ТОП-7 телефонов, которые выйдут уже в сентябре

В ближайшие недели ожидается несколько запусков смартфонов. Уже есть более пяти брендов, которые запланировали свои презентации на различные даты сентября. Но кроме того, что мы теперь знаем официальные даты запуска новинок, мы также можем сказать о них кое-что интересное из того, что известно на данный момент. Это особенности и характеристики, многие из которых объясняют, когда ждать новинку и стоит ли она внимания. Для себя я решил, что все приведенные ниже модели достойны внимания. Собственно, поэтому они и попали в подборку. А интересны они вам или нет, мы обсудим в комментариях.

Sony Xperia 5 IV — первый смартфон сентября

Sony запланировала запуск этого телефона уже на 1 сентября в рамках IFA 2022. Ожидается, что компания анонсирует Xperia 5 IV — четвертое поколение своего компактного флагманского смартфона. Правда, о нем известно немногое, за исключением того, что оно будет поставляться с 6-дюймовым дисплеем, разъемом для наушников 3,5 мм, портом USB Type-C, WiFi 6 и NFC. Это будет первый серьезный смартфон, представленный в сентябре.

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Poco серии M5 — телефон с новым процессором

Было подтверждено, что серия Poco M5 дебютирует 5 сентября на нескольких рынках. Модельный ряд состоит из двух моделей, а именно: Poco M5 и Poco M5s. Последний будет представлять из себя Redmi Note 10S, но с другим названием. Хотя некоторые изменения тоже будут, но более подробно о них лучше поговорить после презентации.

Принимая во внимание, что M5 будет новым телефоном на базе чипсета MediaTek Helio G99, можно смело сказать, что его ожидание очень волнительно. Интересно, что он будет из себя представлять и как поведет себя в реальной жизни.

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Huawei Mate 50 — новый флагманский Huawei

Этот телефон мы ждали уже пару лет, и вот время пришло. Серия Huawei Mate 50 официально поступит в продажу 6 сентября в Китае. Всего ожидается четыре телефона, такие как: Mate 50, Mate 50 Pro, Porsche Design Mate 50 RS и Mate 50e.

Говорят, что первые три модели работают на Qualcomm Snapdragon 888. В связи с санкциями, под которыми находится компания, все модели будут ограничены возможностью подключения 4G. Впрочем, если вы захотите купить этот телефон в России, для вас это не будет иметь большого значения, так как сети 5G у нас до сих пор толком так и не появились.

В отличие от предыдущих лет, утечки информации о продуктах Huawei стали редкостью. Поэтому о премиальных смартфонах следующего поколения от компании известно немного.

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iPhone 14 — когда выйдет новый iPhone

Apple уже запланировала мероприятие. Презентация iPhone 14 пройдет 7 сентября. Ожидается, что компания представит четыре новых модели, а именно: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Ходят слухи, что новая модель Max заменит Mini. Кроме того, говорят, что только Pro и Pro Max привносят больше улучшений. Скорее всего, они даже получат отверстие в экране для камеры вместо челки. Работать новинка будет под управлением нового процессора A16 Bionic. Также она получит улучшенную сверхширокоугольную камеру и 48 Мп основную камеру. Это только некоторые из улучшений. Более точную информацию мы получим уже через неделю.

Motorola Edge 30 — новый смартфон Моторола

Motorola намекает на запуск новых смартфонов серии Edge 8 сентября на нескольких рынках. Изначально ожидались только Edge 30 Ultra и Edge 30 Fusion. Теперь, согласно новой утечке, этот дуэт будет сопровождаться еще и Edge 30 Neo.

Сказать о них что-то определенное пока нельзя, но Edge 30 Ultra и Edge 30 Fusion не являются международными вариантами Moto X30 Pro и Moto S30 Pro, продаваемыми в Китае. А Edge 30 Neo и вовсе будет новым телефоном компании.

Oppo A17K, A57e и A77s — новинки от Оппо

Ожидается, что Oppo A17K станет преемником Oppo A16K. О телефоне известно немногое, за исключением того, что это будет смартфон только с поддержкой 4G. Он может поставляться с дисплеем HD+ (LCD), чипсетом MediaTek или UNISOC, с одной или двумя камерами. Так же у него будет большая батарея.

Кроме того, предполагается, что Oppo A57e является вариантом Oppo A57. Точно неизвестно, чем он будет отличаться от оригинальной модели. Мы можем ожидать, что он будет оснащен большим дисплеем, огромной батареей, системой с одной или двумя камерами и другими нововведениями.

Oppo A77s, в свою очередь, станет вариацией Oppo A77. На данный момент мы знаем о нем только две вещи. Устройство будет оснащено батареей емкостью 5000 мАч и будет поддерживать проводную зарядку мощностью 33 Вт.

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Xiaomi серии 12T — каким он будет

Серия Xiaomi 12T мелькает в новостях уже очень давно. Тем не менее, компания пока не раскрывает дату запуска. Как и предшественники, линейка, скорее всего, предстанет перед публикой в сентябре.

Согласно сообщениям, Xiaomi 12T Pro будет представлять собой модифицированный Redmi K50 Ultra с 200-мегапиксельной основной камерой на основе модуля Samsung ISOCELL HP1. С другой стороны, по слухам, базовый Xiaomi 12T будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 8100 Ultra и основной камерой на 108 Мп.

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