. И как только у вас в дороге разрядятся наушники или часы, ценность этой функции станет сразу понятна.

Смартфоны POCO X8 Pro в дизайне флагманов

На этот раз вся серия POCO X8 получила прочную металлическую рамку. И это как раз тот случай, когда материал ощущается не только на бумаге. Холодный и плотный металл сразу делает устройство визуально и тактильно более дорогим.

С точки зрения дизайна серия X8 выполнена в минималистичном стиле с гоночными мотивами. Pro Max получил заднюю крышку из стекловолокна. Она сочетает легкость и прочность, а заодно помогает лучше контролировать толщину корпуса. Pro использует двустороннее стекло, благодаря чему смартфон ощущается более гладким и приятным в руке.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

В сочетании с ультратонкими симметричными рамками толщиной 1.5 мм и крупными скруглениями по углам серия X8 выглядит так, как обычно выглядят куда более дорогие устройства. Здесь действительно удалось совместить эффектный внешний вид и ощущение премиальности.

Почему POCO X8 Pro — полноценный флагман

Помимо трех главных вещей (мощности, батареи и дизайна) в серии X8 подтянули и остальные детали, чтобы устройство не выглядело компромиссным. Вся линейка получила яркий 1.5K-дисплей с пиковой яркостью 3500 нит, так что экран должен оставаться хорошо читаемым даже под ярким солнцем. Корпус защищен по стандартам IP66/68/69/69K, а значит, устройствам не страшны не только вода и пыль, но и горячие струи воды под давлением.

Купить POCO X8 Pro

Купить POCO X8 Pro Max

С камерами тоже все серьезно. Во всей серии есть оптическая стабилизация. В версии Max используется сенсор Light Fusion 600 с высоким динамическим диапазоном, а в версии Pro — уже хорошо знакомый Sony IMX882. В обоих случаях ставка сделана на быструю и стабильную съемку. Кроме того, здесь есть ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в Max-версии, двойные стереодинамики и фирменная офлайн-связь Xiaomi. То есть по мелочам серия тоже не проседает.

Какой смартфон купить: POCO X8 Pro или X8 Pro Max

Как представители нового поколения производительных флагманов, обе модели серии POCO X8 имеют очень четкое позиционирование:

POCO X8 Pro Max. Эта модель сделана для тех, кто хочет максимум. Чип Dimensity 9500s с результатом выше 3 000 000 баллов и крупнейшая в истории POCO батарея на 8500 мА·ч дают устройству очень серьезное преимущество сразу по двум ключевым параметрам — мощности и автономности. Если вам хочется получить один из самых производительных и живучих Android-смартфонов на данный момент, POCO X8 Pro Max точно заслуживает внимания.

POCO X8 Pro. Это вариант для большинства пользователей, которым нужен приятный в руке, быстрый и в целом очень выгодный смартфон. Связка Dimensity 8500-Ultra и батареи на 6500 мА·ч делает эту модель очень привлекательной в своем сегменте. Если нужен основной смартфон с хорошим сочетанием производительности, удобства и цены, POCO X8 Pro выглядит по-настоящему универсальным выбором.

Официальный релиз серии POCO X8 состоится 17 марта. Остается только дождаться, в каком виде и с какой ценой новое поколение серии X выйдет на рынок.