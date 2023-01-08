Какие телефоны я советовал купить в 2022 году и всё ещё советую в 2023

Телефоны Android бывают всех размеров, форм и вариантов дизайна. Ищете ли вы большой телефон, маленький телефон, телефон, который складывается, телефон для игр или что-то просто красивое, у нас для вас бывали самые разные подборки. Теперь я хочу не делить модели на категории, а назвать те, которые я готов всегда советовать вне зависимости от предпочтений пользователей. Они будут актуальны еще минимум полгода, а с комфортом пользоваться ими можно будет еще несколько лет. Поэтому давайте назовем их и выберем лучшие варианты, на которые точно стоит обратить внимание при выборе новинки.

Pixel 7 — самый долгожданный телефон

Pixel 7 — это совершенство по сравнению с Pixel 6. Он, конечно, не радикально отличается от предшественника, и нет смысла обновляться, если вы уже используете Pixel 6, но люди, перешедшие со старых Pixel (или других телефонов), будут невероятно довольны новинкой.

Как и в случае с любым телефоном Pixel, камера сразу бросается в глаза, как лучшая функция. Удивительно, что Google удалось создать за эти годы, и вы получите изображения высочайшего класса при любом освещении. Процессор Google Tensor G2, кроме прочего, дает Google возможность выполнять впечатляющую обработку фотографий и видео с помощью искусственного интеллекта.

Хотя Tensor G2 не так быстр, как новейшие процессоры Qualcomm, Google компенсирует это функциями искусственного интеллекта, благодаря которым телефон кажется по-настоящему умным. Мгновенная голосовая диктовка — одна из таких вещей.

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Pixel 7 поставляется с Android 13 и получит три обновления Android в будущем. Хотелось бы иметь минимум 4 года, но несмотря на это, Pixel 7 достоин того, чтобы рекомендовать его к покупке. Есть еще версия Pro, но она более дорогая, а обычная версия стоит относительно недорого и удивительно сбалансирована — это именно то, что нужно, чтобы обратить на него внимание. Хотя из минусов я отмечу, что красивый металлический корпус камеры очень легко царапается.

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Samsung Galaxy S22 — лучший компактный телефон

Samsung в прошлом году определенно представила лучший компактный телефон, который вы найдете. С ним может поспорить Asus Zenfone 9, но если выбирать один, то я однозначно выберу именно S22. Мое тестирование этого устройства было лучшим в 2022 году.

Хотя у S22 6,1-дюймовый экран, он миниатюрен — всего 146 мм, что на целых 17,3 мм короче, чем у S22 Ultra. А еще он легкий, поэтому его приятно держать и использовать. Несмотря на то, что Samsung уменьшила размер, она не упустила никаких функций. Тут есть экран AMOLED с частотой 120 Гц и процессор Snapdragon 8 Gen 1. Вы также получаете те же отличные камеры, что и S22+, рейтинг IP68 и беспроводную зарядку.

Наконец, S22 также получит те же четыре гарантированных обновления ОС Android, что и его старшие братья. Единственным недостатком телефона является аккумулятор емкостью 3700 мАч. Он может работать в течение дня, но не более того — и когда вам нужно его зарядить, вы имеете зарядку мощностью только 25 Вт. Это не очень медленно, но совсем не так быстро, как могут конкуренты.

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Samsung Galaxy Z Flip 4 — лучший складной телефон

После многих лет доработок и улучшений Samsung Galaxy Z Flip 4 кажется большинству людей идеальной складной моделью. Отчасти это действительно так. Но даже если он не идеальный, он лучший из того, что есть на рынке.

Сам телефон стал более прочным, чем когда-либо, с рамой из армированного алюминия и стеклом Gorilla Glass Victus+ на обеих половинах задней панели. Внутри находится складное стекло, которое на 45% прочнее, чем у прошлогоднего телефона, а новая, предварительно установленная защитная пленка для экрана была доработана и имеет лучший клей, чем в предыдущие годы, который не будет отслаиваться, положительно сказываясь на сроке службы устройства.

Samsung упаковала в Flip 4 батарею на 400 мАч больше, чем в Flip 3, и чтобы сделать ситуацию еще лучше, установила внутрь процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Он не только быстрее, чем в линейке Galaxy S22, но и показывает лучшее время автономной работы.

Месяц со складным Huawei P50 Pocket. Самый красивый телефон, но не без недостатков.

Как и в прошлом году, здесь нет телеобъектива, поэтому увеличение более чем в 2 раза в приложении камеры выглядит сомнительной затеей. Внешний дисплей по-прежнему небольшой и имеет ограниченные возможности, но некоторые бесплатные приложения (открывается в новой вкладке) расширяют его возможности.

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Samsung Galaxy А53 5G — лучший телефон среднего класса

Серия Samsung Galaxy A является самой продаваемой, и всем понятно почему. Этот телефон предлагает все, что вам нужно в новом смартфоне без добавления деталей, которые поднимают цену.

В этом году Samsung сменила процессор, заменив традиционный чипсет Snapdragon собственным Exynos 1280. Он работает быстрее во всех областях, даже если он не является достаточно мощным для требовательных игр. Кроме того, благодаря дисплею с частотой 120 Гц суперплавная прокрутка заставит ваш старый телефон чувствовать себя так, как будто он из другого века. Вероятно, это одно из лучших обновлений, которые когда-либо получали смартфоны.

Samsung также обновила датчики камеры, поэтому результаты выглядят лучше, чем когда-либо, даже если характеристики на бумаге выглядят так же, как у A52, общее улучшение заметно даже без прямого сравнения.

Самым большим недостатком является потеря 3,5-мм разъема, который был компенсирован Samsung добавлением дополнительных 500 мАч к аккумулятору. Это хорошо, ведь часто от него просто отказываются. А тут мы хотя бы получили что-то взамен. А вот слот microSD сохранили, что делает покупку менее дорогой модели телефона на 128 ГБ более привлекательной.

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OnePlus Nord N20 5G — лучший недорогой телефон

Серия OnePlus Nord становилась все лучше и лучше с каждой итерацией, и OnePlus Nord N20 5G кажется правильным возвращением к статусу, который предполагался для модели изначально. Теперь сочетание небольшой стоимости с отличными характеристиками делает его гораздо более похожим на бюджетный флагман, чем на телефон среднего уровня.

Сами по себе эти характеристики за такие деньги практически уникальны. AMOLED-экран, Snapdragon 695 и 64-мегапиксельная камера — все при нем. Но это не значит, что в телефоне нет недостатков. Nord N20 поставляется с Android 11, что очень странно, учитывая, что Android 12 был доступен более шести месяцев, когда телефон был запущен. Мало того, обновление Android 12 — единственное крупное обновление ОС, которое этот телефон должен получить. Сам по себе этот факт неприятен, но за невысокую цену ему можно это простить.

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Redmagic 7S Pro — лучший игровой телефон

Redmagic 7S Pro разработан, чтобы выбить всех конкурентов из рейтингов производительности благодаря своему особому дизайну и системе охлаждения. Стиль определенно агрессивен и отпугнет некоторых людей, но если вы хотите играть и выигрывать, Redmagic 7S Pro всегда будет обеспечивать невероятно высокую частоту кадров.

Nubia упаковала Snapdragon 8+ Gen 1 внутрь вместе с собственным игровым сопроцессором Nubia Red Core 1. А для охлаждения используется RGB-вентилятор со скоростью вращения 20 000 об/мин. Поскольку этот телефон не сдерживается пассивной системой охлаждения, он может работать намного быстрее и намного дольше, чем любой другой, который вы можете купить.

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Недостатком является то, что Redmagic 7S Pro не является водо- и пыленепроницаемым, так как активный вентилятор открывает доступ к обдуваемому процессору для всех посторонних составляющих.

Дизайн включает в себя ультразвуковые кнопки на боковой панели телефона, которые действуют как триггеры игрового контроллера, когда телефон удерживается в альбомной ориентации. Их можно настраивать, как и небольшой дисплей на задней панели.

Телефон получил плавный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и высоким разрешением 2400×1080, благодаря которому игры выглядят намного лучше, чем на других устройствах. Внутри находится массивная батарея емкостью 5000 мАч, что важно, поскольку в этом телефоне есть активный охлаждающий вентилятор, который нужно питать. А еще тут есть 18 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти.

Камеры не так хороши, как у традиционных телефонов в этой категории, но здесь вы платите именно за аппаратное обеспечение и дополнения, ориентированные на игры, а не за ”гражданские” вещи. Короче говоря, если вам нужен игровой телефон, который будет лучшим на сегодняшний день, Redmagic 7S Pro — это то, что вам нужно.

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