Известный инсайдер опубликовал характеристики нового смартфона Redmi с аккумулятором на 10 000 мАч и 7-дюймовым экраном, который окажется даже на ступень выше недавно анонсированного Redmi K90 Max, чья батарея рассчитана на 8 550 мАч. Такую ёмкость батареи обычно можно встретить в планшетах, а не в телефонах. Аппарат якобы выйдет до конца 2026 года, но Xiaomi пока ничего не подтверждала.

Что известно о Redmi K100 Pro Max

Информация появилась на китайской площадке Weibo от Digital Chat Station — инсайдера, чьи данные нередко оказываются точными. Название модели в публикации не указано, но сообщество склоняется к тому, что речь идёт о смартфоне Redmi K100 Pro Max — преемнике прошлогоднего Redmi K90 Pro Max.

Вот что упоминается в утечке:

7-дюймовый дисплей с разрешением 2K

Аккумулятор на 10 000 мАч

Процессор, выполненный по 3-нм техпроцессу

Металлическая рамка корпуса

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном

Защита от воды и пыли IP68/IP69

Всё это — неподтверждённые данные, и относиться к ним стоит именно как к слуху. Xiaomi официально не анонсировала ни модель, ни сроки выхода.

Отличия Redmi K100 Pro Max и Redmi K90 Pro Max

Для сравнения: телефон Redmi K90 Pro Max вышел в октябре 2025 года с 6,9-дюймовым экраном и батареей на 7 560 мАч. Если утечка верна, новая модель получит заметно увеличенный дисплей и почти на треть более ёмкий аккумулятор. Прирост по обоим параметрам ощутимый.

Xiaomi в последние годы последовательно наращивает ёмкость батарей в линейке Redmi. В начале 2026 года компания выпустила Redmi Turbo 5 Max с аккумулятором на 9 000 мАч. А утечки ещё 2025 года указывали, что Xiaomi целенаправленно движется к отметке в 10 000 мАч. Правда, на глобальном рынке лидером в этом отношении является смартфон POCO X8 Pro Max с аккумулятором 8 500 мАч. Сейчас он доступен на AliExpress по цене менее 30 тысяч рублей.

Новый слух выглядит логичным продолжением тренда, рожденного с освоением технологии кремний-углеродных аккумуляторов, о которой вы можете узнать из нашего отдельного материала.

Смартфон Xiaomi с самым большим экраном

Экран в 7 дюймов — это территория, которую Xiaomi уже осваивала раньше. Серия Mi Max с большими дисплеями выпускалась до 2018 года и была довольно популярна среди тех, кому нужен максимум экранной площади без покупки планшета. После этого компания свернула линейку, но теперь, похоже, рост диагоналей смартфонов естественным образом привёл к тем же цифрам.

Семидюймовый телефон — это устройство, которое подойдёт далеко не каждому. С ним будет удобно смотреть видео, читать и работать с документами, но для использования одной рукой он будет великоват. Фактически это смартфон для тех, кто раньше выбирал фаблеты или небольшие планшеты.

Кому подойдет Redmi с батареей на 10 000 мАч

10 000 мАч в смартфоне — это потенциально два-три дня автономной работы при обычном сценарии использования. Для людей, которые часто остаются без розетки — путешественников, курьеров, тех, кто работает «в полях», — это может быть весомый аргумент. Особенно если при этом устройство сохранит адекватную толщину и вес, о чём утечка, к сожалению, ничего не говорит.

2K-дисплей, 3-нм чип и ультразвуковой сканер отпечатков — всё это указывает на флагманский уровень. Серия Redmi K в Китае традиционно предлагает топовые характеристики по более доступной цене, чем основная линейка Xiaomi. Но о стоимости пока ничего не известно.

Когда выйдет Redmi K100 Pro Max с экраном 7 дюймов

Digital Chat Station — один из наиболее цитируемых китайских инсайдеров, и его данные нередко подтверждаются. Но это всё ещё утечка без официального подтверждения. Xiaomi может изменить характеристики, перенести сроки или вовсе не выпустить эту модель в том виде, в каком она описана.

Кроме того, серия Redmi K продаётся в первую очередь в Китае. На глобальный рынок эти смартфоны попадают не всегда, а если попадают — то под другими названиями и часто с изменённым набором функций. Для российских пользователей это означает, что даже если устройство выйдет, купить его проще всего будет через китайские магазины. А для наших покупателей уже есть смартфон realme P4 Power с аккумулятором 10001 мАч, который стоит на AliExpress чуть более 20 тысяч рублей.

Пока новый Redmi K100 Pro Max — это интересный ориентир того, куда движется индустрия: батареи растут, экраны тоже, и Xiaomi остаётся одним из самых агрессивных игроков в этой гонке. Ждать конкретики стоит ближе к осени 2026 года.