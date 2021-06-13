Лучшие и худшие коллаборации в мире смартфонов

Трудно выделиться среди лучших телефонов на сегодняшнем, переполненном конкурентами рынке смартфонов. Это и подталкивает крупные компании к тому, чтобы искать какие-то партнерские отношения с другими брендами. Особенно часто это происходит с более мелкими компаниями, которым надо резко прибавить себе популярности. Часто таких партнеров ищут в других отраслях, но плодом такого сотрудничества часто являются несколько странные продукты, вызывающие то ли недоумение, то ли отвращение. Впрочем, иногда получается и что-то интересное. Давайте посмотрим самые необычные примеры таких коллабораций, которые остались в истории.

Смартфон с хорошей камерой

В наши дни производители, похоже, не могут выпустить на рынок высококачественный смартфон без сотрудничества со специализированным фотобрендом. Такие бренды, как Leica и Zeiss, появлялись на различных смартфонах в последние несколько лет, а недавно к ним присоединился еще и Hasselblad, представив серию OnePlus 9.

А что, если проблемы у Huawei — это хорошо?

Поскольку фотография является чрезвычайно важным фактором при принятии решений потребителями о покупке, партнерские отношения в этой сфере действительно помогают продажам. Хотя отраслевые гиганты — Apple и Samsung — до сих пор воздерживаются от участия в этой тенденции.

Можно долго спорить о том, какой эффект такое сотрудничество оказывает на продажи, но иногда они действительно приносят свои плоды. Не распространяется это сейчас только, пожалуй, на Huawei.

Устройства серии P40 и Mate 40 были прекрасны, но по понятным причинам очереди за ними не выстраивались. Sony Zeiss Xperia 1 II тоже можно отнести сюда же, но тут причина немного глубже. Хотя это тоже показывает, как стопроцентно правильное решение может не сработать.

Так же, как и Sony, с Zeiss работал бренд Nokia. В результате этой связи на свет появился причудливый Nokia 9 PureView. Выглядело это слишком вызывающе и казалось, что сама компания сделала это только для того, чтобы привлечь к себе внимание. Столько отверстий могли заставить нервничать не только трипофоба, но и любого другого человека.

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Зато этот смартфон остался в истории как одно и самых непонятных решений в мобильной индустрии. Я бы точно такой не купил, даже если бы у него были крутые возможности, но в итоге все было достаточно обыденно. Поэтому я его и не купил.

Смартфон с логотипом суперкара

В серии Mate от Huawei есть несколько моделей, украшенных логотипом Porsche и специальной версией корпуса. Самые последние примеры включают в себя Huawei Mate 40 RS, а также часы Watch GT 2.

Точно так же OnePlus украсил пару своих флагманов с помощью дизайнеров из McLaren. Последнее партнерство закончилось после выпуска OnePlus 7T Pro Edition, поэтому мы, вероятно, больше не увидим смартфонов OnePlus-McLaren в будущем. Не будем забывать и об Oppo Find X Lamborghini Edition.

Кроме того, что сами смартфоны были дорогими, подобное сотрудничество еще больше увеличивало ценник — порой даже в несколько раз. Например, OnePlus 7T Pro McLaren Edition стоил 799 фунтов стерлингов (примерно 82 000 рублей), а обычная модель 699 фунтов стерлингов (примерно 72 000 рублей). При этом получали вы по большому счету только новый цвет и заставку.

Модели Porsche под маркой Huawei были еще дороже. Porsche Design Mate 20 RS в 2018 году стоил 1695 евро (примерно 148 000 рублей), что значительно выше, чем цена Mate 20 Pro в 1050 евро (примерно 92 000 рублей). Завышена цена? Почти наверняка, хотя очевидно, что эти телефоны были нацелены на то, чтобы привлечь внимание, а не продаваться в больших количествах. Да и в салоне Porsche негоже выставлять телефон за ”смешные” 92 000 рублей.

Модный смартфон

Камеры и автомобили — это лишь последние тенденции брендинга в мобильном бизнесе. Намного раньше встречались случаи брендирование смартфонов логотипами модных домов.

К ним можно отнести такие модели, как Dolce & Gabbana Motorola Razr V3I с золотой окраской и специальной мелодией звонка. А еще была компания Vertu — британский бренд, выделившийся из Nokia и продававший телефоны дороже 10 000 долларов с устаревшими техническими характеристиками. Такая бизнес-модель привела компанию к банкротству всего за несколько лет. Хотя попытки возродиться были.

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Сегодняшние партнерства включают в себя, например, Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition с фирменными полосами за 2480 долларов (примерно 179 000 рублей) — вдвое дороже обычной версии. Отличная покупка для тех, кто не задумывается о ценниках.

Более-менее удачным примером модного сотрудничества можно считать вышедший в 2006 году LG Prada. Пусть он и не был смартфоном в современном понимании этого слова, но он предлагал довольно неплохие для своего времени характеристики.

Модель LG Prada поставлялась с Bluetooth 2.0, емкостным сенсорным экраном и слотом для карт памяти microSD. В то время каждый из этих пунктов мог быть предметом гордости. Телефон также поставлялся с 2-мегапиксельной камерой и красивым корпусом. Тем не менее, в телефоне не было Wi-Fi и полноценной раскладки клавиатуры, а в то время он стоил колоссальные 849 долларов. Для сравнения, iPhone тогда стоил 300 долларов.

Наушники и смартфон Beats

В Beats никогда не стеснялись ставить свое имя на передний план. До того, как ее выкупила Apple, компания фактически принадлежала HTC. Она стремилась извлечь выгоду из своей покупки 2011 года, расклеив логотип Beats Audio на нескольких смартфонах.

Тем не менее, в то время такое партнерство не особо ценилось. Несмотря на рекламную шумиху вокруг аудиофильского звука, интеграция HTC Beats была не более, чем модным эквалайзером — тем, что вы можете найти практически в любом приложении музыкального плеера.

Потребители быстро это раскусили и все закончилось сильной критикой в адрес HTC из-за за завышения цен на пустом месте. Более того, HTC One X даже не поставлялся с наушниками Beats в коробке во многих странах. Это вообще, простите, свинство.

Смартфон Железного человека

Фильмы и мультфильмы вообще часто становятся героями партнерских отношений. Не обошло это и Samsung, которая решила сделать свое видение смартфона по мотивам популярных комиксов.

Судя по всему, Samsung Galaxy S21 FE будет выглядеть еще круче предшественника.

Идея родилась с Iron Man Galaxy S6 Edge. Ярко-красная цветовая гамма была не самым красивым вариантом телефона, но шлем Железного человека на задней стенке и входящая в комплект беспроводная зарядная панель Arc Reactor были сделаны для настоящих фанатов. В следующем году Samsung перешла на сторону DC Universe, выпустив Galaxy S7 Edge Injustice Edition (фото в начале статьи). Он был черного глянцевого цвета и сочетался с золотым логотипом Бэтмена на спине и специальными обоями.

Были и другие примеры ”смартфонов по фильмам”. Например, OnePlus 6 с логотипом Мстителей или OnePlus 5T Star Wars Limited Edition, выпущенный к выходу фильма ”Последний джедай”. Существовал даже Samsung Galaxy Note 10 Plus Star Wars Edition, за который коллекционеры готовы платить большие деньги.

Телефон KFC

Нет, это не продолжение статьи о необычных материалах корпуса. Речь о реальном смартфоне, выпущенном в цветах знаменитого ресторана быстрого питания.

В 2017 году компания Huawei выпустила в честь 30-летия KFC красную версию своего телефона Enjoy 7 Plus среднего класса. Не удивительно, что кто-то сделал это, ведь сеть KFC очень популярна в Китае и имеет тысячи точек по всей стране.

На задней панели телефона лазером выгравирован логотип с изображением полковника Сандерса и датой первого открытия франшизы в Китае. С телефоном даже связана история с цифровыми деньгами, выпущенными по этому случаю, которые можно было потратить в ресторанах сети на территории страны. Смартфон KFC также оснащен музыкальным приложением, которое позволяет владельцам делиться плейлистами в ресторане.

Если вы захотели такой телефон, то надо будет постараться его достать, так как было выпущено всего 5000 единиц этого устройства.

Можно продолжать и продолжать, ведь было много примеров сотрудничества в сфере производства смартфонов, но мы обсудили самые интересные и знаковые. Если у вас есть или были какие-то устройства из ограниченных серий, расскажите о них в комментариях или в нашем Telegram-чате.