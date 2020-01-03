Очень часто в исходном коде приложений после обновления системы Samsung оставляет следы, по которым можно определить программные и даже аппаратные возможности будущих смартфонов компании. Прямо сейчас распространяется обновление OneUI 2.0 для Galaxy Note 9. Ребята из XDA-Developers, благодаря APKTool, декодировали ряд встроенных приложений системы и обнаружили интересные фишки, которые появятся в будущих смартфонах Samsung.

Directors View — смена камер

В iPhone имеется интересный режим Filmic Pro, позволяющий приближать картинку благодаря смене активной камеры. Происходит этот процесс бесшовно, что создаёт ту самую магию, которая делает функцию особенной. В Galaxy S20 может появиться подобная функция с возможностью захвата объекта в фокус во время съемки видео.

Single Take Photo — автоматическая съемка

В Galaxy S20 и Fold 2 может появиться функция, позволяющая по аналогии с Photobooth в Pixel автоматически делать наиболее удачные кадры с помощью нейросети. Photobooth в Pixel определяет улыбки, поцелуи и другие ключевые моменты, по которым производит снимок. В Single Take Photo Samsung может расширить эти возможности, позволяя автоматически снимать не только людей, но и пейзажи.

Pro-режим съемки видео

В современных смартфонах Samsung этой функции нет. Гибкую настройку можно встретить только при фотографировании. В обновлении нашли упоминание этого режима для видеосъемки, поэтому ждём чего-то подобного в Galaxy S20 и Fold 2.

Эффект бокэ в смартфонах Samsung

Впервые подобный эффект появился с выходом Galaxy Note 8. Смартфон позволял менять эффект размытия, применяя к нему различные формы. С выходом Galaxy S10 компания добавила дополнительные эффекты к этой функции, и в очередном обновлении эффектов стало еще больше. Скорее всего, новые флагманы компании получат эффекты Artify, Mono, Side light и Vintage. Также появился режим Glitch, что наводит на мысли о появлении данной функции не только в фоторежиме, но и при съемке видео.

Быстрая зарядка Fold 2

В исходниках обновления можно найти файл «bloom_front_charging_effect_superfast». Кодовое наименование Fold 2 — Bloom, от сюда следует, что Fold 2 получит быструю зарядку на 25-45 Вт. И это хорошая новость, ведь ёмкость аккумулятора в устройстве будет не очень большой. По последним данным, один из аккумуляторов смартфона получит ёмкость на 900 мАч.

Ранее в Сети появилось изображение смартфона:

Можно заметить небольшой экран с важной информацией (время, уровень и статус заряда). Вероятно, именно на этом экране при зарядке будет отображаться особый эффект.

Здоровье аккумулятора в OneUI

В смартфонах Apple этой функции уже много лет, и она полезна. В настройках iPhone в разделе аккумулятора отображается статистика по износу батареи в процентах. Подобную функцию получат смартфоны Samsung.

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Когда же это полезно? Представьте ситуацию, когда у вас перестал заряжаться смартфон. Проблема в аккумуляторе или разъёме? В этом случае и поможет данная функция. Если аккумулятор изношен более чем на 40%, пора его менять. Если же смартфон некорректно заряжается при износе менее 40%, проблема, скорее всего, в разъеме, который также необходимо заменить.

Из дополнительных нововведений в новых флагманах Samsung стоит выделить дисплей с повышенной частотой обновления картинки, камеру на 108 Мп, новые фото-режимы.

Когда же Samsung представит новые смартфоны?

11 февраля корейцы покажут миру Galaxy Fold 2 и линейку Galaxy S20. Подпишитесь на нас в Telegram, чтобы во время презентации обсудить новинки с читателями. Продажи Fold 2 стартуют сразу после презентации, тогда как S20 придётся подождать некоторое время. Причина спешки заключается в конкуренции с другими компаниями. Motorola в январе выпустит Razr с аналогичным форм-фактором, но стоимостью в 1500 долларов. По слухам, Fold 2 будет оценен в 1000 долларов, что делает его более привлекательным. Нет поводов для беспокойства, верно? Не совсем. По слухам, подобные аппараты готовят и другие компании, в их числе Xiaomi.

Китайские складные смартфоны наверняка будут на несколько сотен долларов дешевле Fold 2. И именно поэтому Samsung торопится — ребята хотят успеть продать как можно больше устройств. А каких функций во флагманах Samsung не хватает нашим читателям? Делитесь мнением в комментариях ниже.