С одной стороны, можно сказать, что в экранах типа «водопад» ничего плохого, и многие называли их новой перспективной технологией и даже трендом 2020 года. Что-то есть в этом высказывании, но как-то слишком уж спорно общественность приняла такие дисплеи. Хотя, я уже имел дело с двумя аппаратами с такими экранами, но до сих пор не могу сказать, как я к этому отношусь. Пока скорее нейтрально, но зачем продолжать их выпускать, я пока понять не могу. Тем более, что на этот раз до этого дошла компания, при упоминании которой сразу вспоминается анекдот про закопанную стюардессу. Казалось бы, они уже профакапились с выходом смартфона… Впрочем, обо всем по порядку. Что же это за бренд и смартфон? Да и вообще, при чем тут стюардесса?..

Давайте обо всем по порядку. Начнем с самой новости, которая вызывает некоторое недопонимание с легким привкусом здравого недовольства.

Вы уже догадались, что брендом, о котором я написал выше, является Motorola. Как-то очень активно она старается удивить публику, вот только часто получается какая-то ерунда с ручкой, а не нормальная техника. Хотя, стоит признать, что их предыдущую попытку, в лице переиздания RAZR, я воспринял достаточно оптимистично, а они умудрились все испортить.

Когда выйдет Motorola Edge +?

С тех пор, как Motorola была приобретена компанией Lenovo, направление ее деятельности сильно изменилось. До этого компания придерживалась достаточно строгой направленности моделей. Особенно это заметно на примере того, с какой частотой начали выходить смартфоны в новых категориях. Печалит только тот факт, что категории не такие уж новые и в них уже есть свои лидеры. Нет ничего плохого в навязывании конкуренции, но эти ниши таковы, что конкуренция в них не нужна.

Пока точно информации нет, но утечки OnLeaks и Pricebaba свидетельствуют о том, что выход такой новинки вполне возможен. Тем более, в выход Motorola Razr тоже никто не верил, а он вышел, хоть и стал провалом для компании.

Точная дата выхода, к сожалению, не разглашается, но высока вероятность того, что смартфон не выйдет раньше середины лета, а то и вовсе будет приурочен к запуску Android 11.

Характеристики Motorola Edge +

Во-первых, самой главной характеристикой этого смартфона будет отсутствие фантазии у его создателей и маркетологов, отвечающих за создание этого аппарата. Лет пять назад Samsung уже выпускала что-то такое. Нет? Ну ладно, будем считать, что это просто совпадение, хоть и слишком явное, и что компании не плохо было бы купить какой-нибудь стартап, занимающийся креативными названиями. В конце концов, даже Waterfall было бы более интересным названием, чем Edge.

Еще одна попытка повторить успех других: Зачем Motorola хочет выпустить свой аналог Galaxy Note?

Остальные характеристики заставляют уважительно кивнуть головой, подумав, что хоть тут не проморгали тренды (но это не точно). Среди таких характеристик можно отметить габариты, схожие с Samsung Galaxy S20 Plus — 161,1 х 71,3 х 9,5 мм. Кнопки громкости и кнопка Power, судя по всему, останутся физическими, в отличии от того же Huawei Mate 30 Pro, где громкость меняется свайпами по экрану.

Рамки будут небольшими, а камера разместится в уголке экрана в островке, который становится все большим трендом, но до сих пор не найдет отклика в моем измученном одинаковыми смартфонами сердце. Диагональ дисплея составит 6,67 дюйма, а разрешение — 2340 на 1080 точек с частотой обновления 90 Гц.

Заряжаться смартфон будет через USB Type-C, но на корпусе найдется место и разъему для наушников. Что это, попытка доставить удовольствие смирившимся с его отсутствием пользователям или компания просто забыла, что он не в тренде? Это остается загадкой.

На задней стенке в углу корпуса находится три камеры. Тут сказать нечего и такой вариант действительно лучше, чем камеры посередине, как раньше было у Samsung, которые поняли, что от этого надо уходить.

Работать смартфон будет на Snapdragon 865, что вроде бы не плохо, но к моменту выхода он будет уже почти устаревшим и найдет свое место в добром десятке флагманов разных производителей. Зато он будет поддерживать 5G, а 12 ГБ оперативки очень понравятся тем, кто не готов мириться в небольшими значениями. 5000 мАч аккумулятора помогут смартфону достичь внушительной автономности, если, конечно, не будет проблем с оптимизацией.

Где можно будет купить Motorola Edge +?

Когда и где будут продавать смартфон, пока непонятно. Это мы, скорее всего, узнаем только на презентации или за несколько дней до нее. Пока одно понятно точно, что в США он точно будет и, скорее всего, эксклюзивно в Verizon, с которым у компании такие теплые отношения.

Цена тоже непонятна, но, судя по всему, она не будет низкой. Хотя бы из-за комплектующих. С другой стороны, у компании есть шанс сдержать цену и тем самым привлечь покупателей, посоревновавшись с такими брендами, как OnePlus, готовящим восьмое семейство, или даже с RealMe, который предлагает модели даже дешевле конкурентов.

Что случилось с Motorola?

Не знаю, как вам, а мне интересно, к чему же все-таки придет американский бренд. Одно можно сказать точно — вариантов всего два. Это будет взлет, если компания сможет выпустить пару интересных моделей за вменяемые деньги. Или это будет провал и все поймут, что заниматься этим уже будет бесполезно и пора уже окончательно ”закопать стюардессу”.

Как только Motorola Edge + выйдет, ты узнаешь об этом первым из нашего новостного Telegram-канала.

В аналогичном положении находится Nokia, которая хоть и очень старается, но не может собрать нормальный смартфон, который привлечет внимание, раз за разом выпуская смартфоны, в которых нет ничего выдающегося. Спасает ее только то, что в категории, которая раньше принадлежала Huawei и Honor, к ним есть небольшое недоверие из-за конфликта с правительством США. На этом Nokia и выезжает в ценнике 200-300 долларов.

Грустно смотреть на то, как некогда крутые бренды утонули в пучине рынка, не успев адаптироваться к его изменениям. С другой стороны, империи постоянно поднимаются и падают, сменяясь новыми империями. Сейчас время Apple, Huawei, Samsung и в чуть меньшей степени BBK. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, кому-то из них тоже не долго осталось.

Хотел привести в конце тот самый анекдот про стюардессу, но вы сами его легко найдете по запросу ”пора откапывать стюардессу”. Возможно, вы проникнитесь иронией, которая скрыта в применении этого анекдота в этой ситуации.