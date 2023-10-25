Накануне презентации Xiaomi сама рассказала какими будут Xiaomi 14 и 14 Pro

Последние несколько флагманских смартфонов Xiaomi оснащались действительно впечатляющими камерами. Xiaomi 13 Ultra пошел еще дальше и поднял аппаратную планку камеры на новый уровень благодаря объективу с переменной апертурой. Но с того момента прошло уже более полугода. В мире смартфонов это является огромным сроком. Осталось совсем немного времени до того, как китайский производитель смартфонов представит новую флагманскую линейку — Xiaomi 14 и 14 Pro. В преддверии официального анонса компания раскрыла дизайн и подтвердила характеристики камеры модели. Правда, некоторые сюрпризы до презентации все же придержали, ведь пока речь идет только о базовой версии без приставки ”Pro”.

Каким будет Xiaomi 14

Xiaomi опубликовала рендеры Xiaomi 14 в китайской социальной сети Weibo, продемонстрировав его дизайн со всех сторон. На основании полученных изображений мы можем сделать некоторые очень точные выводы относительно новинки. Судя по всему, телефон имеет плоские края, как у iPhone, а его передняя панель будет оснащена 6,36-дюймовым плоским дисплеем. Судя по форме корпуса, телефоном будет удобно пользоваться одной рукой.

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На другой фотографии компания сравнила переднюю панель Xiaomi 14 с iPhone 15 и iPhone 15 Pro, чтобы подчеркнуть минимальную толщину рамок. Правда, нельзя не отметить, что нижняя рамка будет более толстой, чем остальные. Толщина этого ”подбородка” составляет 1,71 мм в то время, как толщина остальных рамок составляет 1,61-1,63 мм.

Камера нового Xiaomi

В сообщении компании так же подробно описываются технические характеристики Xiaomi 14. Телефон будет оснащен 1/1,31-дюймовым основным сенсором с разрешением 50 Мп и крупными пикселями размером 1,2 мм. Диафрагма этого модуля составит f/1,6. Спереди будет установлен объектив под маркой Leica Summilux. Судя по всему, объективы Summilux — это шаг вперед по сравнению с объективами Summicron, которые китайская компания использует в смартфонах Xiaomi серий 12 и 13.

Смартфон для съемки в темноте

Если посмотреть, что камера Xiaomi 13 имеет апертуру f/1,8, можно сделать вывод, что новинка не принесет нам ничего нового. Но это не так, ведь увеличение довольно значительное и на сенсор будет попадать больше света, что приведет к улучшению качества фотографий в условиях недостаточной освещенности. Это также позволит получить более красочное размытие при низкой глубине резкости. Все это будет наиболее заметно при съемке объектов, находящихся вблизи камеры. Кроме этого, объективы Summilux помогут улучшить общую резкость.

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Основная камера будет оснащена 14-мм (0,6x) ультраширокоугольным модулем и 3,2x f/2,2 телеобъективом. Может показаться, что это не самые впечатляющие характеристики, но напомню, что мы говорим о модели без приставки Pro, а значит можно не беспокоиться о том, что в линейке будет еще более впечатляющая камера. Пока мы знаем только то, что Xiaomi 14 Pro будет оснащен еще более совершенной основной камерой. Она получит 1-дюймовый сенсор Sony IMX989 и, возможно, более мощный телеобъектив.

Когда выйдет HyperOS и Xiaomi 14

Помимо передовых аппаратных средств, смартфоны Xiaomi 14 будут выпускаться под управлением новой операционной системы HyperOS. Будет интересно посмотреть, чем она отличается от MIUI и исправляет ли она недостатки предыдущей оболочки. Однако первое впечатление говорит о том, что это не так.

Официальный анонс Xiaomi 14 и HyperOS состоится 26 октября. Телефоны без сомнения будут интересными, и это одна из немногих линеек, которые действительно вызывают интерес из года в год. Чтобы быть в курсе того, что нам покажут, подписывайтесь на наш Telegram-канал. Заодно получите много другой полезной информации.