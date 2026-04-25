Смартфоны до 20 000 рублей — пожалуй, самая популярная ценовая категория в России. А потому в своих материалах я ее затрагиваю довольно часто. Так, в подборке лучших смартфонов для работы, немало моделей вписывается именно в этот лимит. Но что, если ограничиться исключительно ценой и попытаться подобрать самые привлекательные варианты с точки зрения характеристик? Тогда получится рейтинг смартфонов до 20 000 рублей в 2026 году, который представлен ниже.

Недорогой смартфон Nothing Phone (3a) Lite

Несмотря на то, что это — самый доступный представитель рейтинга, Nothing Phone (3a) Lite готов составить серьезную конкуренцию любому более дорогому смартфону в списке. При цене до 15 тысяч он предлагает мощный процессор Dimensity 7300, производительности которого достаточно даже для игровых каток, а также — хорошую камеру с телеобъективом. То есть смартфон умеет в оптический зум, что является большой редкостью для данного ценового сегмента!

Цена: от 14 641 ₽

От прочих моделей Nothing Phone (3a) Lite отличает не только интересный дизайн, но и родословная. Это — представитель британского бренда Nothing, зарегистрированного в Лондоне. То есть перед нами отнюдь не китайский смартфон, как могло показаться изначально. Круто? Не то слово! Но по европейской традиции обладателям этого телефона до 15 000 рублей придется мириться с отсутствием зарядки в комплекте.

Новый смартфон HONOR 600 Lite

На днях я выпустил обзор HONOR 600 Lite, где назвал его лучшим телефоном до 20 000 рублей. И на то действительно есть причины! Во-первых, HONOR 600 Lite — редкий смартфон в благородном корпусе из стекла и металла. Во-вторых, у него классный безрамочный экран. Ну и, наконец, аккумулятор на 6520 мАч говорит сам за себя. 2 дня работы на одном заряде. Нехило, правда?

Цена: от 19 214 ₽

Процессор Dimensity 7100 тоже тащит, обеспечивая работу без лагов и подтормаживаний, а основная камера на 108 МП делает отличные снимки вне зависимости от условий освещения. Разве что 5-мегапиксельный ультраширик откровенно является слабым местом модели, о чем уже говорили владельцы смартфона в чате AndroidInsider.ru в MAX.

REDMI Note 14 Pro+ с камерой на 200 МП

Смартфон прошлогодний, однако он ничем не уступает своему наследнику из 15-й серии и при этом заметно дешевле. REDMI Note 14 Pro+ — это попытка Xiaomi сделать флагман по доступной цене, и частично затея удалась. Судите сами: полноценная влагозашита, поддержка eSIM, 1.5K-экран с топовым стеклом Gorilla Glass Victus 2, зарядка на 120 Вт. Даже сложно поверить, что с такими спеками смартфон стоит меньше 20 тысяч.

Цена: от 19 440 ₽

Добавим сюда реально мощный процессор Snapdragon 7s Gen 3 и камеру 200 МП, после чего любые сомнения относительно выбора этой модели отпадут. Но есть пара нюансов. Во-первых, экран с загнутыми гранями не всем придется по душе. Во-вторых, аккумулятор на 5110 мАч в 2026 году — это уже далеко не рекорд.

Очень мощный смартфон POCO X7 Pro

Плюс-минус за те же деньги POCO X7 Pro предлагает намного больше, и это — самый мощный смартфон до 20 000 рублей. Его процессор Dimensity 8400-Ultra тянет любые игры на максималках. И даже если вы не являетесь геймером, запас его мощности гарантирует вам 4-5 лет стабильной работы без лагов.

Цена: от 19 802 ₽

Экран? Тоже хорош: AMOLED, разрешение 1.5K. Камера? Очень светочувствительная, благодаря чему отличные снимки получаются даже в темноте. Наконец, аккумулятор здесь сразу на 6000 мАч, так что полтора дня работы вам обеспечены.

Смартфон realme 16 с большой батареей

6000 мАч? А у смартфона realme 16 батарея сразу на 7000 мАч. Это рекорд для представителей данного рейтинга, и такая емкость — гарантия двух дней работы без подзарядки. Причем работать смартфон будет на славу, благо процессор Dimensity 7100 справляется с любой задачей на ура.

Цена: от 19 822 ₽

Главная фишка смартфона — его дизайн. Внешне realme 16 напоминает iPhone Air, а в блок его камер интегрировано мини-зеркало, чтобы и носик припудрить, и селфи в высоком качестве сделать. Надо брать!