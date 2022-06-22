Первый обзор Nothing Phone показал поразительное сходство с iPhone 13

Если честно, мне уже самому надоело постоянно слышать про этот новый телефон, о котором как-то очень много инфошума. Какую ленту не открой, там всегда что-то о нем написано. Цвета, корпус, внешний вид, возможности и много чего еще. Но ведь интересно… Хочется снова и снова о нем рассказывать только из-за того, что руководство компании во главе с Карлом Пэем — сооснователем OnePlus — правильно делает свое дело и действительно подогревает интерес. Если на прошлой неделе нам просто показали внешний вид, то теперь у нас есть целое видео. И это не какая-то китайская запись где-то между коробок на заводе. Видео выпустил Маркес Браунли на своем канале. Более известен он как MKBHD. На его YouTube-канал подписано более 15 миллионов человек.

Когда выйдет первый телефон Nothing

Nothing — компания, основанная тем самым Карлом Пэем. Несколько месяцев после ее основания она ”раскачивалась”, а потом выпустила свои первые TWS-наушники, дав понять, что все это было затеяно не ради одного гаджета. Спустя примерно год пришло время смартфона, и компания очень близка к его выпуску. В обычной манере Пэя компания медленно раздавала информацию об этом телефоне, чтобы создать шумиху перед полноценным запуском, намеченным на 12 июля.

Теперь, благодаря YouTube-каналу одного из самых известных техноблогеров в мире — MKBHD, у нас есть первый реальный тест Nothing Phone 1. Пусть он и не раскрывает все детали, но самые интересные из них мы узнали, и телефон действительно получился необычным.

Видеообзор Nothing Phone 1

В своем видео (размещено выше ☝️) MKBHD в основном фокусируется на дизайне телефона, в частности на внешнем виде задней панели. Главной ее особенностью является то, что она светится. И это не просто свечение всей стенки или, наоборот, какого-то одного места. Подсвечиваются именно элементы. Это как подсветка дома — выделены только самые важные вещи. И да, задняя крышка действительно прозрачная, но под ней не компоненты, а декоративные вставки.

MKBHD рассказывает, как пользователи могут управлять подсветкой. Вы можете синхронизировать уведомления со светом и использовать различные программируемые световые эффекты, которые совпадают с этим рингтоном.

Мы также впервые видим переднюю часть телефона. Он имеет размещенное слева отверстие для селфи-камеры. Дисплей плоский, а рамка вокруг него не самая тонкая, если посмотреть на экраны телефонов других производителей. Но она симметричная, что не только четко отсылает ее к iPhone, но и просто делает внешний вид более приятным.

Nothing Phone это хорошо, но и о нашем Яндекс Дзен забывать не стоит!

Каким будет первый телефон Nothing

К сожалению, практическое видео Nothing Phone 1 не раскрывает деталей, которые мы хотим знать больше всего. Мы так ничего и не узнали о характеристиках железа, камеры и других компонентов телефона. Так же ничего не известно о работе встроенных приложений, программных фишках и многих других вещах. Это значит, что скоро мы увидим новые ролики, а пока мы узнали не больше, чем хотел нам показать Карл Пэй руками MKBHD. Собственно, в ролике знаменитый блогер сам сказал, что ему разрешено говорить только о подсвечивающейся задней панели и базовом дизайне устройства.

Зато в какой-то момент он упомянул iPhone. Просто невозможно не заметить явного сходства нового смартфона с вышедшим прошлой осенью iPhone 13. Или даже представленным еще годом ранее iPhone 12, который сзади внешне отличался только размером камер.

Плоские грани, два модуля камеры, примерно такая же их форма и другие мелочи. Все это выдает если не копирование основной формы iPhone, то как минимум то, что дизайнеры вдохновлялись тем, что придумали в Купертино.

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Будет ли принципиально новым Nothing Phone

Но надо отдать должное Nothing Phone 1. Он действительно смотрится необычно. Пока мы все думали, что получим что-то вроде нелепого прозрачного гаджета из 90-х, компания выкатила что-то более интересное. Хотя я и продолжаю придерживаться мнения, высказанного в этой статье. Я до сих пор говорю, что в готовящемся телефоне нет ничего такого, что бы изменило мир смартфонов. Подсветка красивая, и она однозначно заслуживает поднятого вверх пальца, но не более того. Хотя может быть нас удивят еще чем-то. А вы что думаете? Пишите об этом в нашем Telegram-чате или в комментариях к этой статье.