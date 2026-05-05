iPhone 17 Pro Max — флагман что надо, спору нет. Но не всем он по вкусу: кому-то великоват, кому-то не нравится оранжевый, кому-то экосистема Apple вообще чужая, а кому-то просто не по карману. Зато в лагере Android в 2026 году расплодилось столько достойных альтернатив, что глаза разбегаются. Собрал восемь моделей на любой вкус: и лучший камерофон 2026 года, и оранжевый смартфон в стиле Apple, и даже смартфон похожий на айфон за треть цены — некоторые так маскируются, что издалека никто не заметит подвоха. А если интересуют тонкие модели, у нас есть отдельная подборка ультратонких смартфонов 2026 года.

Samsung Galaxy S26 Ultra — Android-флагман с лучшей камерой

Если хочется именно флагман на Android без компромиссов и в той же весовой категории, что Pro Max — это он. Samsung Galaxy S26 Ultra получил 6,9-дюймовый AMOLED с антибликовым покрытием и фирменной фишкой Privacy Display, прячущей содержимое экрана от соседей в метро. Внутри — Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, основная камера 200 Мп с диафрагмой f/1.4 и сразу три телевика: 3х, 5х и 10х гибридный.

По части съёмки в темноте это один из лучших вариантов на рынке. Цена в России — около 87 000 рублей. Главный минус — батарея всего 5000 мАч, что в 2026 году для флагмана выглядит уже скромно. Да и вообще: редкий случай, когда можете взять прошлогодний Galaxy S25 Ultra, ведь разницы с новинкой практически нет.

Xiaomi 17 Ultra — лучший камерофон 2026 года

Это даже не смартфон с камерой, а скорее камера со смартфоном. Xiaomi 17 Ultra получил 1-дюймовый сенсор Light Fusion, оптику Leica Summilux на всех модулях и 200-мегапиксельный перископ с непрерывным оптическим зумом 3,2–4,3х (75–100 мм).

Профессиональные фотографы в обзорах сравнивают его с компактной камерой Leica Q3, и сравнение это не в пользу последней. В наличии Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовый AMOLED 3500 нит и батарея 6000 мАч в глобальной версии (в китайской — 6800 мАч). Это лучший смартфон для фотосъёмки прямо сейчас, если для вас приоритет — кадры.

Xiaomi 17 Pro Max — аналог Айфона с внешним экраном

Прикол в том, что у Xiaomi есть и прямой аналог iPhone 17 Pro Max — он один в один как яблочный флагман снаружи. У Xiaomi 17 Pro Max то же массивное прямоугольное плато камер, плоские грани, общий силуэт. Только в само плато встроили дополнительный 2,9-дюймовый AMOLED с яркостью 3500 нит.

Туда можно вывести часы, виджеты, виртуального котика или использовать как видоискатель для селфи на основную камеру. Внутри топовый Snapdragon 8 Elite Gen 5, камеры по 50 Мп с 5х перископом и батарея 7500 мАч. Минус один: в Россию официально не поставляется, только серый импорт из Китая.

OnePlus 15 — лучший смартфон 2025 года

Мало кто знает, но по сути, это ответ на «оранжевый айфон»: у OnePlus 15 версия Sand Storm с покрытием по технологии MAO, по заявлению OnePlus, в 3,4 раза прочнее обычного алюминия. Внутри — Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,78-дюймовый AMOLED LTPO с частотой 165 Гц и тройная камера 50+50+50 Мп с 3,5х телевиком.

Но главная фича флагмана OnePlus — огромная батарея 7300 мАч с зарядкой 120 Вт и защита IP68/69/69K. Цена — от 56 000 рублей за версию 16/512 ГБ, что почти втрое дешевле iPhone 17 Pro Max при сопоставимой начинке. Единственное «но» — пластиковая задняя панель в Sand Storm царапается легче, чем стекло у других цветов. Пользователи реально довольны — вот большой отзыв от нашего читателя!

Honor Magic 8 Pro — флагман с хорошей камерой и мощной батареей

Если оранжевый цвет не критичен, а важна максимальная автономность в смартфоне вместе с топовой камерой — это ваш вариант. Honor Magic 8 Pro в 2026-м официально продаётся в России с 17 февраля по цене от 119 990 рублей за версию 12/512 ГБ. Внутри — Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,71-дюймовый OLED LTPO с пиковой яркостью 6000 нит, батарея 7100 мАч с зарядкой 100 Вт и беспроводной 80 Вт.

Главная фишка — 200-мегапиксельный телевик с оптическим зумом 3,7х, светосильная основная камера 50 Мп f/1.6 и сверхширик на 50 Мп. Защита тут максимальная — IP68/IP69/IP69K, переживает струи горячей воды до 80 °C. Из расцветок доступны чёрный, бежевый и голубой металлик — модного оранжевого, как у Apple, не завезли. Зато на маркетплейсах глобальную версию из Дубая уже находят за 80 000 рублей. Мы объяснили, чем он отличается от Magic 7 Pro.

POCO F8 Ultra — флагман с AliExpress за полцены

Самый честный флагман с AliExpress в этом году. POCO F8 Ultra использует тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и все остальные топы, AMOLED-экран 6,9 дюйма с пиковой яркостью 3500 нит, тройную камеру 50+50+50 Мп с 5х перископом, акустику от Bose и батарею 6500 мАч с зарядкой 100 Вт.

Цена POCO F8 Ultra на AliExpress — около 50 000 рублей за глобальную версию. По начинке это плюс-минус то же самое, что Xiaomi 17 Ultra и OnePlus 15, но в три раза дешевле iPhone 17 Pro Max. Из заметных компромиссов — нет LTPO в дисплее и слабоватая фронталка, в остальном — полноценный флагман. Есть еще причины, почему мы считаем его лучшим здесь и сейчас.

Realme P4 Power 5G — выгодный китайский смартфон

Если флагманские понты не нужны вообще, а внешне хочется «всё как у людей» — у realme есть подходящее предложение. Realme P4 Power 5G внешне очень похож на тот же POCO и пол-линейки китайских смартфонов 2026 года: плоские грани, прямоугольный блок камер, есть оранжевая расцветка Flash Orange и прозрачная вставка на задней панели в стиле Nothing. Внутри всё скромнее: Dimensity 7400 Ultra, AMOLED 6,8 дюйма с частотой 144 Гц, основная камера 50 Мп Sony IMX882 с OIS.

Зато батарея — внимание — аккумулятор 10 001 мАч в корпусе толщиной 9 мм. Это смартфон с самой большой батареей на российском рынке: до 32 часов воспроизведения видео, защита IP69 и MIL-STD-810. Подойдёт тем, кому нужен китайский смартфон без переплат за бренд.

Infinix NOTE 60 Pro — дешевый смартфон похожий на айфон

Главный приколист в подборке. Дизайн Infinix NOTE 60 Pro — почти точная копия iPhone 17 Pro: схожий блок камер, плоские алюминиевые рамки, оранжевая расцветка как у айфона (есть ещё синий и серебристый, как титановые яблоки). Оболочка XOS 16 нагло косит под iOS 26 — стеклянные элементы, иконки, плавные анимации. Но получается очень даже неплохо.

И бонусом — пиксельный матричный экран как у Nothing Phone, на который выводится анимированный котик, уведомления и пульс. Железо, конечно, скромнее: Snapdragon 7s Gen 4, AMOLED 144 Гц, батарея 6500 мАч, зарядка 90 Вт и беспроводная, есть встроенный пульсометр сбоку. Цена не кусается, а ваши друзья правда не отличат смартфон Inifinix от айфона за 150 тысяч.

А вы бы променяли iPhone 17 Pro Max на одну из этих моделей? Делитесь мнением в нашем Телеграм-чате — обсудим, кто из «китайцев» реально достоин стать заменой яблочному флагману.