Вы купили флагман за 60–80 тысяч рублей, а его комплектная зарядка осталась дома или вовсе не входила в коробку. Вы знаете, как в первый раз зарядить новый смартфон, чтобы не испортить его аккумулятор, берёте первый попавшийся блок на 65 Вт, подключаете кабель и видите на экране «Зарядка» вместо ожидаемой «Быстрая зарядка». Смартфон словно обиделся на чужой адаптер и решил заряжаться с ленцой. На практике так и есть: многие производители встраивают в свои устройства систему опознавания, которая работает по принципу «свой-чужой». Если блок питания не прошёл проверку, телефон намеренно ограничивает мощность зарядки. Почему так происходит и можно ли с этим что-то сделать? Давайте разберёмся.

Как смартфон определяет фирменную зарядку

Когда вы подключаете кабель к смартфону, между устройством и адаптером начинаются переговоры. Это не метафора, а вполне реальный обмен данными по линии CC (Configuration Channel) в разъёме USB Type-C. Зарядка сообщает, какие протоколы она поддерживает и какую мощность может выдать, а смартфон выбирает подходящий режим.

Если речь идёт об универсальном стандарте вроде USB Power Delivery, то всё просто: устройства договариваются о напряжении и токе, зарядка начинается. Но производители вроде OPPO, Xiaomi (в старших моделях до линейки 17) и Huawei пошли дальше. Они разработали собственные протоколы с дополнительными уровнями проверки. Смартфон буквально спрашивает у адаптера: «Ты свой?» И если ответ не совпадает с ожиданиями, максимальная мощность урезается до скромных 15–27 Вт вместо заявленных 80, 120 или даже 240 Вт.

Ключевую роль в этом процессе играют проприетарные чипы. OPPO, например, встраивает в свои адаптеры и кабели специальные микросхемы, которые обмениваются с телефоном закрытыми командами. Без этого чипа зарядка SuperVOOC попросту не активируется. Похожим образом действовала и Xiaomi со своими протоколами Mi TurboCharge и HyperCharge: внутри фирменного блока питания сидит контроллер, который «разговаривает» на языке, понятном только смартфонам этого бренда.

Что происходит при использовании неоригинальной зарядки

Честно говоря, ничего критичного. Смартфон не сломается и не загорится от стороннего адаптера. Просто зарядка будет работать медленнее, иногда значительно. Вот типичная картина: вы берёте качественный GaN-блок на 65 Вт с поддержкой USB Power Delivery и подключаете к смартфону OPPO. Вместо фирменных 80 Вт по SuperVOOC устройство возьмёт максимум 18–27 Вт по PD. Вместо получаса до полного заряда, придётся подождать час-полтора.

С Xiaomi ситуация до недавнего времени была похожей. Смартфоны серий 14 и 15 поддерживали фирменную зарядку на 90–120 Вт, но от стороннего PD-адаптера получали в лучшем случае 27–33 Вт. При этом в самом телефоне стоят два контроллера зарядки: один для проприетарного протокола, второй для универсального PD с PPS. Получается парадокс: аппаратная часть позволяет заряжаться быстрее, но программные ограничения не дают этого сделать.

Как правильно зарядить новый смартфон в первый раз.

Samsung в этом плане ведёт себя демократичнее. Их Super Fast Charging основан на открытом стандарте USB PD PPS, поэтому для зарядки Galaxy S25 Ultra на полной мощности 45 Вт подойдёт любой адаптер с поддержкой PPS. Не обязательно покупать фирменный блок, достаточно убедиться, что на коробке написано «PD PPS». Лично я считаю это правильным подходом, но не все производители разделяют такую позицию.

Почему для каждого телефона своя зарядка

У производителей есть два аргумента, и оба звучат вполне убедительно. Первый связан с безопасностью. Когда адаптер, кабель и смартфон работают как единая система с проприетарным чипом контроля, производитель полностью контролирует процесс зарядки. Он точно знает, какой ток потечёт по кабелю, как будет меняться напряжение и при какой температуре нужно снизить мощность. OPPO в рамках SuperVOOC использует пять ступеней защиты и отдельный интеллектуальный чип, который отслеживает состояние батареи в реальном времени. Если вы подключите сторонний блок, эта цепочка контроля разрывается.

Второй аргумент, скажем так, экономический. Проприетарные зарядки стоят дороже сторонних аналогов, и производитель зарабатывает на аксессуарах. Попробуйте найти оригинальный кабель SuperVOOC в DNS. Скорее всего, придётся заказывать на маркетплейсе, где вперемешку с подлинниками продаются подделки, которые не поддерживают быструю зарядку, хотя на упаковке красуется нужная маркировка.

Справедливости ради, оба аргумента имеют свои слабые места. По части безопасности, стандарт USB PD PPS тоже обеспечивает динамическую регулировку тока и напряжения с шагом в 20 мВ. А по части заработка на аксессуарах, китайские производители всё чаще убирают зарядку из комплекта, что делает привязку к проприетарному блоку ещё более болезненной для кошелька.

Почему Xiaomi 17 изменила зарядку

Осенью 2025 года Xiaomi представила линейку смартфонов Xiaomi 17, и для мира быстрых зарядок это стало по-настоящему важным событием. Впервые в истории бренда флагманская серия поддерживает быструю зарядку на 100 Вт по открытому протоколу USB PD PPS. Это значит, что для зарядки на полной мощности больше не нужен фирменный блок Xiaomi. Подойдёт любой адаптер с поддержкой PPS, даже зарядка от ноутбука.

Менеджер по продуктам Xiaomi и Redmi Чжан Юй назвал этот переход «эпичным обновлением», и я, пожалуй, соглашусь. При батареях объёмом 6300–7500 мАч в моделях линейки это действительно меняет расклад. Вы можете зайти в любое кафе, попросить зарядку у соседа с ноутбуком, и ваш Xiaomi 17 Pro зарядится на полной скорости. Раньше такое было возможно только с Samsung.

Этот шаг может подтолкнуть и других китайских производителей к отказу от проприетарных протоколов. Хотя пока OPPO, OnePlus, Realme и Vivo продолжают использовать SuperVOOC для максимальных мощностей.

Что такое UFCS 2.0 и как это поможет

В мае 2025 года Huawei, Honor, OPPO и Vivo подписали соглашение о поддержке единого стандарта быстрой зарядки UFCS 2.0 (Universal Fast Charging Standard). Идея простая: если у вас зарядка от Huawei, а телефон от OPPO, вы сможете получить быструю зарядку на 40 Вт без каких-либо плясок с бубном.

Звучит как прорыв, но есть нюансы. 40 Вт по UFCS 2.0, конечно, лучше, чем 10–18 Вт по базовому USB, но это далеко от максимальных 80–240 Вт, которые предлагают проприетарные протоколы тех же брендов. Получается, что для «базовой» совместимости стандарт работает, а вот для полной скорости по-прежнему нужен родной блок. К тому же Xiaomi, которая участвовала в разработке первой версии UFCS ещё в 2021 году, пока не подтвердила поддержку версии 2.0. Samsung и Apple тоже стоят в стороне.

Что будет, если оставить зарядное устройство в розетке.

Честно говоря, пока UFCS 2.0 выглядит скорее как шаг в правильном направлении, чем как решение проблемы. Настоящее решение, как показал пример Xiaomi 17, в полноценном переходе на USB PD PPS для всех мощностей, а не только для базовых 40 Вт.

Как выбрать зарядку и не переплатить

Если у вас Samsung, жизнь проста. Берите любой адаптер с пометкой USB PD PPS на нужную мощность (45 Вт для Galaxy S25 Ultra, 25 Вт для большинства остальных моделей) и не переживайте. UGREEN, Baseus, Anker, да хоть зарядка от ноутбука подойдут.

Если у вас Xiaomi 17 или новее, ситуация аналогичная. Ищите блок с PD PPS на 100 Вт, и дело в шляпе. А вот владельцам смартфонов OPPO, OnePlus, Realme, Vivo и Huawei придётся сложнее. Для максимальной скорости зарядки нужен оригинальный адаптер и кабель. Сторонний блок будет работать, но на сильно урезанной мощности. Я бы рекомендовал держать оригинальную зарядку дома, а на работу или в поездку взять компактный GaN-адаптер с PD PPS. Да, зарядка будет медленнее, но она точно будет.

Отдельно стоит сказать про кабели. Для мощности выше 60 Вт кабель должен иметь встроенный чип E-Marker, иначе зарядное устройство просто не отдаст максимальный ток. Дешёвый кабель за 200 рублей с маркетплейса, даже если на его упаковке написано «100 Вт», может не иметь этого чипа, и вы никогда не получите заявленную мощность.

Сколько держат заряд флагманы 2026 года.

Стоит ли покупать только оригинальные зарядки

Если вам критична максимальная скорость зарядки и у вас смартфон с проприетарным протоколом, то да, оригинальный блок необходим. Но для большинства пользователей разница между «зарядить за 25 минут» и «зарядить за час» не является критичной. Особенно если смартфон стоит на зарядке ночью.

Индустрия постепенно движется к универсальности. Xiaomi уже перешла на открытый стандарт в своих флагманах, китайские бренды договариваются о UFCS 2.0, а USB PD PPS становится всё более распространённым. Через пару лет проприетарные чипы в зарядках могут стать таким же анахронизмом, как фирменные разъёмы для наушников. Но пока этот момент не наступил, проверяйте совместимость перед покупкой и не верьте надписям на дешёвых кабелях с маркетплейсов.