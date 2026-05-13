Народные смартфоны Samsung — это всегда история про компромиссы. Кто-то берёт Galaxy S25 FE и доплачивает за приставку «эс», кто-то идёт за Galaxy A57 и получает почти то же самое тысяч за десять дешевле. Цены в рознице сошлись настолько, что разница между топовой версией A57 и базовой S25 FE — буквально пара тысяч рублей. Так что вопрос «зачем платить больше» снова открыт. Кстати, недавно мы уже разбирали похожую дилемму внутри одного бренда — Honor Magic7 Pro и Honor Magic8 Pro, и там тоже всё свелось к тому, чем именно вы готовы пожертвовать. С Samsung — та же история, только в среднем сегменте.

Дизайн Samsung Galaxy S25 FE и A57 — отличия

Внешне Samsung Galaxy S25 FE и A57 похожи как братья-близнецы: плоский экран, плоская задняя панель, скругления рамки по периметру. Если поставить их рядом на стол экранами вниз, то заметите разницу только по блоку камер.

У S25 FE три отдельных кружка объективов друг под другом — фирменный почерк S-серии. A57 получил единый овальный блок, как у предшественников, но с приподнятой площадкой и эффектом полупрозрачного стекла. Какой вариант симпатичнее — вопрос вкуса, но визуально A57 ближе к старым Galaxy A, а S25 FE — к топовой линейке.

По габаритам интереснее. Galaxy A57 заметно тоньше и легче: 6,9 мм и 179 граммов против 7,4 мм и 190 граммов у S25 FE. В руке разница ощущается с первой секунды — A57 действительно лежит как-то изящнее, S25 FE кажется более «увесистым» и солидным. Кому что: одни любят — чтобы чувствовать в руке устройство, другим по душе ультратонкие смартфоны.

Дисплей у обоих 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Но у S25 FE — Dynamic AMOLED 2X с поддержкой LTPO, то есть частота умеет опускаться вплоть до 1 Гц и реально экономит батарею. У A57 — Super AMOLED+, переключается между 60 и 120 Гц без промежуточных значений. На глаз картинка у обоих отличная, но S25 FE ярче — заявленный пик 1900 нит против 1200 у A57. На солнце это решает.

Samsung Galaxy S25 FE и Galaxy A57 — какой смартфон мощнее

Здесь разница ощутимая. S25 FE работает на Exynos 2400 — это бывший флагманский чип Samsung, который стоял в Galaxy S24 годом ранее. A57 получил Exynos 1680, новый чипсет для среднего сегмента, выполненный по 4-нм техпроцессу.

В синтетике S25 FE выдаёт около 1,6–1,7 млн баллов AnTuTu, A57 — порядка 1,1 млн. То есть, версия Fan Edition мощнее на 50%. На бумаге выглядит внушительно, на практике в большинстве сценариев — переписки, ленты, YouTube, навигация — оба смартфона работают плавно и одинаково. Но Exynos 2400 греется заметно меньше за счёт увеличенной на 13% испарительной камеры. Этот факт обязательно берем во внимание.

Оперативной памяти у S25 FE одна конфигурация — всего 8 ГБ. У A57 в России продаются версии на 8 ГБ, но в глобальной рознице есть и вариант на 12 ГБ. По хранилищу у обоих три ступени: 128, 256 и 512 ГБ. Но есть интересный нюанс: Galaxy S25 FE на 256 и 512 ГБ имеет память типа UFS 4.0, у A57 — UFS 3.1 на всех конфигурациях. Почему это важно? Можете узнать из нашего сравнения Nothing Phone и OnePlus.

Из приятного у обоих — поддержка One UI 8 на Android 16 c Galaxy AI. Срок обновлений тоже неплохой: S25 FE получит 7 обновлений Android, A57 — 6 апдейтов. То есть оба смартфона будут актуальны минимум до 2031–2032 года.

Камеры Galaxy S25 FE и A57 — где лучше

На бумаге камеры Samsung Galaxy A57 и S25 FE похожи, но вся суть в деталях. Если фотовозможности для вас важны, внимательно изучайте. У S25 FE три модуля: основной 50 МП с оптической стабилизацией, широкоугольный 12 МП, а также телеобъектив 8 МП с трёхкратным оптическим зумом, тоже с OIS. Не новый Honor Magic9 Pro, но тоже ничего.

Камера Galaxy A57 имеет три модуля, но расклад другой: основной 50 МП с OIS, широкоугольный 12 МП и макрообъектив 5 МП — вместо телевика. Очевидно, что отсутствие телевика — важный недостаток. Если часто снимаете людей с расстояния или природу с приближением — выбор очевиден.

S25 FE выигрывает за счет записи видео в 8K на 30 fps и 4K на 60 и 120 fps, так как Galaxy A57 максимум выдает 4K на 30 fps на основной и фронтальной. Среднебюджетный Galaxy S25 FE также выигрывает за счёт продвинутого алгоритма ProVisual Engine с улучшенной цветопередачей и низким уровнем шумов в темноте. Думайте.

Батарея Galaxy S25 FE и A57 — какой дольше держит заряд

По ёмкости — почти ничья. A57 — 5000 мАч, S25 FE — 4900 мАч. Разница в 100 мАч в реальной жизни никак не ощущается. А вот по поведению аккумулятора есть тонкости. Exynos 1680 в A57 сделан по более энергоэффективному процессу, и плюс к этому Super AMOLED+ переключается между 60 и 120 Гц без LTPO. У S25 FE дисплей с LTPO и умеет опускать частоту до 1 Гц, когда не используется.

А еще поддерживает стандарт Qi2 на 15 Вт и реверсивную зарядка на 4,5 Вт — можно подзаряжать наушники прямо со смартфона. У A57 беспроводной зарядки нет совсем, только провод.

По проводной зарядке паритет — 45 Вт у обоих, до 65% за 30 минут. Адаптера в комплекте нет ни у одного, придётся докупать отдельно. Если плотно сидите в экосистеме Galaxy или используете аксессуары — реверсивная зарядка S25 FE реально пригодится.

Цена Samsung Galaxy S25 FE и A57 — какой выгоднее

Самое интересное — цена Galaxy A57 и S25 FE почти одинаковая. Здесь нужно быть внимательным, так как в некоторых модификациях стоимость пересекается. Сколько стоит Galaxy A57 в российской рознице:

8/128 ГБ — от 36 000 рублей;

8/256 ГБ — около 40 000 рублей;

8/512 ГБ — около 55 000 рублей.

А вот сколько просят за Galaxy S25 FE в российской рознице:

8/128 ГБ — от 45 000 рублей;

8/256 ГБ — около 50 000 рублей;

8/512 ГБ — около 60 000 рублей.

То есть, топовая версия A57 на 512 ГБ стоит ровно столько же, сколько базовая S25 FE на 128 ГБ. И ровно здесь начинается главный вопрос: брать Galaxy A57 или S25 FE? Выбор не так очевиден.

Цены продолжат снижаться. По опыту прошлого года A56 за 12 месяцев потерял в стоимости 15–18 тысяч рублей, и история с A57 повторится с большой вероятностью. S25 FE тоже подешевеет — обычно он теряет 10–12 тысяч к лету следующего года.

Что выбрать — Galaxy S25 FE или Galaxy A57 и почему

Короткий ответ: Samsung Galaxy S25 FE мощнее и универсальнее, A57 — тоньше, легче и чуть дешевле. Сравнили все характеристики для вас в таблице.

Характеристика Galaxy S25 FE Galaxy A57 Экран 6,7″, Dynamic AMOLED 2X LTPO, 120 Гц, 1900 нит 6,7″, Super AMOLED+, 120 Гц, 1200 нит Процессор Exynos 2400 Exynos 1680 AnTuTu ~1 600 000 ~1 100 000 ОЗУ 8 ГБ 8/12 ГБ Накопитель 128/256/512 ГБ, UFS 4.0 128/256/512 ГБ, UFS 3.1 Основная камера 50 МП, OIS, f/1.8 50 МП, OIS, f/1.8 Ультраширик 12 МП, 123° 12 МП Третья камера Телевик 8 МП, 3x, OIS Макро 5 МП Видео 8K@30, 4K@120 4K@30 Батарея 4900 мАч 5000 мАч Зарядка 45 Вт + 15 Вт беспроводная + реверс 45 Вт Корпус 7,4 мм, 190 г 6,9 мм, 179 г Защита IP68, Gorilla Glass Victus+ IP68, Gorilla Glass Victus+ Обновления Android 7 версий 6 версий Цена в России от 45 000 ₽ от 36 000 ₽

Galaxy S25 FE стоит брать, если важны производительность, телеобъектив, съёмка в 8K, беспроводная зарядка и максимальный срок обновлений. Это идеальный недорогой смартфон для тех, кто хочет субфлагман без переплат. Выбор хороший, запаса мощности и начинки хватит на ближайшие годы.

Хотя максималка близка по цене к Galaxy S25 Ultra на Ozon, можно даже не ломать голову. Будьте внимательны.

Покупать Samsung Galaxy A57 разумно, если бюджет жёстко ограничен 30–40 тысячами, сейчас цены на него варьируются строго в этих пределах. Получите максимально простой и проверенный смартфон без «наворотов». За эти деньги — отличный середняк с защитой IP68, шестью годами обновлений и Galaxy AI на борту. А-серия давно зарекомендовала себя у пользователей.

Но лично я бы рекомендовал купить Samsung Galaxy S25 FE, потому что разрыв в производительности и набор камер реально оправдывают разницу в 10 тысяч рублей. Но если бюджет 40 тысяч и точка — A57 не разочарует.