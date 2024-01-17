Стильный телефон для ценителей выгоды. Обзор Blackview Shark 8

Несмотря на то, что на рынке сейчас много смартфонов от самых разных производителей, найти что-то производительное, но при этом не запредельно дорогое, довольно сложно. Одним из примеров мог бы стать Blackview Shark 8. Этот телефон пользуется большим спросом на рынке бюджетных смартфонов, и это неудивительно, учитывая соотношение цена/качество. Внешне этот смартфон похож на многие другие, но самое интересное прячется внутри. Поэтому, не будем откладывать в долгий ящик, а лучше я сразу расскажу о том, почему он достоин покупки.

Обзор Blackview Shark 8

Blackview Shark 8 продается в яркой коробке сиреневого цвета. Это сильно отличается от большинства однотонных коробок других производителей и сразу говорит о том, что Blackview готов выделить свое устройство. Надпись 16 ГБ оперативной памяти на упаковке может ввести в заблуждение, ведь фактически ее только 8 ГБ, а еще столько же можно получить в настройках, выбрав максимальный уровень расширения.

Открыв коробку, вы сразу увидите защитное стекло для экрана. Уже под ним будет находиться сам смартфон, а еще ниже кабель USB Type-C на USB Type-C и зарядное устройство мощностью 33 Вт, которое все чаще не входит в комплект поставки, но тут все в порядке.

Красивый недорогой смартфон

Shark 8 от Blackview выпускается в матовом пластиковом корпусе. Благодаря такому решению вас не будут беспокоить отпечатки пальцев, а сам корпус будет красиво переливать в лучах света. Корпус Blackview Shark 8 выполнен из поликарбоната, но задняя панель имеет металлическую отделку. В целом устройство и выглядит качественным, и ощущается в руке так же. Плотность подгонки деталей хорошая, а скрипов нет несмотря на то, что толщина смартфона составляет 7,89 мм, а вес — всего 190 г.

На боковой грани находятся кнопки регулировки громкости и кнопка блокировки экрана со встроенным сканером отпечатков. Она не очень большая, но работает хорошо и отлично настроена. Нажатие просто разблокирует экран, чтобы, например, посмотреть время. В этом случае для разблокировки придется повторно приложить палец. Если просто приложить палец, телефон моментально разблокируется. Скорость разблокировки уступает некоторым флагманам, но все равно находится на очень достойном уровне.

Лоток для симок большой — в него можно вставить одновременно две SIM-карты и карту памяти объемом до 1 ТБ. А еще тут есть 3,5-мм аудиоразъем, позволяющий подключить наушники или внешний микрофон. Уверен, для многих это станет принципиальным моментом.

Характеристики Blackview Shark 8

Характеристика Значение Процессор восьмиядерный Helio G99 Основная камера 64 Мп Фронтальная камера 13 Мп Оперативная память 8 ГБ + 8 ГБ (расширяемая) Хранилище 128/256ГБ Операционная система Doke 4.0 на базе Android 13 Аккумулятор 5 000 мАч Быстрая зарядка 33 Вт (адаптер в комплекте) Сеть 4G, GPS, NFC Где купить На AliExpress по этой ссылке

Смартфон с хорошим экраном

Blackview Shark 8 оснащен 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460×1080. Плотность пикселей составляет 396 точек на дюйм, а картинка получается довольно яркой несмотря на то, что на бумаге этот показатель не самый большой — 500 нит. На улице экран ведет себя лучше некоторых конкурентов по стоимости, и даже на солнце пользоваться им комфортно. Единственная претензия у меня, как у ценителя симметрии, — больший размер нижней грани на фоне остальных.

Частоту обновления экрана можно регулировать. Есть варианты 60 Гц и 120 Гц. Выбор правильного значения вручную позволяет найти баланс между плавностью работы поддерживаемых приложений/игр и временем автономной работы. Для себя я обычно выбираю 60 Гц, так как считаю это оптимальным значением для недорогого смартфона. Но запас производительности и выбор у меня есть, а это уже хорошо. Есть и автоматические режим.

Несмотря на то, что в телефоне установлен всего один динамик, звучит он так, что в этом иногда даже начинаешь сомневаться. Звук громкий и довольно чистый до уровня 80%. Если перейти эту границу, качество начинает падать, но даже этого уровня вполне хватит, чтобы посмотреть что-то или прослушать голосовое сообщение без наушников даже в шумном месте.

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Можно ли играть на Blackview Shark 8

Blackview Shark 8 получил процессор Helio G99, предназначенном для смартфонов среднего и выше среднего ценового диапазона. Этот мощный процессор создавался по 6-нм техпроцессу и имеет восемь ядер, работая на максимальной частоте 2,2 ГГц. Среди них можно найти два мощных Cortex-A76 и шесть энергоэффективных Cortex-A55. Такое сочетание позволяет добиться хорошего баланса между производительностью и энергопотреблением.

За графику отвечает Mali-G57. Конечно, играть в топовые игры на максимальной частоте кадров у вас вряд ли получится, но для обычных игр и для ежедневного использования этого вполне достаточно. Называть этот телефон игровым я не буду, но отмечу, что для этого он тоже подойдет. Если смотреть на результаты бенчмарков, то в Antutu телефон показывает около 415 000 баллов, а в Geekbench — примерно 700 баллов в одноядерном режиме и около 1900 — в многоядерном.

Объем оперативной памяти можно расширить с базовых 8 ГБ до 16 ГБ, но лично я в этом смысла не вижу и отключил эту функцию. Если у вас много ресурсоемких приложений или вы хотите держать в оперативке больше приложений, можете выставить максимальное значение памяти, которая будет отбираться в хранилище.

Как снимает Blackview Shark 8

Мы уже привыкли к тому, что в смартфонах камера является ключевым элементом, определяющим наше восприятие устройства. На задней панели Blackview Shark 8 расположен модуль основной камеры с разрешением 64 Мп. Большое разрешение дает возможность масштабирования и кадрирования без ущерба для качества изображения. Правда, это скорее актуально для фотографий, снятых при хорошем освещении. Когда освещение недостаточно, начинают появляться шумы, но это обычное дело для недорогих смартфонов.

Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп, и это очень приятно. Ведь многие производители начинают гнаться за большим разрешением в ущерб общему качеству снимков. Тот, кто понимает, что 13 Мп достаточно для хорошей фотографии, приятно порадуются такому решению. Снимки действительно получаются более качественными и менее шумными, чем во многих других смартфонах из этой ценовой категории.

Примеры фотографий на камеру Blackview Shark 8 (оригиналы можно скачать тут):

Видео можно снимать с максимальным разрешением 2K. Назвать камеру какой-то выдающейся не получится, так это просто обычное недорогое решение на каждый день. Но приятно порадовал низкий уровень роллинг шаттера и правильный баланс белого. Иногда он немного уходит в теплые оттенки, но не сильно.

Работает все перечисленное выше от аккумулятора емкостью 5 000 мАч. В режиме тестирования этого хватало на день, хотя было ощущение, что он должен работать дольше. Некоторые модели могут обеспечить большее время автономной работы, но при не самой большой нагрузке 1–1,5 дня вы получите точно. Особенно, если ограничить частоту обновления экрана на уровне 60 Гц.

Примеры фотографий на фротальную камеру Blackview Shark 8:

Кастомизация интерфейса

Кастомизация — сильная сторона Shark 8. Пользователи могут настраивать интерфейс, переставлять иконки и устанавливать темы в соответствии со своими предпочтениями. Устройство предлагает стоковую версию Android с минимальным нагромождением программ, что дает пользователям свободу выбора и установки приложений по своему вкусу. Кроме того, Shark 8 удовлетворяет требованиям многозадачности. Это я отметил еще в то время, когда тестировал защищенные версии смартфонов бренда. Но сейчас ситуация с ПО стала еще лучше.

Стоит ли покупать Blackview Shark 8

Цена является одним из самых важных факторов при выборе нового смартфона. Конечно, за те же деньги всегда хочется получить больше возможностей. И тут на помощь приходит Blackview Shark 8. Можно найти модели, которые будут лучше по некоторым параметрам, но по сочетанию характеристик именно рассматриваемый сегодня гаджет выходит в явные лидеры.

Blackview Shark 8 — это бюджетный смартфон, который занимает достойное место на рынке. Мне больше всего в нем понравилось качество сборки и внешний вид с матовой задней стенкой. Частота 120 Гц мне кажется необязательным, но приятным дополнением. 64-мегапиксельная основная задняя камера и 13-мегапиксельная фронтальная камера хороши для своей цены, хотя и не предлагают чего-то выдающегося, а аккумулятор мог бы работать дольше, но и этого достаточно.

К производительности и вовсе нет претензий, а если вам надо расширить оперативную память до 16 ГБ, вы легко сможете это сделать, просто передвинув ползунок в настройках. Все это в сочетании с хорошей оболочкой для Android 13 действительно делает Blackview Shark 8 интересным смартфоном. Он не идеален, то точно достоин рассмотрения, если для вас важны перечисленные выше параметры.

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