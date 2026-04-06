М.Видео опубликовала рейтинг самых популярных смартфонов 2026 года по итогам первого квартала. Россияне купили 5.6 млн устройств на сумму 144 млрд рублей. Рынок просел на 6% в штуках и на 5% в деньгах по сравнению с прошлым годом. Средняя цена устройства составила 25 700 рублей. Люди стали реже менять телефоны и тщательнее выбирают, на что потратить деньги. Обычно они выбирают смартфоны самых популярных брендов, которые составляют основу рейтинга самых продаваемых моделей 2026 года.

Самый продаваемый смартфон в 2026 году

Самый популярный смартфон в России в первом квартале 2026 года — realme Note 60X в конфигурации 3/64 ГБ. Это бюджетник начального уровня с ценой около 8-9 тысяч рублей. Никакого флагманского железа, никаких выдающихся камер. IPS-экран, базовый процессор MediaTek, скромный объем памяти.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Но у realme Note 60X есть то, что важно для покупателя с ограниченным бюджетом: он просто работает. Звонки, мессенджеры, фотографии — все это тут доступно. Батарея держит больше суток при умеренном использовании. Корпус пластиковый, но аккуратный. Для человека, которому нужен второй телефон, замена сломанному или первый смартфон для пожилого родственника — это понятный выбор.

10 самых популярных смартфонов в России

Вот полный топ-10 популярных смартфонов по количеству продаж в первом квартале 2026 года по данным М.Видео:

realme Note 60X (3+64 ГБ);

REDMI A5 (3+64 ГБ);

REDMI A5 (4+128 ГБ);

Samsung Galaxy A56 (8+256 ГБ);

REDMI 15 (8+256 ГБ);

REDMI 15C (8+256 ГБ);

Samsung Galaxy A17 (8+256 ГБ);

realme Note 60X (4+128 ГБ);

REDMI A3 Pro (4+128 ГБ);

realme C75 (8+256 ГБ).

Картина говорит сама за себя. Девять из десяти позиций — это REDMI и realme. Из Samsung в топ попали только Galaxy A56 на четвертом месте и Galaxy A17 на седьмом. Ни одного флагмана, ни одного устройства дороже 20-25 тысяч рублей. Самые популярные бренды смартфонов в количественном выражении — китайский бюджетный сегмент, и это не случайность.

Отдельно стоит сказать о денежном рейтинге, который выглядит принципиально иначе. Там лидирует iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ, следом идут iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max на 512 ГБ, базовый iPhone 17, Samsung Galaxy A56, iPhone 15, Samsung Galaxy S25 Ultra и три модификации iPhone 16. В деньгах рынок делят Apple и Samsung, а в штуках — REDMI и realme. Два разных покупателя, два разных рынка в одной стране.

Почему в России покупают дешевые смартфоны

Рейтинг продаж смартфонов в России отражает простую экономическую реальность. Средняя цена устройства в первом квартале 2026 года составила 25 700 рублей. Это с учетом дорогих iPhone, которые тянут среднее вверх. Большинство покупок совершается значительно дешевле этой отметки.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Причин несколько. Реальные доходы населения не растут темпами, которыми дорожают смартфоны. Люди стали реже менять телефоны, а когда смена все-таки происходит, выбирают то, что не жалко потратить. В России огромная аудитория, для которой смартфон нужен как средство решения конкретного набора задач: позвонить, написать в мессенджере, сфотографировать ребенка. Для этого realme Note 60X за 9 тысяч рублей вполне годится.

Плюс ко всему REDMI и realme активно представлены в крупных сетях, хорошо известны покупателям и стоят в пределах суммы, которую не страшно потратить без долгих раздумий. Какие смартфоны сейчас популярны во многом определяется именно доступностью — и в ценовом, и в физическом смысле.

Какой смартфон купить в 2026 году

Честно: брать realme Note 60X или REDMI A5 в версии 3+64 ГБ я бы не советовал. 3 ГБ оперативной памяти в 2026 году — это на грани. Система Android с фоновыми процессами съедает большую часть, и через год-полтора устройство начнет ощутимо тормозить. 64 ГБ хранилища тоже быстро заканчиваются, особенно если снимать фото и видео. И правда: не стоит покупать дешевые смартфоны, с ними вы настрадаетесь вдоволь.

Если бюджет ограничен, смотрите на модели с 6-8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища как на минимум. В этом контексте смартфон REDMI 15 из того же топ-10 выглядят значительно разумнее. Он хотя бы дает запас на несколько лет нормальной работы.

Если бюджет позволяет выйти за пределы этого списка, стоит воспользоваться возможностью. Лучший смартфон 2026 года в своей ценовой категории даст принципиально иной опыт: классную камеру, быструю зарядку, мощный процессор и много лет обновлений. Лучшие смартфоны года необязательно стоят как iPhone. Даже в диапазоне до 20 тысяч рублей есть устройства, которые прослужат 3-4 года без ощущения, что телефон устарел. Они представлены в нашей подборке смартфонов для работы.