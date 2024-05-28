Камера на 200 МП с функцией ночного видения в смартфоне за 15 тысяч — это реально? Я в шоке, но да

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Герман Вологжанин

Производителям защищенных смартфонов сложно чем-то удивить привыкшего к таким устройствам пользователя, ведь все они выполнены в противоударном корпусе и не боятся воды. Какое тут может быть поле для экспериментов? А оно, оказывается, есть. Это отлично иллюстрирует смартфон HOTWAV Cyber 15. С одной стороны — типичный защищенный аппарат. С другой — настоящий прорыв в своей категории, предлагающий чуть ли не флагманскую камеру и дополнительный экран по цене, в которую поначалу сложно поверить.

Камера на 200 МП с функцией ночного видения в смартфоне за 15 тысяч — это реально? Я в шоке, но да. Защищенных смартфонов с такими характеристиками я еще не видел. Фото.

Защищенных смартфонов с такими характеристиками я еще не видел

Смартфон уже появился на AliExpress, но официальный старт продаж HOTWAV Cyber 15 состоится только 1 июня. До этого момента на странице товара будет отображаться завышенная цена. В назначенный час новинку начнут продавать за $169.99 (~ 15 000 ₽ по курсу ЦБ), что просто удивительно, учитывая характеристики HOTWAV Cyber 15. Главное — успеть оформить заказ, поскольку акция продлится лишь до 7 июня.

Узнать цену HOTWAV Cyber 15

Характеристики HOTWAV Cyber 15

Как и почти любой защищенный смартфон на Андроид, HOTWAV Cyber 15 имеет сертификат MIL-STD-810, который свидетельствует о противоударных свойствах корпуса, а соответствие стандартам IP68 и IP69K говорит нам о том, что устройство можно окунать на глубину более 1 метра и даже оставлять под мощными струями горячей воды. Ничего удивительного, в отличие от начинки.

ХарактеристикиHOTWAV Cyber 15
Экран6.6 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц
Основная камера200 + 24 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорHelio G99
Память12/256 ГБ
Аккумулятор6280 мАч
Зарядка33 Вт

Купить HOTWAV Cyber 15

На фоне других защищенных устройств новинка выделяется экраном с частотой обновления 120 Гц. Повышенная герцовка — большая редкость в таких устройствах, так что в сравнении с другими противоударными смартфонами анимации на дисплее HOTWAV Cyber 15 выглядят намного плавнее.

Характеристики HOTWAV Cyber 15. Комплект поставки смартфона, в который помимо прочего входит защитное стекло. Фото.

Комплект поставки смартфона, в который помимо прочего входит защитное стекло

В то же время у HOTWAV Cyber 15 не самый впечатляющий аккумулятор на 6280 мАч. Он больше, чем у обычных смартфонов, но меньше, чем у многих защищенных моделей. Плохо ли это? Совсем нет! Во-первых, с комплектным адаптером питания на 33 Вт телефон HOTWAV Cyber 15 восстанавливает энергию всего за полтора часа. Во-вторых, отказ от погони за цифрами позволил разработчикам сделать корпус максимально компактных. Несмотря на все противоударные свойства, толщина корпуса составляет всего 12.8 мм, а вес — 292 грамма. Такой же становится обычная модель, когда помещаешь ее в чехол.

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В остальном — просто хороший смартфон за 15000 рублей на довольно мощном и энергоэффективном процессоре Helio G99 (свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu), а также с отличным запасом памяти и возможностью расширения встроенных 256 ГБ через MicroSD. Правда, есть у HOTWAV Cyber 15 еще пара интересных фишек.

Бюджетный смартфон с хорошей камерой

Как правило, защищенные смартфоны не могут похвастать хорошим качеством съемки. Но это не касается HOTWAV Cyber 15. Модель оснастили 200-мегапиксельным сенсором Samsung HP3. За счет большого размера матрицы (1/1.4″) телефон делает достойные снимки при плохом освещении. А уж днем придраться вообще невозможно, если фотографировать статичные объекты прямыми руками.

Бюджетный смартфон с хорошей камерой. Обычно такую камеру ставят в смартфоны за 30-40 тысяч. Фото.

Обычно такую камеру ставят в смартфоны за 30-40 тысяч

В дополнение к основному сенсору здесь установлена камера ночного видения на 24 МП. Она дает черно-белую картинку, на которой видно все, что скрывает темнота. Отличный бонус, как ни посмотри.

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Зачем смартфону второй экран

Еще одна фишка HOTWAV Cyber 15 — дополнительный экран, расположенный на задней панели. Его диагональ составляет 1.45 дюйма, а разрешение — 240×240 пикселей. Зачем же он нужен?

Зачем смартфону второй экран. Второй дисплей HOTWAV Cyber 15. Фото.

Второй дисплей HOTWAV Cyber 15

По умолчанию на экран выводятся часы, но в процессе эксплуатации смартфона владелец будет видеть на нем уведомления о сообщениях и звонках с возможностью отвечать на входящие вызовы. Кроме того, при запуске камеры дисплей показывает видоискатель, благодаря чему получится делать селфи на основную камеру для достижения максимальной четкости изображения.

Купить HOTWAV Cyber 15

Собрав все эти факты воедино, снова приходится констатировать, что цена в $169.99 (~ 15 000 ₽) кажется очень низкой даже с учетом курса AliExpress, который обычно менее выгодный, чем предложение ЦБ (при перерасчете маркетплейса стоимость может вырасти до 16-17 тысяч). А потому есть отличный повод купить противоударный смартфон, пока не закончится распродажа.

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