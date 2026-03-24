Вышел OnePlus 15T — лучший компактный смартфон 2026 года с батареей 7500 мАч

Герман Вологжанин

24 марта компания OnePlus решила пополнить линейку флагманов 15-й серии, выпустив компактную модель. Ранее производитель уже анонсировал OnePlus 15 и OnePlus 15R, которые мы сравнили в отдельном материале, а теперь представил смартфон OnePlus 15T. Это одна из самых долгожданных моделей, поскольку она выполнена в небольшом форм-факторе и при этом имеет топовые характеристики, не уступающие топовому флагману. И можно с уверенностью сказать, что перед нами лучший компактный смартфон 2025 года.

Новый компакт в трех цветах. Изображение: OnePlus

Характеристики OnePlus 15T

Визуально телефон OnePlus 15T почти не отличается от вышедшего в прошлом году OnePlus 13T. У новинки аналогичное оформление блока камер, да и в целом дизайн-код остался без изменений. Зато внутри — огромное количество изменений.

Смартфон сохранил двойную камеру без ультраширика, зато вместо стыдного телевика получил улучшенный перископ с 3.5-кратным оптическим зумом, аккумулятор вырос сразу на 1240 мАч и получил поддержку беспроводной зарядки. И это уже не говоря о процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, мощнее которого в 2026 году нет ничего.

Экран6.32 дюйма, AMOLED (2640х1216), 165 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/256, 12/512, 16/256, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор7500 мАч
Зарядка100 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)

Но смартфон OnePlus 15T получился крутым не только в контексте других устройств производителя, но и среди всех существующих на данный момент компактных моделей.

Почему OnePlus 15T — лучший компактный смартфон

Более крутого компакта сегодня действительно нет

Многие люди считают смартфон vivo X300 лучшим компактом 2026 года. Но все-таки ему не хватает по-настоящему мощного чипа, ведь работает он на базе процессора MediaTek, а не Snapdragon. Плюс имеет аккумулятор всего на 6040 мАч Так что vivo X300 — лучший камерофон, но не смартфон как единое целое.

Наряду с OnePlus 15T на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 работает Xiaomi 17. Но ему до звания лучшего компакта не хватает нормального телевика, который есть у новинки. Про смартфон Galaxy S26 вообще не заикаемся с его процессором Exynos и аккумулятором на откровенно позорные 4300 мАч.

Сколько стоит OnePlus 15T

Новый компакт уже продается в Китае. Изображение: OnePlus

Определяющий фактор — цена OnePlus 15T. В связи с подорожанием комплектующих, вызванным развитием искусственного интеллекта, повысилась стоимость и нового смартфона в сравнении с OnePlus 13T. В зависимости от объема памяти за свежачок просят:

  • 12/256 ГБ — 4 299 юаней (~ 51 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — 4 899 юаней (~ 58 000 ₽);
  • 16/256 ГБ — 4 599 юаней (~ 54 500 ₽);
  • 16/512 ГБ — 5 199 юаней (~ 62 000 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 5 699 юаней (~ 68 000 ₽).

OnePlus 15T оказался даже дороже OnePlus 15. Но, во-первых, это компактный смартфон. И, во-вторых, несмотря на скромные габариты, новинка получила более емкий аккумулятор, что очень ценно.

Выйдет ли OnePlus 15T в России

На момент публикации материала OnePlus 15T вышел в Китае. Увы, отечественное подразделение бренда пока не заявляет о своих планах относительно привоза новинки. Однако, по предварительным данным, в будущем нас все-таки ждет глобальная версия OnePlus 15T.

И даже в случае, если она не появится, в ближайшие недели мы увидим OnePlus 15T в России, ведь его наверняка начнут продавать на отечественных маркетплейсах по аналогии с предшественником OnePlus 13T, появившимся годом ранее.

