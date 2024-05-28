Камера на 200 МП с функцией ночного видения в смартфоне за 15 тысяч — это реально? Я в шоке, но да

Производителям защищенных смартфонов сложно чем-то удивить привыкшего к таким устройствам пользователя, ведь все они выполнены в противоударном корпусе и не боятся воды. Какое тут может быть поле для экспериментов? А оно, оказывается, есть. Это отлично иллюстрирует смартфон HOTWAV Cyber 15. С одной стороны — типичный защищенный аппарат. С другой — настоящий прорыв в своей категории, предлагающий чуть ли не флагманскую камеру и дополнительный экран по цене, в которую поначалу сложно поверить.

Смартфон уже появился на AliExpress, но официальный старт продаж HOTWAV Cyber 15 состоится только 1 июня. До этого момента на странице товара будет отображаться завышенная цена. В назначенный час новинку начнут продавать за $169.99 (~ 15 000 ₽ по курсу ЦБ), что просто удивительно, учитывая характеристики HOTWAV Cyber 15. Главное — успеть оформить заказ, поскольку акция продлится лишь до 7 июня.

Узнать цену HOTWAV Cyber 15

Характеристики HOTWAV Cyber 15

Как и почти любой защищенный смартфон на Андроид, HOTWAV Cyber 15 имеет сертификат MIL-STD-810, который свидетельствует о противоударных свойствах корпуса, а соответствие стандартам IP68 и IP69K говорит нам о том, что устройство можно окунать на глубину более 1 метра и даже оставлять под мощными струями горячей воды. Ничего удивительного, в отличие от начинки.

Характеристики HOTWAV Cyber 15 Экран 6.6 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц Основная камера 200 + 24 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Helio G99 Память 12/256 ГБ Аккумулятор 6280 мАч Зарядка 33 Вт

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На фоне других защищенных устройств новинка выделяется экраном с частотой обновления 120 Гц. Повышенная герцовка — большая редкость в таких устройствах, так что в сравнении с другими противоударными смартфонами анимации на дисплее HOTWAV Cyber 15 выглядят намного плавнее.

В то же время у HOTWAV Cyber 15 не самый впечатляющий аккумулятор на 6280 мАч. Он больше, чем у обычных смартфонов, но меньше, чем у многих защищенных моделей. Плохо ли это? Совсем нет! Во-первых, с комплектным адаптером питания на 33 Вт телефон HOTWAV Cyber 15 восстанавливает энергию всего за полтора часа. Во-вторых, отказ от погони за цифрами позволил разработчикам сделать корпус максимально компактных. Несмотря на все противоударные свойства, толщина корпуса составляет всего 12.8 мм, а вес — 292 грамма. Такой же становится обычная модель, когда помещаешь ее в чехол.

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В остальном — просто хороший смартфон за 15000 рублей на довольно мощном и энергоэффективном процессоре Helio G99 (свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu), а также с отличным запасом памяти и возможностью расширения встроенных 256 ГБ через MicroSD. Правда, есть у HOTWAV Cyber 15 еще пара интересных фишек.

Бюджетный смартфон с хорошей камерой

Как правило, защищенные смартфоны не могут похвастать хорошим качеством съемки. Но это не касается HOTWAV Cyber 15. Модель оснастили 200-мегапиксельным сенсором Samsung HP3. За счет большого размера матрицы (1/1.4″) телефон делает достойные снимки при плохом освещении. А уж днем придраться вообще невозможно, если фотографировать статичные объекты прямыми руками.

В дополнение к основному сенсору здесь установлена камера ночного видения на 24 МП. Она дает черно-белую картинку, на которой видно все, что скрывает темнота. Отличный бонус, как ни посмотри.

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Зачем смартфону второй экран

Еще одна фишка HOTWAV Cyber 15 — дополнительный экран, расположенный на задней панели. Его диагональ составляет 1.45 дюйма, а разрешение — 240×240 пикселей. Зачем же он нужен?

По умолчанию на экран выводятся часы, но в процессе эксплуатации смартфона владелец будет видеть на нем уведомления о сообщениях и звонках с возможностью отвечать на входящие вызовы. Кроме того, при запуске камеры дисплей показывает видоискатель, благодаря чему получится делать селфи на основную камеру для достижения максимальной четкости изображения.

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Собрав все эти факты воедино, снова приходится констатировать, что цена в $169.99 (~ 15 000 ₽) кажется очень низкой даже с учетом курса AliExpress, который обычно менее выгодный, чем предложение ЦБ (при перерасчете маркетплейса стоимость может вырасти до 16-17 тысяч). А потому есть отличный повод купить противоударный смартфон, пока не закончится распродажа.