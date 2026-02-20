Почему не стоит покупать китайскую версию смартфона Xiaomi

Герман Вологжанин

Существует множество версий смартфонов Xiaomi. Глобальная, европейская, российская — это лишь малая их часть. Но наибольшим интересом среди энтузиастов пользуются китайские версии Xiaomi. Они дешевле, а зачастую даже и лучше своих глобальных аналогов. Например, в том, что касается емкости аккумулятора. Но вместе с тем китайские смартфоны Xiaomi имеют огромное количество недостатков, с которыми вам лучше не сталкиваться.

Боль и страдания с китайской версией Xiaomi. Изображение: BoxLite-X

Боль и страдания с китайской версией Xiaomi. Изображение: BoxLite-X

Нет русского языка в HyperOS

Пожалуй, главный недостаток для нас — отсутствие русского языка. Прошивка HyperOS в китайской версии Xiaomi поддерживает лишь английский и несколько вариаций китайского. Для среднестатистического пользователя это сущий ад. Мало того, что меню не переведено на русский, так еще и многие приложения работают то на китайском, то на английском.

Гики, конечно, знают несколько способов, как сделать русский язык на Xiaomi. Однако перепрошивка после блокировки загрузчика больше не актуальна, а настройка через SetEdit дает лишь частичный результат.

Настройка китайской версии Xiaomi

Кроме того, вам придется хорошенько помучиться с настройкой китайского Xiaomi. Почему? Да потому что привычных здесь сервисов по умолчанию нет. Даже Google Play вам придется устанавливать вручную.

Китайскую версию Xiaomi еще надо настроить. Изображение: BoxLite-X

Китайскую версию Xiaomi еще надо настроить. Изображение: BoxLite-X

Плюс ко всему после установки сервисы Google не будут «родными». Это осложнит передачу данных со старого устройства и добавление учетных записей в повседневные приложения. Нужно ли оно вам?

Китайские приложения на Xiaomi

Даже после тщательной настройки на смартфоне останется много китайских приложений. Какие-то из них удаляются, а какие-то — нет. «Китайщина» то и дело будет вылезать в разных частях прошивки, и без знания соответствующего языка или интереса к культуре Поднебесной делать тут нечего.

Китайские приложения на Xiaomi. Везде будут китайские приложения. Изображение: BoxLite-X. Фото.

Везде будут китайские приложения. Изображение: BoxLite-X

Важно понимать: китайская версия Xiaomi на то китайская, что ориентирована исключительно на внутренний рынок. Не пытайтесь его понять, если не берете такой смартфон целенаправленно для ознакомления.

Работа LTE и другие особенности китайских Xiaomi

Китайские версии смартфонов Xiaomi доставляют и другие неудобства. С первым вы столкнетесь после распаковки, когда обнаружите, что у зарядного устройства нет привычной для нас евровилки — придется искать переходник.

Что-то еще? Например, отсутствие поддержки некоторых частот 4G. Это повлияет на качество связи за городом. Там, где вы привыкли ловить 4G, поймаете в лучшем случае 2G. Хотите столкнуться с подобным? Тогда покупайте китайскую версию Xiaomi.

