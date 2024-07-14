Какой OnePlus выбрать в 2024 году. Выбираем лучшие варианты в разных ценовых категориях

Сейчас лучшее время, чтобы перейти на OnePlus. Производитель делает все правильные вещи во флагманском и бюджетном сегментах, а его телефоны являются хорошей альтернативой тому, что может предложить Samsung, Xiaomi, OPPO и Vivo. Если вам интересно посмотреть, что предлагает компания, вот лучшие телефоны OnePlus, которые вы можете купить прямо сейчас. Они все продаются в России и есть на самых популярных площадках. Именно их мы и рассмотрим.

OnePlus 12 — хороший китайский смартфон

OnePlus 12 устанавливает новые стандарты для бренда, сохраняя основы OnePlus 11, но с улучшенным дизайном. Особенно привлекателен вариант Flowy Emerald с великолепным зеленым оттенком. Изменения в островке камеры добавляют элегантности: его цвет теперь совпадает с задней панелью, а вокруг модулей появились подчеркивающие кольца. Слайдер уведомлений перемещен влево, а фронтальная камера теперь по центру, как у других Android-смартфонов.

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OnePlus 12 оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти UFS 4.0. Экран поддерживает HDR с яркостью до 4500 нит и частоту 120 Гц в играх, хотя на момент тестирования это ограничивалось 60 кадрами в секунду.

Главное достоинство — улучшенная камера, приближающаяся по качеству к Pixel 8 Pro. Это значительный прогресс по сравнению с предыдущими моделями OnePlus. Среди других обновлений — беспроводная зарядка 50 Вт (в дополнение к проводной 100 Вт) и батарея на 5400 мАч, обеспечивающая до полутора дней работы. Программное обеспечение работает стабильно, несмотря на некоторые особенности.

OnePlus 12 — отличный выбор для обновления в этом году, предлагающий передовые технологии и улучшенный пользовательский опыт.

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OnePlus Open — лучший складной смартфон

OnePlus Open — первый складной телефон OnePlus, созданный в сотрудничестве с OPPO. Он превосходит Galaxy Z Fold 6 от Samsung по многим параметрам. Шарнир Open более плавный и легкий в использовании, полностью закрывается и практически не оставляет видимых складок на экране. Это значительное улучшение по сравнению с Z Fold 6, у которого самая заметная складка среди складных устройств.

Open меньше и легче Z Fold 5, с кожаной задней панелью для удобного хвата. Матовая текстура по бокам и продуманный дизайн корпуса камеры подчеркивают внимание к деталям.

Камеры Open считаются лучшими среди складных устройств на сегодняшний день. Программное обеспечение предлагает множество функций, использующих преимущества складного форм-фактора. Первоначальные проблемы с ПО были устранены после выпуска.

Внешний экран имеет оптимальные пропорции, в отличие от высокого и узкого экрана Z Fold 5. Он удобен для большинства быстрых задач, в то время как внутренний экран используется для более длительной работы.

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OnePlus Open представляет собой революционное складное устройство, превосходящее Galaxy Z Fold 5 по ключевым характеристикам при более доступной цене. Это значительное достижение для OnePlus в сегменте складных смартфонов

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OnePlus 12R — старый, но хороший смартфон

OnePlus 12R — это глобальная версия популярной серии R, ранее доступной только на некоторых рынках. Устройство предлагает многие ключевые характеристики OnePlus 12 по более низкой цене.

Дизайн 12R идентичен флагманской модели, но с улучшенными материалами: стеклянная задняя панель и алюминиевая рамка вместо поликарбоната. Экран AMOLED с яркостью до 4500 нит в HDR-режиме обеспечивает отличное качество изображения.

Хотя 12R оснащен прошлогодним процессором Snapdragon 8 Gen 2, его производительности достаточно для большинства задач. Аккумулятор емкостью 5500 мАч — самый большой в линейке OnePlus, обеспечивающий до двух дней работы при среднем использовании.

Основная камера соответствует уровню OnePlus 11, делая качественные снимки в различных условиях. Однако дополнительные камеры (8 Мп широкоугольная и 2 Мп макро) уступают по качеству основной.

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Единственный существенный недостаток — OnePlus 12R получит только три обновления ОС Android, на одно меньше, чем стандартная модель. Несмотря на это, OnePlus 12R представляет собой отличное соотношение цены и качества в линейке OnePlus 2024 года, предлагая большинство ключевых функций флагмана по более доступной цене.

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OnePlus Nord N3 — доступный OnePlus

Последние два релиза Nord не сделали ничего особенного, но все изменилось с выходом Nord 3. Благодаря значительным улучшениям он обладает всеми составляющими отличного телефона среднего класса.

Dimensity 9000 также имеет большое значение, поскольку позволяет смартфону быть намного лучше в играх. Мне также очень нравится дизайн: он не выглядит таким громоздким, как в прошлом году, а более чистая эстетика придает устройству современный вид.

Но самое большое обновление коснулось камер: Nord 3 оснащен 50 Мп модулем, который делает отличные снимки в любой ситуации. В общих чертах можно сказать, что вы получаете более качественный сенсор и гораздо лучшую настройку программного обеспечения, в результате чего фотографии и видео получаются на уровне лучших телефонов в этой категории.

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Кроме того, в этот раз установлена более емкая батарея на 5000 мАч, которой легко хватит более чем на день непрерывной работы. А благодаря зарядке мощностью 80 Вт полная зарядка аккумулятора занимает чуть более 40 минут, что очень удобно, если вы не хотите оставлять устройство подключенным к сети на ночь.

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OnePlus 11 — самый выгодный смартфон

OnePlus 11 по-прежнему остается фантастическим выбором, если вы хотите приобрести телефон OnePlus. Его отличает то, что в нем есть обновления, которые традиционно были присущи только моделям Pro — например, яркая QHD+ AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, — но в то же время за все это не придется переплачивать. Именно эта стоимость делает устройство таким сильным соперником: оно дешевле, чем Pixel 8 Pro, и при этом предлагает универсальную камеру, потрясающие внутренние компоненты и большой аккумулятор с мощностью зарядки 100 Вт.

Аппаратная часть — еще одна область, где вы найдете много положительных моментов. С Snapdragon 8 Gen 2 под капотом, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища для базовой версии. Хотя ситуация с программным обеспечением в последние два года привела к тому, что последние телефоны OnePlus не могли в полной мере использовать все преимущества аппаратного обеспечения — они были глючными из коробки — здесь это не проблема. OxygenOS 14 на OnePlus 11 работает стабильно, а интерфейс работает очень плавно в повседневном использовании.

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