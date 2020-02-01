Камер под дисплеем в ближайшее время ждать не стоит. Объясняет Xiaomi

Технологии развиваются, с каждым годом появляется все больше и больше новых изобретений. Компании предлагают постоянно новые функции и новые возможности, и одна из этих возможностей, которая может быть интересна большинству потребителей — это камера под дисплеем. Сложно не признавать, что всем нам пришлась по душе данная возможность. И сложно найти человека, кто бы сказал, что не желает видеть в устройстве камеру под дисплеем, потому что многим попросту надоели вырезы в экране и выезжающей камеры.

Конечно, меня вырез в экране никак не напрягает по одной простой причине — его вы перестаете замечать уже спустя 5 минут использования устройства. К тому же он располагается в области статус-бара и не мешает просмотру контента. Однако многие даже в этом случае не согласны использовать смартфон с вырезом. Точнее, они-то используют, потому что деваться-то некуда, но приходится возмущаться в комментариях порой. Так что же получается: ждать или не ждать камеру под экраном? Сейчас я постараюсь ответить.

Ранее нам уже были показаны прототипы смартфонов с камерой под дисплеем, и многим показалось, что уже в ближайшем будущем можно ожидать выхода подобных телефонов. Однако все не так просто, и в этом нам поможет разобраться вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг. Он заявил, что нам не стоит ожидать смартфона с фронтальной камерой под дисплеем в ближайшее время, а всё потому, что имеются технические сложности, которые необходимо преодолеть, чтобы воплотить это в реальность.

Он заявил, что основная проблема сегодня заключается в слишком высоком разрешении экранов смартфонов. Экран попросту не пропускает достаточного количества света, это приводит к тому, что камера, расположенная под дисплеем, демонстрирует результаты, которые хуже тех, что можно было бы ожидать от камеры, если бы она находилась на своем привычном месте. А всё потому что, как мы уже сказали ранее, ей недостаточно света. И как решить данную проблему? Сегодня этот вопрос для многих остается загадкой.

В 2019 году две компании продемонстрировали прототипы камеры под дисплеем: Oppo и Xiaomi. Первая показала прототип в июне 2019 года, примерно в это же время был показан прототип и от Xiaomi. Пока разработки находятся в экспериментальном состоянии, и говорить о начале массового производства пока не приходится. Помимо отсутствия вырезов под камеру, смартфон Oppo не имеет каких-либо кнопок, что делает его дизайн еще более футуристичным — здесь даже нет разъемов, а зарядка происходит с помощью беспроводного соединения. За взаимодействие с питанием и громкостью отвечают специальные сенсорные кнопки, способные определять силу нажатия. На изображении ниже можно заметить небольшую квадратную область под экраном, это и есть наша камера. Между тем в Xiaomi хоть и заявляют, что качество фотографий страдает, можно отметить, что результаты Oppo получаются не такими уж и плохими, судя по примерам ниже.

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Однако во всей этой ситуации выделилась Nokia, а точнее HMD Global, владеющая данным брендом. Если верить слухам, компания работает над флагманом нового поколения под брендом Nokia, продажи смартфона должны стартовать осенью этого года. Он будет работать на процессоре Snapdragon 865, а также, по слухам, получит камеру под дисплеем. Источник сообщает, что данную особенность уже тестируют на Nokia 9.2.

Интересно узнать, что думают по этому поводу наши читатели? Готовы ли вы уже сейчас перейти на смартфон с камерой под дисплеем даже в случае, если качество снимков с фронтальной камеры при этом может значительно пострадать? Делитесь мнением в комментариях и подписывайтесь на нас в Телеграм.