Рейтинг недорогих смартфонов, которые не тормозят в 2024 году

Проблема большинства недорогих смартфонов на Андроид заключается в том, что ими просто невозможно пользоваться. Да, они работают и выполняют все базовые задачи, но делают это очень медленно, а еще то и дело тормозят даже при повороте экрана или попытке запустить нужное приложение. Исключения есть, однако их настолько мало, что удачные модели умещаются в небольшой рейтинг недорогих смартфонов 2024 года.

realme NOTE 50 — лучший смартфон до 5000 рублей

Найти хороший смартфон до 10 тысяч тяжело, а уж до 5 тысяч — практически невозможно. Но realme NOTE 50, буквально цитируя строчки известной песни «Невозможное возможно», доказывает обратное. Ведь этот по-настоящему дешевый смартфон на Андроид имеет под капотом невероятно шустрый для своей цены процессор Unisoc T616, набирающий 250 тысяч баллов в AnTuTu.

Цена: от 4 850 ₽

Купить realme NOTE 50

Вместе с повышенной до 90 Гц частотой обновления экрана смартфон realme NOTE 50 работает более чем стабильно. Единственный недостаток, сказывающийся на быстродействии — медленная память eMMC 5.1. Также смартфон лишен NFC-антенты, но не забывайте, что мы говорим об устройстве до 5000 рублей. Хотите обойтись без компромиссов? Тогда будьте готовы добавить к цене realme NOTE 50 еще 3-4 тысячи рублей.

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Недорогой смартфон TECNO Spark 20

Если необходимая сумма есть, можно купить TECNO Spark 20. Это смартфон 2024 года, обладающий весьма сбалансированным железом. Тут тебе и процессор Helio G85 с результатом в 250 тысяч баллов в AnTuTu, и более шустрый накопитель UFS 2.1. Но главное — 8 ГБ оперативной памяти в базовой версии для комфортной работы в режиме многозадачности.

Цена: от 8 960 ₽

Купить TECNO Spark 20

В смартфоне TECNO Spark 20 смущает разве что разрешение экрана, которое не дотягивает до стандарта FullHD, зато новинка 2024 года кладет конкурентов на лопатки своими камерами. Производитель установил основной модуль на 50 МП и фронталку на 32 МП. Конечно, у TECNO Spark 20 есть и NFC для бесконтактной оплаты покупок.

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POCO M5 — лучший смартфон до 10000 рублей

POCO M5 не может предложить столько же памяти в базовой версии, однако он работает существенно быстрее и TECNO Spark 20, и уж тем более realme NOTE 50. Виной всему мощный и энергоэффективный процессор Helio G99 (свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu), работающий в паре с современным накопителем UFS 2.2. Так что все летает, насколько это возможно в смартфоне до 10000.

Цена: от 7 990 ₽

Купить POCO M5

Еще один очевидный плюс POCO M5 — FullHD-экран с частотой обновления 90 Гц. Пиксели не бросаются в глаза, а расстроить может только не самая высокая яркость экрана, да и посредственная фронталка на 5 МП. Зато к основной камере смартфоне нет никаких вопросов.

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Новый смартфон Samsung Galaxy A05s

Среди недорогих китайцев затесался недорогой смартфон Samsung, показывающий себя вполне достойно на фоне конкурентов. Galaxy A05s — редкий пример сбалансированного устройства от корейского бренда, предлагающий довольно производительный чип Snapdragon 680 (больше 300 тысяч баллов в AnTuTu). Однако POCO M5 — все равно мощнее, но тут уж решайте: либо снова китаец, либо породистый кореец.

Цена: от 10 250 ₽

Купить Galaxy A05s

Экран FullHD, пускай и не выполненный по привычной для Samsung технологии AMOLED, а батарея на 5000 мАч поддерживает 25-ваттную зарядку. Правда, ее придется покупать отдельно, поскольку адаптер питания не входит в комплект поставки.

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Недорогой, но хороший смартфон Infinix NOTE 30

После анонса серии Infinix NOTE 40 заметно подешевел предшественник — смартфон Infinix NOTE 30. По сути, это POCO M5 на максималках, разработанный по принципу: устанавливает такое же железо, но при этом улучшаем экран, ставим хорошие камеры, добавляем быструю зарядку и наваливаем памяти как не в себя.

Цена: от 11 990 ₽

Купить Infinix NOTE 30

Всего за 12 тысяч рублей сейчас продают Infinix NOTE 30 на 8/256 ГБ, и это очень круто! Ведь помимо солидного объема памяти мы получаем уже знакомый процессор Helio G99, сочный FullHD-экран с частотой обновления 120 Гц, камеру на 64 МП и 45-ваттную зарядку в комплекте. Полный фарш!