Galaxy Z Flip 8 могут снять с производства — по крайней мере, если верить свежему слуху из китайской соцсети Weibo. Инсайдер уверяет, что разработка Galaxy Z Flip 9 в компании не ведётся. А ниже разберёмся, что нового будет в Galaxy Flip 8, чем он отличается от Z Fold и стоит ли вообще брать раскладушку сейчас.
Почему Samsung может закрыть линейку Galaxy Z Flip
По словам инсайдера, над Galaxy Z Flip 9 в Samsung не работают. Звучит это серьёзно вот почему: подготовка нового поколения складных смартфонов Samsung обычно стартует минимум за год до анонса. Будь Flip 9 в планах — к этому моменту от поставщиков компонентов уже шли бы хоть какие-то намёки. Сама Samsung эту информацию не подтверждала и не опровергала.
Инсайдер указывает на три причины, почему могут перестать выпускать Galaxy Z Flip:
- Рост стоимости компонентов. Samsung всё сложнее удерживать конкурентную цену раскладушки, не урезая характеристики.
- Отсутствие планов по развитию. Раскладной компактный дизайн упёрся в потолок: каждое новое поколение всё труднее отличить от предыдущего по реальным улучшениям.
- Смещение спроса к большим складным устройствам. По данным источника, Galaxy Z Fold 7 обогнал Z Flip 7 по глобальным продажам в прошлом году. Дополнительный интерес вызвала лимитированная модель Galaxy Z TriFold.
Последний пункт — пожалуй, самый любопытный. Samsung уже готовит складной смартфон широкого формата Galaxy Z Fold 8 Wide, который превращается в мини-планшет. Если компания действительно решит сосредоточиться на «книжных» форматах, закрытие линейки раскладушек выглядит логичным шагом, а не сюрпризом.
Новый Galaxy Z Flip 2026 — выпустят или нет
Есть несколько весомых аргументов против того, что серию раскладушки Samsung снимут с продажи:
- Во-первых, Galaxy Z Flip 7 стал рекордсменом по продажам внутри всей линейки. Он побил результаты всех предыдущих моделей, причём Samsung сама подтверждала это в своих пресс-материалах.
- Во-вторых, совсем недавно компания выпустила бюджетную версию — Galaxy Z Flip 7 FE, чтобы сделать раскладушки Galaxy популярнее. Обычно так не делают, если планируют свернуть направление.
- В-третьих, сам Galaxy Z Flip 8 по-прежнему идёт по плану. По имеющимся данным, Samsung представит Galaxy Z Flip 8 22 июля в Лондоне на Galaxy Unpacked вместе с Z Fold 8 и Z Fold 8 Wide. На сворачивание линейки это, мягко говоря, не похоже.
Не исключено, что Samsung сдвинула сроки выпуска Flip 9 или ведёт работу в более закрытом режиме, чем обычно. Тот же iPhone 18 перестанут выпускать осенью, но отнюдь не из-за плохих продаж.
Стоит ли менять Galaxy Z Flip 7 на Z Flip 8
Если коротко — Galaxy Flip 2026 точно будет точечным обновлением. Корпус станет чуть тоньше и легче, шарнир переработан в очередной раз, а внутри новый Exynos 2600 на более тонком техпроцессе. Это значит чуть лучшую автономность и чуть меньше нагрева под нагрузкой.
Стоит ли менять Z Flip 7 на Z Flip 8? Если коротко — нет. Прирост производительности явно будет заметен только в синтетических тестах, дизайн вряд ли изменится радикально. А вот если у вас Z Flip 5 или старше — апгрейд имеет смысл: тоньше корпус, ярче экран, заметно больше внешний дисплей, обновлённые камеры.
Чем Galaxy Z Flip отличается от Z Fold — какой смартфон выбрать
Главный вопрос для тех, кто только присматривается к складным смартфонам Samsung. Разница между Z Flip и Z Fold в нескольких пунктах:
- Galaxy Z Flip — раскладушка, которая в сложенном виде помещается в карман джинсов. Внешний экран маленький (около 4 дюймов), внутренний — обычного смартфонного размера. Формат для тех, кому важна компактность.
- Galaxy Z Fold — «книжка», которая в раскрытом виде превращается в мини-планшет (внутренний экран 7,6–8″). Внешний — полноценный смартфонный, можно пользоваться, не раскрывая устройство. Формат для тех, кому нужен большой экран для работы и контента.
- Цена. Z Fold традиционно стоит почти вдвое дороже Z Flip. Z Fold 8 — от 200 000 ₽ в России, Flip 8 — от 119 000 ₽.
- Камеры. Z Fold получает топовую тройную камеру с телевиком, Z Flip ограничивается основной и ультрашириком.
- Батарея. У Z Fold чуть больше аккумулятор.
Если коротко: Samsung Flip создан для стиля, Fold — для работы и замены планшета.
Galaxy Z Flip 8 — что известно о характеристиках, цене и сроках
Пока слухи обсуждаются, характеристики Galaxy Z Flip 8 потихоньку утекают в сеть. Он получит процессор Exynos 2600 на 2-нм техпроцессе, станет тоньше и легче предшественника, а складка на экране должна стать практически незаметной. Базовая версия, по прогнозам, будет стоить в районе 119 000 ₽ в России. Впрочем, некоторые источники допускают небольшое подорожание.
На российском рынке устройство будет доступно через параллельный импорт, ориентировочно с августа 2026 года.
Что будет с ценами на складные смартфоны Samsung
Слух про закрытие Flip — это не только история про Samsung. Это симптом более крупного тренда: дешёвых складных смартфонов на рынке скоро не останется. Стоимость гибких OLED-панелей и шарнирных механизмов не падает, объёмы продаж пока не дают эффекта масштаба, а аудитория тех, кто готов отдать 100–150 тысяч за форм-фактор, не так много.
Что это значит для покупателя? Если хочется попробовать складной формат недорого — лучше сделать это сейчас. Через пару лет даже самый доступный складник может стоить от 150–180 тысяч, а бюджетных версий вроде Flip 7 FE может вообще не быть в продаже.
Стоит ли покупать складной Samsung прямо сейчас? Galaxy Z Flip 7 и более ранние модели продолжат получать обновления в рамках стандартной политики поддержки. А вот тем, кто присматривается к покупке, стоит обратить внимание: если Galaxy Z Flip 8 действительно окажется последним в серии, поэтому аксессуары, чехлы и внимание разработчиков приложений к раскладушкам могут пойти на убыль. Паниковать точно не стоит, но при выборе смартфона держать это в уме явно не помешает.