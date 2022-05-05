Nothing Phone (1) могут представить 9 июня. Что мы о нем знаем

Слухи о том, что первый смартфон Карла Пея — сооснователя OnePlus, ушедшего из компании, должен скоро выйти, фигурируют уже давно. Еще в прошлом году компания представила первые в своей истории TWS-наушники, и было бы нелогично предполагать, что этим все ограничится. Несколько назад сам Карл Пэй подтвердил, что они действительно совсем скоро покажут свой первый телефон. Тогда нам только немного показали его внешний вид и больше никакой информации не было. Теперь же у нас есть подтверждение даты презентации. И это не слухи, а информация от одного из руководителей компании.

Когда выйдет Nothing Phone (1)

В последние дни компания Nothing часто фигурировала в заголовках новостей. Мы постоянно что-то слышали о ее новом телефоне. Но все это были слухи или утечки, а то и вовсе просто рассуждения на тему. Но теперь появилось то, что можно назвать официальной информацией.

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На данный момент бренд еще не раскрыл никаких подробностей о смартфоне или его запуске. Тем не менее, как сообщает издание Gizmochina, старший исполнительный директор фирмы косвенно подтвердил дату запуска Nothing Phone (1). С социальной сети, часть которой недавно купил Илон Маск, один из пользователей спросил о дате запуска первого телефона компании. В качестве ответа он получил довольно странную информацию, которую при этом сложно трактовать двояко — «6/9 в 4:20».

На данный момент не ясно, что означают эти цифры, но учитывая источник и то, что это было ответом на конкретный вопрос, вполне можно предположить, что это и есть дата запуска нового телефона. У нас обычно первой цифрой идет день, а потом месяц, но так привыкли не во всех странах. Согласно американскому формату даты, запуск смартфона должен состояться 9 июня 2022 года. Другими словами, это может быть летний запуск. Известно, что Карл Пей создает ажиотаж для будущих продуктов, поэтому мы можем ожидать аналогичного и в отношении к Nothing Phone (1).

Каким будет первый телефон Nothing

При этом, у нас по прежнему нет никакой существенной информации о новом телефоне. Все, что у нас есть, это только слухи, утечки и аналитика. Правда, сейчас они находятся на таком уровне, что очень часто угадывают истинные характеристики устройств. Поэтому то, что у нас есть, скорее всего, воплотится в первом телефоне молодого бренда.

Оболочка Nothing OS

Ожидается, что Nothing Phone (1) будет работать на Android 12 на базе фирменной оболочки Nothing OS. Именно она является одной из наиболее интересных особенностей телефона. Внешний вид оболочки должен соответствовать концепции дизайна бренда. Это что-то футуристичное, прозрачное с легкими оттенками киберпанка.

Характеристики Nothing Phone (1)

Что касается характеристик телефона, можно отметить 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Точной информации о процессоре нет, но это не будет ультимативный флагман и, скорее всего, работать ему предстоит на чипсете Qualcomm Snapdragon 778G. Дополняться он, вероятнее всего, будет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Сообщается, что устройство также будет оснащено 50-мегапиксельной тройной камерой и большим аккумулятором емкостью 4500 мАч.

Больше информации мы узнаем в ближайшее время, когда начнут появляться новые утечки. Мы будем рассказывать об этом на нашем сайте и в нашем Яндекс Дзен, где выпускается много эксклюзивных материалов, не доступных на AndroidInsider.ru. Но самые точные спеки мы получим только после официального мероприятия.

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Часть материалов наверняка утечет от самого Карла Пея, который любит нагнетать интерес к своим продуктам и тизерить их до официального анонса. Такое мы видели в годы его работы в OnePlus и перед запуском наушников Nothing.

Собственно, полученную сейчас информацию едва ли можно считать случайной утечкой. Скорее всего, это постановочный диалог, чтобы мы все обсуждали не просто дату выпуска нового телефона, а еще и то, что Карл Пей общается с людьми и отвечает на вопросы, включая самые серьезные. В целом интересный трюк, но уже немного избитый, если честно. А вы что думаете по этому поводу? Можете поделиться своим мнением в комментариях или в нашем Telegram-чате.