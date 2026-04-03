У POCO есть хорошая традиция — выходить на рынок с устройствами, после которых становится неловко за смартфоны вдвое дороже. X7 Pro в свое время был именно таким. Теперь история повторяется с двумя моделями сразу. POCO X8 Pro и X8 Pro Max вышли в марте 2026 года, и тогда сразу стало понятно, что это не очередные бюджетники с красивой этикеткой. Это смартфоны, которые всерьез претендуют на то, чтобы вытеснить из кошелька покупателя устройства за 50-60 тысяч рублей.

Чем POCO X8 Pro и X8 Pro Max отличаются друг от друга

Внешне — почти близнецы. Одинаковые цвета, металлическая рамка, тонкие рамки вокруг дисплея. Единственное, что выдает разницу с первого взгляда — размер. Размер POCO X8 Pro составляет 6.59 дюйма, а Max — 6.83 дюйма. Но это только начало списка отличий.

Цена POCO X8 Pro

Цена POCO X8 Pro Max

Главное отличие — процессор. Телефон POCO X8 Pro работает на Dimensity 8500-Ultra (4 нм), а смартфон POCO X8 Pro Max получил Dimensity 9500s (3 нм). Разрыв в AnTuTu составляет почти миллион баллов: 2.3 млн против 3+ млн.

Это уже территория флагманов прошлого поколения. Разница в батарее тоже заметная: 6500 мАч у Pro против 8500 мАч у Max. Добавьте к этому eSIM, Wi-Fi 7 и ультразвуковой сканер отпечатков — все это только у Max. За небольшую доплату список бонусов выглядит убедительно.

Характеристики POCO X8 Pro

Характеристики POCO X8 Pro — это то, что раньше встречалось в смартфонах ценой 40 тысяч рублей и выше. Экран AMOLED 6.59 дюйма, разрешение 1.5K, 120 Гц, пиковая яркость 3500 нит (читается на улице без проблем). Dimensity 8500-Ultra с 8 или 12 ГБ оперативной памяти справляется не только с любыми повседневными задачами, но и тащит игры на высоких настройках графики.

Камера POCO X8 Pro — 50 МП основной модуль с апертурой f/1.59, сверхширокоугольный на 8 МП и фронталка на 20 МП. Не флагманская система, но честная и достаточная для большинства сценариев. Батарея на 6500 мАч с зарядкой 100 Вт (до 50% за 24 минуты). Защита от воды и пыли IP66/IP68/IP69/IP69K. Задняя панель стеклянная, корпус металлический. Цена POCO X8 Pro начинается от 23 000 рублей, и при таком наборе это честная сделка.

Характеристики POCO X8 Pro Max

Характеристики POCO X8 Pro Max — это еще более серьезный разговор. Dimensity 9500s — чип, который раньше встречался только в устройствах значительно более высокого ценового класса. POCO X8 Pro Max в AnTuTu набирает больше 3 миллионов баллов. Для понимания масштаба: это сопоставимо с прошлогодними флагманами на Snapdragon 8 Elite.

Камера POCO X8 Pro Max — тот же основной модуль 50 МП с оптической стабилизацией. Экран 6.83 дюйма, те же 1.5K и 120 Гц, та же пиковая яркость 3500 нит. Аккумулятор 8500 мАч на кремний-углеродной основе при толщине корпуса 8.2 мм — это инженерное достижение, которое в бюджетном сегменте раньше не встречалось. Смартфон POCO X8 Pro Max при такой батарее легко живет два дня при активном использовании. Ресурс аккумулятора составляет 1600 циклов зарядки, что соответствует примерно шести годам эксплуатации.

Отдельная деталь, на которую сразу обращаешь внимание — светодиодные кольца вокруг камер. Они реагируют на уведомления, показывают статус зарядки и активируются во время съемки. Раньше такое встречалось только в игровых смартфонах за большие деньги вроде ROG Phone. Теперь — в устройстве за 32 тысячи рублей.

Что лучше: POCO X8 Pro или X8 Pro Max

POCO X8 Pro в AnTuTu набирает 2.3 млн баллов. Этого с запасом хватает для любых задач: игры, видео, многозадачность. Если вы не профессиональный мобильный геймер и не снимаете видео часами, переплачивать за Max нет смысла. Купить смартфон POCO X8 Pro за 23 тысячи — это разумное решение для большинства.

Но если автономность для вас критична (работа в разъездах, командировки, дни без доступа к розетке), тогда аргумент в пользу Max становится железным. 8500 мАч это не маркетинговая цифра, а два реальных дня без зарядки. Плюс более мощный чип, который останется актуальным дольше. Купить POCO X8 Pro Max за 32 тысячи — это вложение с расчетом на три-четыре года без необходимости смены устройства.

Выход POCO X8 Pro Max и его младшего брата в марте 2026 года стал хорошей новостью для тех, кто не хочет переплачивать за бренд. Оба смартфона уже доступны на маркетплейсах, и разница в девять тысяч между ними при таком наборе характеристик — одна из самых обоснованных доплат на рынке прямо сейчас.