Какой смартфон купить для работы в такси. Обзор лучших моделей

Профессия таксиста является по-настоящему народной, поскольку она обладает низким порогом входа, требуя от водителя лишь наличия прав. Еще одно требование — смартфон. Мобильное устройство не только обеспечивает доступ к навигатору, но и позволяет принять заказ через приложение. Но какой смартфон лучше для такси? Давайте разберемся в основных критериях и попробуем выбрать оптимальную модель.

Какой смартфон лучше для работы в такси

Смартфон для работы в такси должен соответствовать нескольким требованиям. Первое — совместимость с приложением для водителей и способность обеспечить сравнительно высокую скорость выполнения задач. В этой связи не рекомендуется покупать модели, имеющие на борту менее 4 ГБ оперативной памяти и работающих на слабом процессоре. Также на будущее важна актуальная версия операционной системы (на момент публикации материала — не ниже Android 10).

Второй важный критерий — автономность. Чтобы смартфон для такси долго работал на одном заряде, требуется емкий аккумулятор (не менее 5000 мАч) и энергоэффективный процессора. Также на время работы будет влиять тип экрана. AMOLED-матрицы ярче и потребляют меньше энергии в сравнении с IPS (особенно при использовании темной темы на Android). Вместе с тем они имеют существенный недостаток — склонность к выгоранию экрана при длительном отображении статичной картинки на высоком уровне яркости. Поэтому с точки зрения надежности лучше IPS.

Как и почему выгорает экран на телефоне

Для точной геолокации на телефоне рекомендуется отключить ограничение поиска сетей Wi-Fi. Сделать это получится только на устройствах, сертифицированных Google. Так что смартфоны HUAWEI для покупки лучше не рассматривать.

Дешевый смартфон realme NOTE 50

Цена: от 6 890 ₽

Если вы планируете купить устройство в дополнение к основному, обязательно присмотритесь к realme NOTE 50. Это максимально доступная модель, полностью соответствующая требованиям смартфона для работы в такси в 2024 году.

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Смартфон realme NOTE 50 имеет в своем распоряжении здоровенный IPS-экран на 6.74 дюйма и работает на довольно мощном для своей цены процессоре Unisoc T612. За счет невысокого разрешения дисплея и аккумулятора на 5000 мАч его заряда хватает на 13 часов непрерывного просмотра видео, а значит и в режиме навигатора он проработает не меньше. Единственный недостаток — отсутствие NFC для бесконтактной оплаты покупок.

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Недорогой смартфон POCO C65

Цена: от 8 490 ₽

POCO C65 похож на предыдущую модель, но предлагает больший запас прочности. Во-первых, он работает на чуть более мощном процессоре Helio G85. Во-вторых, даже в базовой версии имеет 6 ГБ оперативной памяти, чего будет вполне достаточно смартфону для работы в Яндекс Такси и других сервисах.

Купить POCO C65

Экран выполнен по технологии IPS и имеет невысокое разрешение, что положительным образом сказывается на автономности устройства. С аккумулятором на 5000 мАч смартфон работает аж 23 часа в режиме просмотра видео.

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Samsung Galaxy A15 — смартфон с AMOLED

Цена: от 10 100 ₽

Это единственный в нашем списке смартфон с AMOLED-экраном. Так что будьте готовы к тому, что на его дисплее со временем может появиться остаточное изображение. Зато в остальном Samsung Galaxy A15 нет равных!

Купить Galaxy A15

Смартфон работает на очень мощном, но в то же время максимально энергоэффективном процессоре Helio G99. Приложения в прямом смысле летают, а в режиме просмотра видео Galaxy A15 работает даже дольше, чем POCO C65.

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Хороший смартфон Infinix NOTE 30

Цена: от 13 100 ₽

На аналогичном процессоре работает и Infinix NOTE 30. Но, в отличие от представителя компании Samsung, он имеет в своем распоряжении IPS-экран и сразу 8 ГБ оперативной памяти на борту для быстрой работы в нескольких приложениях одновременно.

Купить Infinix NOTE 30

В комплекте со смартфоном лежит адаптер питания на 45 Вт, за счет которого Infinix NOTE 30 восстанавливает свою энергию менее чем за час, а всего 5 минут его зарядки достаточно, чтобы смотреть видео на протяжении 2.5 часов. Отличные показатели для смартфона таксиста в 2024 году.

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TECNO Pova 6 Neo — смартфон с мощной батареей

Цена: от 16 990 ₽

Пожалуй, лучшим смартфоном для работы в такси, является TECNO Pova 6 Neo, чему есть сразу несколько объяснений. Во-первых, это большой IPS-экран с хорошим запасом яркости (580 нит). Во-вторых, разогнанный до предела процессор Helio G99 с 8 ГБ оперативной памяти в базе. Но главное — аккумулятор на 7000 мАч.

Купить TECNO Pova 6 Neo

Помимо большой емкости аккумулятор смартфона TECNO Pova 6 Neo готов порадовать своей надежностью. Он готов выдержать 1600 циклов зарядки до того момента, пока батарейка не деградирует на критические 20%, а еще может безопасно заряжаться даже при отрицательных температурах. Еще одна полезная фишка — обходная зарядка, когда питание подается напрямую на плату, чтобы аккумулятор не деградировал в процессе активного использования.