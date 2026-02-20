Почему не стоит покупать китайскую версию смартфона Xiaomi

Существует множество версий смартфонов Xiaomi. Глобальная, европейская, российская — это лишь малая их часть. Но наибольшим интересом среди энтузиастов пользуются китайские версии Xiaomi. Они дешевле, а зачастую даже и лучше своих глобальных аналогов. Например, в том, что касается емкости аккумулятора. Но вместе с тем китайские смартфоны Xiaomi имеют огромное количество недостатков, с которыми вам лучше не сталкиваться.

Нет русского языка в HyperOS

Пожалуй, главный недостаток для нас — отсутствие русского языка. Прошивка HyperOS в китайской версии Xiaomi поддерживает лишь английский и несколько вариаций китайского. Для среднестатистического пользователя это сущий ад. Мало того, что меню не переведено на русский, так еще и многие приложения работают то на китайском, то на английском.

Гики, конечно, знают несколько способов, как сделать русский язык на Xiaomi. Однако перепрошивка после блокировки загрузчика больше не актуальна, а настройка через SetEdit дает лишь частичный результат.

Настройка китайской версии Xiaomi

Кроме того, вам придется хорошенько помучиться с настройкой китайского Xiaomi. Почему? Да потому что привычных здесь сервисов по умолчанию нет. Даже Google Play вам придется устанавливать вручную.

Плюс ко всему после установки сервисы Google не будут «родными». Это осложнит передачу данных со старого устройства и добавление учетных записей в повседневные приложения. Нужно ли оно вам?

Китайские приложения на Xiaomi

Даже после тщательной настройки на смартфоне останется много китайских приложений. Какие-то из них удаляются, а какие-то — нет. «Китайщина» то и дело будет вылезать в разных частях прошивки, и без знания соответствующего языка или интереса к культуре Поднебесной делать тут нечего.

Важно понимать: китайская версия Xiaomi на то китайская, что ориентирована исключительно на внутренний рынок. Не пытайтесь его понять, если не берете такой смартфон целенаправленно для ознакомления.

Работа LTE и другие особенности китайских Xiaomi

Китайские версии смартфонов Xiaomi доставляют и другие неудобства. С первым вы столкнетесь после распаковки, когда обнаружите, что у зарядного устройства нет привычной для нас евровилки — придется искать переходник.

Что-то еще? Например, отсутствие поддержки некоторых частот 4G. Это повлияет на качество связи за городом. Там, где вы привыкли ловить 4G, поймаете в лучшем случае 2G. Хотите столкнуться с подобным? Тогда покупайте китайскую версию Xiaomi.