Складной смартфон без складки на экране. Oppo сделала такой и троллит Samsung

Складные смартфоны перестали быть диковинкой — теперь это полноценный сегмент рынка. Иногда в нем производители пытаются очень забавно подколоть конкурентов. Так, например, Oppo, которая выпустила смартфон без складки на экране, подкалывают Samsung. Можно было бы пожалеть корейскую компанию на фоне серьезных недостатков Galaxy S26 Ultra, которые признала сама компания, но нет. Тем интересный наблюдать как развиваются технологии и как преподносятся их преимущества. Именно это и устроила Oppo на презентации своего нового Find N6. Выглядело дерзко, но, честно говоря, не без оснований.

Складка на экране Oppo Find N6 и Samsung Galaxy Z Fold 7. Сравниваем

На этой неделе на мероприятии в Китае Oppo представила Find N6 — и сразу перешла к прямому сравнению с Galaxy Z Fold 7 прямо на сцене. Ведущие достали из коробки Samsung, который пролежал в сложенном состоянии примерно час, раскрыли его — и под софитами складка посередине экрана была видна невооружённым глазом. Затем рядом разложили Find N6 — и разница оказалась заметной.

Я не буду делать вид, что это объективный лабораторный тест, — понятно, что презентация есть презентация. Но сам факт живого сравнения говорит о многом. Samsung за последние годы заметно уменьшил складку — в Fold 7 она действительно стала менее выраженной. Однако полностью избавиться от неё корейцы так и не смогли: по данным обзоров, глубина складки у Z Fold 7 составляет около 0,2 мм — при взгляде сбоку она всё ещё заметна.

Oppo же заявляет, что их технология Zero-Feel Crease позволила снизить неровность до 0,05 мм. Достигается это за счёт 3D Liquid Printing — лазерное сканирование выявляет микроскопические неровности шарнира, после чего ультраточный принтер заполняет их фотополимером с последующим отверждением ультрафиолетом. Плюс обновлённое стекло Auto-Smoothing Flex Glass, которое снижает образование складки на 82 % по сравнению с предыдущей моделью.

Звучит впечатляюще. Но давайте будем реалистами: сама Oppo в дисклеймере указывает, что Zero-Feel Crease — это визуальный эффект, а не полное отсутствие складки. Тем не менее разница с Samsung, похоже, действительно есть.

Oppo Find N6 характеристики, камера и аккумулятор

Помимо складки, Find N6 — серьёзная заявка на звание самого продвинутого складного смартфона. Внутри — Snapdragon 8 Elite Gen 5 (на поколение свежее, чем у Z Fold 7), до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной.

Камеры — отдельная история. Основной модуль на 200 Мп дополнен 50-мегапиксельным ультрашириком и 50-мегапиксельным перископным телеобъективом с 3-кратным зумом. У Galaxy Z Fold 7 телефото всего 10 Мп, ультраширик — 12 Мп. На обоих экранах Find N6 — по 20-мегапиксельной фронтальной камере. На практике это означает, что для складного смартфона камеры здесь по-настоящему флагманские, без оговорки «ну, это же складной».

Аккумулятор — 6 000 мАч кремний-углеродного типа. У Samsung — 4 400 мАч, разница в полтора раза. Зарядка: 80 Вт по проводу и 50 Вт беспроводная против 25 Вт и 15 Вт у Samsung — пропасть, которую маркетингом не замажешь.

Корпус Find N6 — 8,93 мм в сложенном виде, 4,2 мм в раскрытом, вес 225 г. Galaxy Z Fold 7 чуть легче (215 г) и такой же по толщине, но уступает по батарее и камерам.

Складка на экране складного Samsung. Почему её не убрали

Честно говоря, этот вопрос задаёт себе каждый, кто хоть раз держал в руках складной Samsung. Корейцы улучшают шарнир из поколения в поколение — в Fold 7 появился обновлённый Armor FlexHinge с конструкцией в форме водяной капли. Но полностью решить проблему не получается.

Подход Samsung традиционно более консервативный — компания не спешит внедрять радикально новые технологии, пока не убедится в их долгосрочной надёжности. Зато в части софта и экосистемы — One UI 8, семь лет обновлений, Google-сервисы из коробки, доступность по всему миру — Samsung по-прежнему впереди. Но если раньше корейцам хватало самого факта существования складного флагмана, то теперь правила игры поменялись. Китайцы давят по железу — и давят серьёзно.

Какой складной смартфон купить в 2026 году — Oppo или Samsung

А вот тут начинается самое интересное — и самое грустное. По характеристикам Find N6 выглядит как минимум не хуже, а во многом лучше Galaxy Z Fold 7: экран без заметной складки, более мощная камера, батарея на 6 000 мАч, быстрая зарядка.

Но есть нюанс. Find N6 официально продаётся только в Китае, Японии, Малайзии, Таиланде, Австралии и Новой Зеландии. Ни в России, ни в Европе, ни в США его нет. Это значит — только импорт, без гарантии, без удобного сервиса, без трейд-ин. Цена глобальной версии — $1 800–1 900, сопоставимо с Z Fold 7.

Samsung Galaxy Z Fold 7 доступен практически везде, имеет семь лет обновлений, отличную оптимизацию и полную экосистему. Складка? Да, есть — но при обычном использовании она почти не мешает.

Выбор зависит от приоритетов. Если вы готовы заморочиться с импортом и ColorOS не смущает — Find N6 предлагает объективно более продвинутое железо. Если критичны доступность и долгосрочная поддержка — Z Fold 7 остаётся более надёжным вариантом. Но одно ясно точно: Oppo показала, что проблема складки — решаемая. И Samsung теперь придётся отвечать.