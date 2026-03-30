Следующий месяц обещает быть чрезвычайно насыщенным. Среди новинок смартфонов в апреле 2026 года сразу три модели заслуживают особого внимания — флагман с самой амбициозной камерной системой года, мощный середняк с батареей на 9000 мАч и фотофлагман, который претендует на звание лучшего камерофона планеты. Если вы следили за тем, какие смартфоны ожидаются в 2026 году, то апрельская волна анонсов — одна из самых интересных за последнее время. Разбираем каждую модель по порядку.

vivo X300 Ultra — самый ожидаемый камерофон года

Главный новый смартфон апреля 2026 года с точки зрения камеры — без сомнений, vivo X300 Ultra. Официальная презентация состоится 30 марта 2026 года, выход на глобальный рынок запланирован на апрель. Это та самая модель, которая реально претендует на звание смартфона с лучшей камерой в 2026 году.

Камерная система называется «Zeiss 3+2» и включает:

сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 14 мм;

основной модуль с ЭФР 35 мм;

телеобъектив с ЭФР 85 мм;

оптическую стабилизацию для всех трех модулей;

запись видео 4K 120 fps в 10-bit Log и профессиональный видеорежим.

Это серьезная заявка: оптическая стабилизация на всех модулях сразу встречается редко даже у флагманов. Платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран Zeiss Master Color Screen с разрешением 2K и частотой 144 Гц, проводная зарядка 100 Вт, беспроводная 40 Вт. Толщина корпуса — 8.19 мм, что впечатляет при таком наборе камер.

Цена vivo X300 Ultra в топовой европейской конфигурации — около 2000 евро (~ 187 000 ₽). Стоимость вызывает вопросы, но для тех, кто серьезно относится к мобильной фотографии, предложение выглядит убедительно. Что касается того, появится ли vivo X300 Ultra в России — пока официальных подтверждений нет, но, судя по тому, как vivo работает с нашим рынком, шансы велики.

OPPO Find X9 Ultra: характеристики и дата выхода

OPPO Find X9 Ultra — второй главный фотофлагман. Дата выхода Find X9 Ultra ожидается в апреле 2026 года, причем устройство будет доступно за пределами Китая. Это важно, поскольку предыдущие поколения нередко оставались китайским эксклюзивом.

Характеристики OPPO Find X9 Ultra выглядят впечатляюще. Экран — 6,82-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением 1440×3120, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 3600 нит. Защита — фирменное стекло NanoCrystal. Камерная система в сотрудничестве с Hasselblad включает четыре модуля:

основная камера 200 МП;

перископический телефото 200 МП с 3-кратным оптическим зумом;

перископический телефото 50 МП с 10-кратным оптическим зумом;

сверхширокоугольная камера 50 МП.

Селфи-камера 50 МП, платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилища. Аккумулятор на 7050 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 50 Вт. Три степени защиты от пыли и влаги: IP66/IP68/IP69. Корпус из металла и искусственной кожи внешне напоминает цифровую камеру: это дизайнерское решение уже стало визитной карточкой серии Find X. Вес — около 235-236 г, толщина — 8.65-9.1 мм в зависимости от варианта исполнения.

Телефон OPPO Find X9 Ultra продолжает партнерство с Hasselblad и получает улучшенный режим Hasselblad Master Mode. Если дата выхода OPPO Find X9 Ultra подтвердится в апреле — это будет прямая конкуренция с vivo X300 Ultra в сегменте серьезной мобильной фотографии.

OnePlus Nord 6 — смартфон с аккумулятором 9000 мАч

Третья модель апреля является представителем другого класса. OnePlus Nord 6 — это не флагман-камерофон, а мощный середняк с неожиданно серьезными амбициями. Полноценная премьера состоится в течение недели. Характеристики OnePlus Nord 6 уже раскрыты официально. Платформа — Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, в AnTuTu смартфон набирает 2.5 млн баллов. Экран AMOLED с разрешением 1,5К, частотой 165 Гц, яркостью 1800 нит и частотой ШИМ 3840 Гц. Последнее будет важно для тех, кто чувствителен к мерцанию дисплея.

Главный козырь — батарея на 9000 мАч. OnePlus заявляет до 2,5 дня умеренного использования, почти 27 часов просмотра YouTube или 6,3 часа записи видео 4K 60 к/с. Проводная зарядка 80 Вт обеспечит полный цикл за 70 минут. Поддерживается обратная проводная зарядка мощностью 27 Вт. Компания называет Nord 6 «уничтожителем флагманов», и с такой батареей этот тезис хотя бы частично обоснован.

Дата выхода OnePlus Nord 6 — 7 апреля 2026 года в Индии, глобальный релиз ожидается следом. Ориентировочная цена — от 35 000 до 40 000 рупий, что в переводе составляет около 370-425 долларов. Для тех, кто выбирает смартфон OnePlus в 2026 году, отдельный разбор линейки поможет определиться с моделью.

Какой смартфон купить в апреле 2026 года

Три модели — три разные истории. Телефон vivo X300 Ultra создан для тех, кто ставит мобильную фотографию на первое место и готов платить соответствующую цену. Zeiss-оптика, стабилизация на всех модулях и профессиональная видеозапись делают его одним из самых серьезных камерофонов на рынке. Телефон OPPO Find X9 Ultra — альтернатива для поклонников Hasselblad и тех, кто ценит более широкий выбор зум-модулей. Два перископических объектива с разными фокусными расстояниями — это редкость даже среди флагманов.

OnePlus Nord 6 предлагает историю про автономность и производительность за разумные деньги. Если 9000 мАч и Snapdragon 8s Gen 4 за 400 долларов звучат убедительно — апрель ваш месяц. Среди новинок смартфонов 2026 это один из самых доступных вариантов с по-настоящему выдающейся батареей.

