Стало известно, когда выйдет HarmonyOS 3 и некоторые подробности о ней

Китайский производственный гигант Huawei усердно работает и пытается придумать что-то новое с тех пор, как начали действовать запреты со стороны США. Они оказывают влияние на компанию и заставляют менять свою политику, чтобы обойти санкции или не нарваться на новые. Пока дела у компании идут довольно неплохо. В том числе это возможно благодаря разработанной некоторое время назад собственной операционной системе HarmonyOS. И вот мы стоим на пороге новой версии этой ОС, которая должна стать самым большим прорывом в ее истории. Только вот станет ли?

Новая версия HarmonyOS

На сегодняшний день собственная операционная система HarmonyOS от Huawei используется более чем на 200 миллионах устройств. Кроме того, на HarmonyOS работает более 100 моделей самых разных устройств бренда. Однако она еще не появилась в глобальных моделях (за редкими исключениями). Что еще более важно, HarmonyOS ждет самое важное обновление с момента ее создания. Согласно последнему отчету, в этом году компания выпустит операционную систему HarmonyOS 3.

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Когда выйдет HarmonyOS 3

Глобальные пользователи с нетерпением ждут появления HarmonyOS 3.0. Однако нет точных данных относительно того, когда эта система будет запущена во всем мире. Согласно сообщениям известного в мире цифровых технологий @changan, система HarmonyOS 3 будет официально представлена ​​в сентябре этого года.

В настоящее время Huawei уже выпустила предварительную версию HarmonyOS 3.0 для разработчиков. Этот ранний выпуск системы позволит специалистам подготовиться к запуску заранее. Huawei утверждает, что HarmonyOS 3 продолжает внедрять инновации вокруг основных ценностей системной архитектуры — универсальности, простоты и возможности увязывания всех устройств в единую экосистему.

Каким будет Huawei Mate 50 на HarmonyOS 3

Стоит отметить, что флагманский телефон Huawei следующего поколения — серия Huawei Mate 50 — скорее всего, дебютирует с предустановленной системой HarmonyOS 3. Однако это не единственная информация о серии Huawei Mate 50. Есть сообщения, что этот гаджет будет поставляться со Snapdragon 8 Gen 1. Но он будет поддерживать только сети 4G. Ведь именно отграничение на доступ к сетям пятого поколения лежит в основе санкций ы отношении Huawei.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 использует 4-нм техпроцесс Samsung, а процессор поддерживает набор инструкций ARMv9. Этот чип поставляется с архитектурой нового поколения Cortex X2, A710 и A510 с частотами 3,0 ГГц, 2,5 ГГц и 1,8 ГГц соответственно. Производительность на 20% выше, чем у предыдущего поколения, а энергопотребление снижено на 30%. Графический процессор обновлен до новейшего чипа Adreno, который повышает производительность на 30%. Кроме того, энергопотребление этого флагманского процессора снижается на 25%.

Что касается камер, то серия Huawei Mate 50 улучшается по сравнению с серией Huawei P50. Но в современных флагманах говорить о серьезном улучшении одной камеры от другой едва ли стоит. Они все работают отлично и предлагают высочайшее качество снимков. Поэтому, хоть камера Huawei Mate 50 и будет лучше, чем у P50, но говорить о принципиальной разнице не приходится.

Уходит ли Huawei из России

Сейчас Huawei испытывает очередное давление, на этот раз связанное с российским рынком. Так компания приостановила поставки сюда телекоммуникационного оборудования. Возможно, это временная мера для того, чтобы провести проверку модельного ряда и не доставлять товары, в которых используются американские технологии.

Нельзя исключать и полного ухода компании с российского рынка, включая смартфоны, планшеты и другую технику. Дело в том, что сейчас они работают на американских процессорах Qualcomm, а их поставляется ограниченное количество. Учитывая, что весь бизнес смартфонов держится только на поставке этих чипов, компания едва ли захочет рисковать нашим рынком, который хоть и имеет перспективы роста в нынешних условиях, но уже не такой большой, как несколько лет назад.