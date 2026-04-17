Гонка за автономностью в 2026 году набирает обороты. В рейтинге самых долгоиграющих Android-смартфонов все чаще появляются устройства с батареями, которые раньше встречались только в повербанках. Производители один за другим пробивают новые отметки. И уже есть смартфоны с батареей на 10 000 мАч. Xiaomi до недавнего времени в этом клубе отсутствовала. Но судя по свежим утечкам, ситуация скоро изменится. Разбираю, что известно.

Смартфоны с аккумулятором на 10 000 мАч

Прежде чем говорить о планах Xiaomi, стоит посмотреть, кто уже выпустил смартфоны с батареей на 10 000 мАч, и что из этого можно купить прямо сейчас.

HONOR шагнул дальше всех. HONOR WIN вышел в декабре 2025 года с батареей ровно на 10 000 мАч и флагманским Snapdragon 8 Elite Gen 5 внутри. Сейчас его можно найти на AliExpress примерно за 45 тысяч рублей.

Следом в январе 2026 появился HONOR Power 2 с АКБ на 10 080 мАч, чип Dimensity 8500 Elite, средний сегмент (цена до 30 тысяч). Оба доступны через параллельный импорт. И на этом HONOR не останавливается: по данным утечек, компания готовит смартфон с аккумулятором до 15 000 мАч. Это уже за гранью разумного, но HONOR явно решил превратить батарею в главную фишку бренда.

Единственный смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч на глобальном рынке прямо сейчас — это realme P4 Power.

Он вышел официально в России в начале апреля 2026 года и на данный момент остается самым доступным вариантом в этой категории. Вот что он предлагает:

батарея 10 001 мАч с зарядкой 80 Вт (полный цикл примерно за час);

процессор Dimensity 7400 (средний класс, но для задач ежедневного использования достаточно);

экран 6.8 дюйма, 144 Гц;

50-мегапиксельная основная камера;

защита IP69 (можно мочить без опаски);

цена на AliExpress — от 25 000 рублей.

За такие деньги это честное предложение для тех, кому автономность важнее всего остального. Какой аккумулятор реально нужен смартфону в 2026 году, можете узнать в отдельном материале. Я там разбираю, в каких сценариях батарея на 10 000 мАч меняет ситуацию, а в каких является избыточной.

Xiaomi с самым большим аккумулятором

Сейчас среди смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO рекорд по емкости батареи держит REDMI Turbo 5 Max (9 000 мАч). Это китайская эксклюзивная модель на базе Dimensity 9500s, которая в Россию официально не поставляется.

На международном рынке ситуация немного лучше. POCO X8 Pro Max (глобальная версия REDMI Turbo 5 Max) уже продается в России. Процессор Dimensity 9500s, аккумулятор Xiaomi в лице POCO на 8 500 мАч, зарядка 100 Вт, экран AMOLED 6.83 дюйма с QHD+, защита IP68/IP69K. Цена в России — от 37 до 43 тысяч рублей в зависимости от конфигурации. Это самый автономный смартфон от Xiaomi, доступный сейчас за пределами Китая, в том числе и на AliExpress, где его стоимость не превышает 35 тысяч рублей.

Батарея Xiaomi POCO X8 Pro Max — честные 8 500 мАч, которые на практике дают полтора-два дня при активном использовании. По меркам 2026 года это хорошо, но 10 000 мАч у realme и HONOR уже делают это результатом среднего уровня.

Каким будет Xiaomi с батареей на 10 000 мАч

По данным инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi тестирует устройство с батареей на 10 000 мАч. Утечки указывают на две версии: одна на базе Dimensity 8500, другая — на Snapdragon 7-й серии с 6.8-дюймовым 1.5K LTPS-дисплеем. Беспроводной зарядки у обеих не будет (емкость и доступная цена в приоритете).

Обсуждения в профессиональных сообществах указывают на то, что Xiaomi на 10 000 мАч с большой вероятностью выйдет под маркой REDMI (возможно, как REDMI Note 17 Pro Max). Именно серия Note традиционно получает самые большие батареи в доступном сегменте. Предыдущее поколение, REDMI Note 15 Pro+, имеет 6 500 мАч. Скачок до 10 000 мАч будет рекордным для линейки.

Дополнительные подробности: утечки упоминают 200-мегапиксельную основную камеру и зарядку 100 Вт. Это прямое продолжение формулы Note 15 Pro+, но с качественно другой батареей. Рекорд автономности смартфонов от Xiaomi — вопрос ближайших месяцев.

Дата выхода и цена Xiaomi с самой мощной батареей

Конкретной даты нет (данные только из утечек). По историческому паттерну серия REDMI Note выходит в Китае в третьем квартале, то есть ориентировочно в августе-сентябре 2026 года. Если REDMI Note 17 с батареей на 10 000 мАч действительно получит такое название и сохранит цикл выпуска, анонс следует ожидать летом.

Цена Xiaomi с аккумулятором на 10 000 мАч на глобальном рынке пока неизвестна, но ориентиры есть. REDMI Note 15 Pro+ в Китае стоил около $300 (~ 23 000 ₽). С учетом значительно более емкой батареи и удорожания компонентов в 2026 году разумный прогноз для REDMI Note 17 Pro Max в районе $350-400 (до 30 000 ₽) в Китае. Глобальная версия традиционно обходится чуть дороже китайского оригинала. Так что, возможно, есть повод присмотреться к самым подешевевшим смартфонам 2026 года.