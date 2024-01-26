Сейчас лучший момент, чтобы купить Redmi Note 11 Pro+ 5G: он круче новых Xiaomi, а стоит всего 17 тысяч

На днях компания Xiaomi представила линейку смартфонов Redmi Note 13 в глобальном варианте. Устройства получились довольно неплохими, однако, как это обычно бывает, на старте продаж действует правило «вышла новая модель — присмотрись к старой». Его наглядной иллюстрацией является смартфон Redmi Note 11 Pro+ 5G. Аппарат вышел летом 2022 года, но с учетом своей текущей цены он выглядит намного круче новинок Xiaomi.

Когда глобальная версия Redmi Note 11 Pro+ 5G только появилась в продаже, за нее просили $299 с учетом скидок (~ 27 000 ₽ по нынешнему курсу ЦБ). Российские магазины летом 2022 года и вовсе решили попросить за этот смартфон 43 990 ₽. Но сейчас сливают залежавшиеся остатки легендарной модели, и цена Redmi Note 11 Pro Plus на AliExpress составляет всего $175 или 17 385 ₽ по курсу маркетплейса.

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Чем интересен Redmi Note 11 Pro Plus

Хотя смартфон вышел полтора года назад, Redmi Note 11 Pro+ 5G остается более чем актуальным. В его активе 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, а за звук отвечают стереодинамики JBL вкупе с сертификатом Hi-Res Audio.

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Запаса мощности процессора Dimensity 920, набирающего 550 тысяч баллов AnTuTu, хватит еще минимум на 3 года. А сейчас смартфон Redmi Note 11 Pro+ 5G тянет любые игры на средних и даже высоких настройках графики.

Еще одно достоинство — камера телефона. В качестве основы здесь используется 108-мегапиксельный сенсор Samsung S5KHM2, который отлично фотографирует при любых условиях и поддерживает запись видео в 4K.

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Но главная фишка Redmi Note 11 Pro+ 5G — скорость зарядки. Смартфон комплектуется 120-ваттным адаптером питания. Он восстанавливает энергию аккумулятора на 4500 мАч от 0 до 100% всего за 15 минут. При этом батарее не наносится никакого вреда, ведь Redmi Note 11 Pro+ 5G использует продвинутую систему охлаждения, а производитель гарантирует до 800 циклов зарядки без потери емкости АКБ.

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Сравнение Redmi Note 11 Pro+ 5G и Redmi Note 13

При цене в 17 тысяч рублей прямым конкурентом старичка видится новый смартфон Redmi Note 13 5G. С учетом скидок в честь старта продаж за него просят 17 755 ₽. Однако новинка по всем статьям уступает проверенному временем смартфону Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Характеристики Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 13 5G Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 8 + 2 МП 108 + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП 16 МП Процессор Dimensity 920 Dimensity 6080 Память 6/128 или 8/256 ГБ 8/256 ГБ Аккумулятор 4500 мАч 5000 мАч Зарядка 120 Вт 33 Вт

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У смартфонов почти идентичный экран, а еще кажется, что они используют одинаковые камеры. Но это не так. Сенсоры у них разные, и 108-мегапиксельная матрица Redmi Note 11 Pro+ 5G больше, благодаря чему снимает лучше. Кроме того, процессор Dimensity 6080 ограничивает Redmi Note 13 5G режимом записи видео 1080p (30 fps).

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В сравнении Dimensity 920 и Dimensity 6080 победителем вновь выходит процессор Redmi Note 11 Pro Plus. Он мощнее чипа новинки на 25% в целом, а в тестах графики набирает в 2 раза больше баллов. Так что для игр Redmi Note 13 5G годится в намного меньшей степени. Наконец, новый смартфон заряжается дольше часа, и старичок со своими 15 минутами от 0 до 100% справляется с задачей в несколько раз быстрее.

Полноправным преемником Redmi Note 11 Pro+ 5G является смартфон Redmi Note 13 Pro+ 5G. Взгляните на характеристики, и вы поймете, что новинка лучше.

Характеристики Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 108 + 8 + 2 МП 200 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП 16 МП Процессор Dimensity 920 Dimensity 7200-Ultra Память 6/128 или 8/256 ГБ 8/256 ГБ или 12/512 ГБ Аккумулятор 4500 мАч 5000 мАч Зарядка 120 Вт 120 Вт

Купить Redmi Note 13 Pro+ 5G

Правда, есть один нюанс. Цена Redmi Note 13 Pro Plus составляет 30 909 ₽ со всеми скидками. То есть он почти в 2 раза дороже смартфона 2022 года. Так что решайте сами — стоит ли переплачивать 13,5 тысяч рублей за изогнутый экран, камеру с оптической стабилизацией, более мощный процессор и полноценную влагозащиту.

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Какой смартфон Redmi купить в 2024 году

В текущих реалиях Redmi Note 11 Pro+ 5G — возможно, лучший смартфон Xiaomi на 2024 год. Он предлагает оптимальное соотношение цены и характеристик, выгодно отличаясь в этом плане от всех новинок. Единственный недостаток старичка — оболочка. Смартфон вышел на MIUI 12.5, а его последним апдейтом станет HyperOS. Больше обновлений системы он не получит. Но вы ничего не потеряете кроме едва заметных функциональных улучшений в будущем.

Купить Redmi Note 11 Pro+ 5G

Рассматривать в качестве альтернативы Redmi Note 13 5G бессмысленно. И даже смартфон Redmi Note 13 Pro без дополнительных приставок за свои 20 тысяч рублей уступает старой модели. Поэтому покупка Redmi Note 11 Pro+ 5G — самое правильное решение, которое можно принять в начале 2024 года, ведь совсем скоро его остатки сметут с прилавков.